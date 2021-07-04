Что будут значить наши сны на этой неделе с 5 по 11 июля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 5 по 11 июля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 5 по 11 июля?

Сны с 4 на 5 июля

Сны нынешней ночи редко оказываются вещими, поэтому не стоит обращать внимания на их сюжет, куда важнее – эмоциональная окраска. Так, если утром человек просыпается в хорошем настроении, то это хороший знак и свидетельствует о том, что в жизни и профессии он идет по правильному пути. И наоборот: тяжесть на душе и сердце, которые испортят настроение с самого утра, будет говорить о том, что в жизни необходимо что-то менять.

Сны с 5 на 6 июля

Снам нынешней ночи верить не рекомендуется: скорее всего, они окажутся обманчивыми. При этом, якобы предсказывая что-то хорошее, они станут обольщением и приведут к разочарованию, а предвещая нечто плохое, испортят настроение на долгое время вперед. Поддержать себя в бодром состоянии духа помогут талисманы и обереги, которые противостоят негативной энергии снов.

Сны с 6 на 7 июля

Сны нынешней ночи – исключительно благодаря подсознанию – показывают событиями такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотели бы их видеть. Если в дневное время мы, пользуясь доводами сознания, "замыливаем" и приукрашиваем картину событий, то ночью, пока разум спит, подсознание и интуиция демонстрируют нам реальность. – так сказать, без ретуши. Вывод, который можно – и нужно – сделать из такого сна, касается выхода из сложившейся ситуации: становится понятно, что именно нужно сделать, чтобы исправить ее.

Сны с 7 на 8 июля

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, поэтому вряд ли стоит обращать внимание на их сюжеты. Они, скорее, раскрывают нам глаза на людей, которые находятся рядом, и в этом смысле их информации можно – и нужно – доверять. Так, если вы во всем доверяете человеку, считая его своим другом, а во сне вы видите, что он топит вас в море или толкает, сбрасывая со скалы, значит, вам не стоит ему доверять – в самый неподходящий момент это может плохо закончится.

Сны с 8 на 9 июля

Сны нынешней ночи часто оказываются вещими, поэтому не стоит от них отмахиваться. Необходимо запомнить, что привидится этой ночью, проанализировать эти данные и принять их к сведению – со временем они помогут решить важные жизненные и профессиональные вопросы.

Сны с 9 на 10 июля

Ночь, когда чаще всего снятся кошмары. К счастью, как правило, ничего общего с реальностью они не имеют, поэтому можно не переживать по поводу увиденных во сне ужасов. Да, увидеть их ночью окажется крайне неприятным, но после пробуждения это ощущение довольно быстро развеется, а уже к полудню от него не останется и следа.

Сны с 10 на 11 июля

Несмотря на то, что сны нынешнего дня крайне редко оказываются вещими, все-таки кое-что они предсказать могут. Если приснится что-то приятное, можно быть уверенными, что в скором времени с человеком произойдут приятные события, и наоборот – тяжелые сновидения сулят какие-то неприятности. В таком случае психологи советуют отпустить увиденное, не сосредотачиваясь на нем, в таком случае никакого ущерба человеку, которому это приснилось, оно не нанесет.

Читайте также: Какие знаки Зодиака притягивают деньги

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку