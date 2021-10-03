Что будут значить наши сны на этой неделе с 4 по 10 октября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 4 по 10 октября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 4 по 10 октября?

Ночь с 3 на 4 октября

Сны нынешней ночи помогают расстаться со своими иллюзиями и посмотреть на свою жизнь без прикрас и розовых очков, поэтому они могут быть неприятными. Однако они – сродни горькому, но необходимому лекарству, без которого не удастся выздороветь. Поэтому, увидев во сне, что друг или приятель нанесли вам серьезную обиду, подумайте о том, какую действительно роль – положительную или отрицательную – он играет в вашей жизни.

Ночь с 4 на 5 октября

Сны нынешней ночи не только являются вещими, но и несут важную информацию, на которую необходимо обратить внимание. В связи с этим необходимо запомнить все, что приснится в это время. В расшифровке сновидений необходимости не будет – их нужно будет воспринимать прямолинейно.

Ночь с 5 на 6 октября

Сны этой ночи – сродни кошмарам: они пугают человека, а наутро оставляют по себе неприятное "послевкусие". Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, есть повод для радости: они абсолютно ничего не значат для человека, который их увидел. Максимум, что они могут принести, – это плохое настроение в начале дня, поэтому не стоит из-за них переживать.

Ночь с 6 на 7 октября

Сны нынешней ночи сбываются крайне редко и не несут в себе даже малейшей полезной информации, поэтому, каким бы ни был их сюжет, не стоит обращать на них внимания.

Ночь с 7 на 8 октября

Сны нынешней ночи часто бывают крайне неприятными – в них "показывают" страшные обстоятельства, действующими лицами которых являются настоящие монстры. Не стоит обращать внимания на такие "триллеры" – к реальным жизненным событиям они, к счастью, не имеют никакого отношения.

Ночь с 8 на 9 октября

Сны нынешней ночи сбываются редко, но они могут нести в себе важную информацию, которая поможет решить важный вопрос наяву. Главное, серьезно подойти к их разгадке, что окажется не таким уж простым делом – увиденное будет зашифровано, поэтому прямолинейно воспринимать его не следует.

Ночь с 9 на 10 октября

Сны нынешней ночи редко становятся вещими, поэтому переживать по их поводу, даже если они покажутся крайне неприятными, не следует. А вот обратить на них внимание – необходимо, поскольку они дают понять, правильно ли человек распоряжается присущей ему энергетикой. Сон с негативным "послевкусием" свидетельствует о том, что в этом деле у него имеется перекос: он жертвует одной стороной жизни ради другой – например, посвящает время работе и напрочь забывает о любимом человеком – и наоборот.

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