Что будут значить наши сны на этой неделе с 8 по 14 ноября и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 8 по 14 ноября и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 8 по 14 ноября?

Ночь с 7 на 8 ноября

Сны нынешней ночи часто бывают вещими, но, даже если они не исполнятся, как говорится, близко к тексту, полезную информацию из них все-таки можно почерпнуть. Скорее всего, она подскажет, как поступить в той или иной – важной для человека – ситуации, поэтому нужно запомнить сюжет сна, чтобы в течение дня его проанализировать.

Ночь с 8 на 9 ноября

Сны нынешней ночи могут быть вещими, особенно если они касаются жизненного предназначения человека или профессии, которой ему судьбой предначертано заниматься. Поэтому, увидев себя на той или иной работе, необходимо подумать: возможно, речь идет о профессии, о которой вы давно мечтали и пришло время переквалифицироваться? Так, если вам приснилось, что вы делаете интерьерных кукол, стоит задуматься о том, к чему вас подталкивают высшие силы и подсознание, и попробовать свои силы в этом ремесле, – даже если первый блин будет комом, он позволит почувствовать "вкус" этой работы.

Ночь с 9 на 10 ноября

Сны нынешней ночи могут быть настолько неприятными – а иногда и откровенно кошмарными, что способны испортить настроение на весь день. Тем не менее расстраиваться по его поводу не стоит – единственный, но мощный плюс сновидений этих лунных суток состоит в том, что они не сбываются, поэтому, какими бы устрашающими они ни были, можно смело выбросить их из головы.

Ночь с 10 на 11 ноября

Сны этой ночи, если сравнивать их с теми, что приснились прошлой ночью, являются их полной противоположностью: яркие, увлекательные, с интересным сюжетом, что порой делает их похожими на полноценные художественные произведения – после них легко просыпаться, поскольку они оставляют приятное послевкусие. Единственное, что роднит сны этой ночи со снами предыдущей, – это то, что они, увы, тоже не сбываются.

Ночь с 11 на 12 ноября

Сны нынешней ночи "разыгрываются" под влиянием подсознания, от которого они зависят целиком и полностью. Они связаны с тем, какова жизненная позиция человека на самом деле – реальная, а не та, какую демонстрирует ему и всем окружающим его сознание. Сюжеты, связанные с опасностью или препятствиями, которые мешают достичь поставленной цели, как правило, говорят о том, что человек либо движется не в ту профессиональную или личную сторону, либо, как минимум, не уверен в том, что выбрал правильный путь. Астрологи советуют проанализировать сны этой ночи и сделать из них важные – и далеко идущие – выводы.

Ночь с 12 на 13 ноября

Сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их следует как минимум запомнить, а как максимум – тщательно проанализировать и расшифровать знаки, которые при их помощи посылает подсознание.

Ночь с 13 на 14 ноября

Сны этой ночи редко бывают вещими, зато они помогают понять, какие ошибки человек совершает в жизни, и "дают советы" относительно того, как исправить ситуацию, если, конечно, она складывается не в его пользу. Впрочем, если таковых нет, то и беспокоиться не о чем.

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