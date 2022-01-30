Что будут значить наши сны на этой неделе с 31 января до 6 февраля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 31 января до 6 февраля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 31 января по 6 февраля?

Ночь с 30 на 31 января

В эту ночь снятся вещие сны, которые к тому же не требуют особых усилий для толкования – в них все максимально прозрачно и максимально понятно. Главное, утром не забыть, что именно привиделось ночью, поскольку тогда придется остаться без звездной подсказки.

Ночь с 31 января на 1 февраля

Сны нынешней ночи часто бывают неприятными, с тяжелым "послевкусием", которое может омрачить весь последующий день. Не стоит переживать по его поводу – к реальности сновидения этой ночи не имеют никакого отношения, поэтому никогда не сбудутся. Можно с легким сердцем выбросить их из головы.

Ночь с 1 на 2 февраля

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать подсказки, относительно того, как вести себя в той или иной жизненной ситуации. Причем выход окажется настолько простым и одновременно логичным, что останется только удивляться: почему человек сам до этого не додумался. Необходимо запомнить все, что приснилось, и на досуге тщательно проанализировать.

Ночь с 2 на 3 февраля

Сны нынешней ночи редко бывает вещими – события, которые в них изложены, скорее всего, никогда не станут реальностью, но это не значит, что на них не нужно обращать внимания. Сегодняшние сновидения дадут возможность понять, как человек распоряжается своим энергетическим потенциалом: эмоционально позитивный сон будет свидетельствовать о том, что все идет хорошо, сон с негативными эмоциями и ощущениями – о вероятности проблем.

Ночь с 3 на 4 февраля

Сны нынешней ночи являются пророческими, но – с отложенной перспективой: они сбудутся спустя год, а возможно, и несколько лет. Ими подсознание – или высшие силы, как и кому больше нравится – подсказывают, как нужно скорректировать свою жизнь, чтобы достичь – или, наоборот, избежать – событий, увиденных в сновидениях.

Ночь с 4 на 5 февраля

Сны нынешней ночи редко бывают вещими – они скорее рассказывают о внутреннем состоянии человека: точнее, о том, в каком состоянии – пессимистическом или оптимистическом – он находится. В первом случае ему стоит подумать, как поступить, чтобы света в душе стало больше, а тьмы – меньше. Возможно, стоит перевести себя на позитивное мышление – его благоприятное влияние на психику еще никто не отменял.

Ночь с 5 на 6 февраля

Сны нынешней ночи часто являются вещими, но в зависимости от содержания о нем нужно – или не нужно – оповещать окружающих. Так, если сюжет сна приятен и наутро человек просыпается в благостном настроении, о нем не стоит никому рассказывать – слишком велик риск сглазить положительные жизненные перемены. А вот о негативном сне желательно в тот же день кому-нибудь рассказать: плохая энергетика рассеется, и он не сбудется.

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