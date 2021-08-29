Что будут значить наши сны на этой неделе с 30 августа по 5 сентября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 30 августа по 5 сентября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеет свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными.

Что приснится нам на этой неделе – с 30 августа по 5 сентября?

Ночь с 29 на 30 августа

Сны нынешней ночи будут нести в себе ответ на важный жизненный вопрос, решить который наяву пока не удается. Проснувшись, человек искренне удивится, почему он раньше не понял, как нужно поступить в таком случае, ведь выводы из ситуации всегда лежали на поверхности. Правда, буквальных подсказок ждать не стоит – скорее, придется иметь дело с символами, которые требуют расшифровки, но результат – понимание того, как действовать дальше – будет того стоить.

Ночь с 30 на 31 августа

Сны, привидевшиеся в эту ночь, обманчивы – астрологи советуют воспринимать их с точностью до наоборот, поэтому чем страшнее и неприятнее окажется сон, тем удачнее сложатся дела наяву. Так, приснившиеся похороны сулят радость и счастье, если же в качестве покойника "выступает" сам человек, в ближайшее время он может рассчитывать на грандиозный успех – скорее всего, профессиональный.

Ночь с 31 августа на 1 сентября

Сны нынешней ночи редко оказываются вещими, поэтому не стоит обращать внимания на сюжет, куда важнее – их эмоциональная окраска. Так, если утром человек просыпается в хорошем настроении, то это хороший знак – он свидетельствует о том, что в жизни и профессии он идет по правильному пути. И наоборот – тяжесть на душе и сердце, которые испортят настроение с самого утра, будет говорить о том, что в жизни необходимо что-то менять.

Ночь с 1 на 2 сентября

Снам нынешней ночи верить не рекомендуется: скорее всего, они окажутся обманчивыми. При этом, якобы предсказывая что-то хорошее, они станут обольщением и приведут к разочарованию, а предвещая нечто плохое, испортят настроение на долгое время вперед. Поддержать себя в бодром состоянии духа помогут талисманы и обереги, которые противостоят негативной энергии снов.

Ночь со 2 на 3 сентября

Продолжается 24-й лунный день, поэтому сновидения нынешней ночи во многом совпадают с ночью предыдущей. Сны, скорее всего, окажутся фейковыми, что особенно обидно, когда снится что-то очень хорошее, а плохие испортят настроение на весь день. Не выпускайте из рук талисманы, которые поддержали вас накануне.

Ночь с 3 на 4 сентября

Сны нынешней ночи – исключительно благодаря подсознанию – показывают события такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотели бы их видеть. Если в дневное время мы пользуемся доводами сознания, приукрашивая тем самым картину событий, то ночью, пока разум спит, подсознание и интуиция демонстрируют нам реальность – так сказать, без ретуши. Вывод, который можно – и нужно – сделать из такого сна, касается выхода из сложившейся ситуации: становится понятно, что именно нужно сделать, чтобы исправить ее.

Ночь с 4 на 5 сентября

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому не стоит обращать внимания на их сюжеты. Они, скорее, раскрывают нам глаза на людей, которые находятся рядом, и в этом смысле их информации можно – и нужно – доверять. Так, если вы во всем доверяете человеку, считая его своим другом, а во сне вы видите, что он топит вас в море или толкает, сбрасывая со скалы, значит, вам не стоит ему доверять – это может плохо закончиться.

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