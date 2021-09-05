Что будут значить наши сны на этой неделе с 6 по 12 сентября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 6 по 12 сентября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеет свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их «советам» в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 6 по 12 сентября?

Ночь с 5 по 6 сентября

Сны нынешней ночи чаще всего бывают пророческими – они показывают картины будущего, которые подскажут, как поступить в настоящем времени, чтобы жизнь сложилась наилучшим образом. Важно не только запомнить сюжет сновидения, но правильно расшифровать его, сделав важные выводы.

Ночь с 6 по 7 сентября

Сновидения этой ночи очень редко бывают приятными – чаще всего в эти лунные сутки снятся кошмары, проснувшись после которых с радостью понимаешь, что все увиденное – не более, чем сон. Не менее приятным фактором является то, что они практически никогда не сбываются, так что можно не переживать и не ждать неприятностей.

Ночь с 7 по 8 сентября

Сны нынешней ночи сбываются редко, но они могут нести в себе важную информацию, которая поможет решить важный вопрос наяву. Главное, серьезно подойти к их расшифровке, что окажется не таким уж простым делом – увиденное будет зашифровано, поэтому прямолинейно воспринимать его не следует. Необходимо свериться с сонниками, которых в интернете большое количество, или посоветоваться с кем-то, кто понимает, с какой стороны подойти к разгадке.

Ночь с 8 по 9 сентября

Сны нынешней ночи редко становятся вещими, поэтому переживать – даже если они покажутся крайне неприятными – не следует. А вот обратить на них внимание – необходимо, поскольку они дают понять, правильно ли человек распоряжается энергией, которую дают им высшие силы и природа. Сон с негативным контекстом свидетельствует о том, что в этом деле у него имеется перекос – он жертвует одной стороной жизни ради другой.

Ночь с 9 по 10 сентября

Сны нынешней ночи, хоть и являются вещими, сбываются нескоро, что особенно обидно, когда снится что-то очень хорошее, ведь его – как в пословице про обещанное – придется ждать года три. Если человеку приснятся родители – особенно покойные – значит, в его жизни существуют проблемы, которые необходимо срочно решать, а родственники предупреждает его об этом.

Ночь с 10 по 11 сентября

Сны нынешней ночи подсказывают человеку, в правильном жизненном направлении он движется или нет. Расшифровываются они буквально, поэтому приснившаяся в эти лунные сутки дорога означает, что все в жизни складывается так, как надо. Плохой сон является предупреждением, касающимся здоровья – значит, необходимо обратить внимание на его состояние – возможно, уж давно «зреет» недуг, который необходимо лечить как можно быстрее.

Ночь с 11 по 12 сентября

Сны этой ночи являются вещими, поэтому – в случае их позитивного характера – не стоит распространяться о сюжете сна, обидно будет сглазить намечающиеся счастливые перемены. А вот в случае неприятного сна, напротив, имеет смысл оповестить о ней всех – разумеется, имеются в виду близкие люди – родные, друзья или приятели. Так можно обмануть судьбу, сделав так, что приснившееся так во сне и останется и не сбудется в реальной жизни.

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