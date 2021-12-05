Что будут значить наши сны на этой неделе с 6 по 12 декабря и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 6 по 12 декабря и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 6 по 12 декабря?

Ночь с 5 на 6 декабря

Сны нынешней ночи часто бывают пугающими – настоящими кошмарами, которые могут испортить настроение с самого утра, поэтому очень важно помнить, что они не сбываются – так что и переживать не стоит.

Ночь с 6 на 7 декабря

Сны нынешней ночи хорошо запоминаются, но, увы, не имеют никакого значения: они крайне редко сбываются. Впрочем, если человеку снится, что он смертельно устал, значит, в реальной жизни он много и тяжело работать – пришла пора взять тайм-аут и отдохнуть.

Ночь с 7 на 8 декабря

Сны нынешней ночи сбываются только тогда, когда являются цветными – черно-белые варианты сновидений можно даже не рассматривать, они все равно не расскажут ничего интересного.

Ночь с 8 на 9 декабря

Сны нынешней ночи редко бывают вещими – они скорее рассказывают об атмосфере души человека: точнее, о том, в каком состоянии – пессимистическом или оптимистическом – она находится. Возможно, стоит перевести себя на позитивное мышление – его благоприятное влияние на психику еще никто не отменял.

Ночь с 9 на 10 декабря

Сны нынешней ночи часто являются вещими, но в зависимости от содержания о них стоит – или не стоит – рассказывать окружающим. Если приснилось что-то хорошее, лучше промолчать, в противном случае легко можно будет сглазить то хорошее, что приснится, и оно не сбудется.

Ночь с 10 на 11 декабря

Сны нынешней ночи часто являются вещими: в них содержится полезная информация, которая пригодится в самое ближайшее время. Главное, правильно расшифровать сновидения: его негативный сюжет необязательно будет говорить о том, что он проиграется и в жизни. Возможно, все произойдет с точностью до наоборот: например, потеря денег в реальности обернется неожиданными денежными выплатами.

Ночь с 11 на 12 декабря

Сны нынешней ночи часто бывают неприятными, но для мнительных и впечатлительных людей есть хорошая новость: они не являются вещими, а чаще всего вообще не имеют никакого значения. Поэтому, что бы ни приснилось в эту ночь, переживать по этому поводу не стоит – сновидение растает на рассвете.

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