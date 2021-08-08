Что будут значить наши сны на этой неделе с 9 по 15 августа и будут ли среди них вещие

Что будут значить наши сны на этой неделе с 9 по 15 августа и будут ли среди них вещие

Доверять снам или нет – каждый решает сам, но отрицать то, что они, будучи продуктом работы подсознания, имеют свой – возможно, не всегда понятный нам – смысл, нельзя.

Возможно, не стоит слепо и фанатично следовать их "советам" в повседневной жизни, но прислушиваться к ним можно и нужно – подсказки нашего внутреннего голоса, которые получает человек в виде сновидений, часто оказываются важными и ценными. Что приснится нам на этой неделе – с 9 по 15 августа?

Ночь с 8 на 9 августа

Обращать внимание на сны нынешней ночи можно только в том случае, если они несут в себе позитивную энергетику. В случае отрицательного от них впечатления необходимо забыть о том, что увидено ночью, и никому об этом не рассказывать. Будучи озвученным, сон может материализоваться и воплотиться в жизнь, а это крайне нежелательно.

Ночь с 9 на 10 августа

Сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут содержать подсказки, относительно того, как вести себя в сложной жизненной ситуации или как быть с важным жизненным вопросом, который никак не удается решить. Причем выход окажется настолько простым и одновременно логичным, что останется только удивляться: почему человек сам до этого не додумался. Необходимо запомнить все, что приснилось, и на досуге тщательно проанализировать.

Ночь с 10 на 11 августа

Сны нынешней ночи редко бывает вещими – события, которые в них изложены, скорее всего, никогда не исполнятся, но это не значит, что на них не нужно обращать внимания. Сегодняшние сновидения дадут возможность понять, как человек распоряжается своим энергетическим потенциалом: эмоционально позитивный сон будет свидетельствовать о том, что все идет хорошо, сон с негативными эмоциями и ощущениями – о вероятности проблем. Кстати, подсказка относительно того, как исправить ситуацию, тоже, скорее всего, будет содержаться во сне – главное, запомнить его максимально "близко к тексту".

Ночь с 11 на 12 августа

Сны нынешней ночи являются пророческими, но – с отложенной перспективой: они сбудутся спустя год, а возможно, и несколько лет. Ими подсознание – или высшие силы, как и кому больше нравится – подсказывают, как нужно скорректировать свою жизнь, чтобы достичь – или, наоборот, избежать – событий, увиденных в сновидениях. Астрологи считают, что таким образом человек ответит на вопрос, на чьей стороне он находится – добра или зла, так что над сюжетом сна необходимо хорошо подумать и сделать правильный выбор.

Ночь с 12 на 13 августа

Сны нынешней ночи редко бывают вещими – они скорее рассказывают о внутреннем состоянии человека: точнее, о том, в каком состоянии – пессимистическом или оптимистическом – он находится. В первом случае ему стоит подумать, как поступить, чтобы света в душе стало больше, а тьмы – меньше. Возможно, стоит перевести себя на позитивное мышление – его благоприятное влияние на психику еще никто не отменял. Подсказкой станет и сам сюжет сна: так, если снится путешествие, при этом совершенно неважно, на каком виде транспорта человек передвигается, значит, перспективы у него исключительно радужные. А вот негативный сюжет сна не стоит считать предвестником чего-то плохого – это не более чем предупреждение о том, что можно исправить – главное, понять, как именно необходимо действовать.

Ночь с 13 на 14 августа

Сны нынешней ночи часто являются вещими, но в зависимости от содержания их необходимо делать – или не делать – достоянием общественности. Так, если сюжет сна приятен и наутро человек просыпается в благостном настроении, о нем не стоит никому рассказывать – слишком велик риск сглазить положительные жизненные перемены. А вот о негативном сне желательно в тот же день кому-нибудь рассказать: плохая энергетика рассеется, и он не сбудется.

Ночь с 14 на 15 августа

Сны нынешней ночи часто являются вещими: в них содержится полезная информация, которая пригодится вам в ближайшее время. Главное, правильно их расшифровать: негативный сюжет сновидения необязательно будет говорить о том, что он проиграется и в жизни. Чаще всего, они могут свидетельствовать совсем о другом: например, грязная вода снится тем, кто в последнее время слишком много работал и сильно устал. Необходимо позволить себе хотя бы небольшой отдых, и сны станут другими – светлыми и радостными.

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