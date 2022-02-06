Что будут значить наши сны на этой неделе с 7 до 13 февраля и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 7 до 13 февраля и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам изначально – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать "советам" снов в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 7 по 13 февраля?

Ночь с 6 на 7 февраля

Сны нынешней ночи могут преподнести полезную информацию о том, как вести себя в сложившейся жизненной ситуации, главное – правильно расшифровать сигналы, которые будет подавать подсознание. Так, если в это время приснится удобная приятная во всех отношениях дорога с красивым видом за окном, значит, жизненный путь выбран правильно. Если же ехать во сне приходится по ямам и колдобинам, значит, в жизни пора "делать остановку" и разбираться с тем, что в ней не так.

Ночь с 7 на 8 февраля

Сны нынешней ночи могут подсказать человеку, чем ему действительно нужно заниматься в жизни. Например, если банковской служащей снится, что она вяжет красивые джемпера и кофты, возможно, ей стоит подумать о том, чтобы сменить свою нынешнюю работу на хобби, которое будет приносить не только удовольствие, но и средства, достаточные для безбедного существования.

Ночь с 8 на 9 февраля

Сны нынешней ночи могут быть крайне неприятными – настоящими кошмарами, поэтому радует в данном случае тот факт, что они никогда – и ни при каких условиях – не сбудутся, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Ночь с 9 на 10 февраля

Сны нынешней ночи – в противоположность предыдущей – принесут только приятные ощущения: они будут яркими, красивыми и приятными, но, как и те, что приснились накануне, не сбудутся, поэтому не стоит обольщаться.

Ночь с 10 на 11 февраля

Сны нынешней ночи являются подсказкой подсознания относительно того, какое положение на жизненном пути занимает "адресат" сновидения. Причем неважно, что именно приснится, куда важнее впечатление, которое останется от сновидения: приятное будет свидетельствовать о том, что все идет по плану, который составили для человека высшие силы, а неприятное "послевкусие" – наоборот.

Ночь с 11 на 12 февраля

Сны нынешней ночи, как правило, сбываются, и происходит это на седьмой день после сновидения, поэтому у человека есть время для того, чтобы приготовиться к его исполнению. Так, тем, кому приснится свидание, необходимо отправиться в салон красоты и купить что-нибудь новенькое из одежды – семи дней для этого как раз хватит.

Ночь с 12 на 13 февраля

Сны нынешней ночи повествуют о проблеме, которую срочно необходимо решать, даже если сам человек ее не видит или не понимает, что она существует. Например, приснившийся в это время ребенок, скорее всего, свидетельствует о том, что в самом скором времени придется решать какой-то связанный с ним вопрос, указание на который тоже окажется в самом сне. Если приснится, что ребенок увлеченно рисует, возможно, вскоре придется переводить его из обычной школы в художественную.

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