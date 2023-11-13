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Что надо успеть сделать всем знакам Зодиака до Нового года: прогноз известного астролога

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Что надо успеть сделать всем знакам Зодиака до Нового года: прогноз известного астролога

Что надо успеть сделать всем знакам Зодиака до Нового года / Фото: Credits

Времени до конца года осталось – всего ничего, не успеем оглянуться, как начнется Новый, 2024, год. Но еще есть время для того, чтобы успеть сделать что-то очень важное и нужное – правда, нужно поторопиться. 

О том, что нужно успеть сделать до Нового года представителям всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Овнам, у которых активизируется зона дальних странствий, звезды рекомендуют успеть съездить в отдаленное зарубежье – как по профессиональной, так и по личной надобности. В любом случае эти поездки будут удачными 

Телец 

Тельцам необходимо подумать о том, как презентовать себя с наилучшей стороны в профессиональном плане – очень важно произвести хорошее впечатление на начальство и сотрудников, и от этого будет зависеть дальнейший карьерный рост. 

Близнецы 

Близнецам звезды рекомендуют посвятить финал года тому, что принято называть прикосновением к прекрасному – наступает благоприятное время для посещения театров, музеев и выставочных залов, к тому же в начале нового года – в силу нагрузки – будет не до этого. 

Рак 

Ракам необходимо подтянуть все существующие у них "хвосты", причем касается это не только профессиональных, но и бытовых, а также личных вопросов – необходимо расчистить поле для новых дел, в которых не будет недостатка в первые месяцы 2024 года. 

Лев 

Львам звезды советуют сосредоточиться на личной жизни, именно в это время в ней могут произойти важные – в прямом смысле слова, судьбоносные события, в противном случае впоследствии не жалеть об утерянных навсегда возможностях обрести счастье. 

Дева 

Девам просто необходимо сделать то, что принесет им не только реальную пользу, но и удовольствие – вложить душу в обустройство собственного дома. Причем речь в данном случае идет не только о предновогодних хлопотах, но и о более серьезных вещах – например, ремонте. 

Весы 

Весам нужно успеть вживую встретиться со старыми, добрыми друзьями: с которыми они давно не виделись – после нового года они вполне могут уехать, причем, далеко и надолго, поэтому личная встреча будет невозможной, а по интернету душевной беседы не получится. 

Скорпион 

Скорпионам, которые хотят кого-то очаровать, должны воспользоваться энергиями финала года – именно сейчас они будут обладать удвоенным шармом и магнетизмом, которые способны привлечь даже самого требовательного и взыскательного кавалера. 

Стрелец 

Стрельцам желательно довести до ума начатый ранее творческий проект, который они в последнее время совсем забросили – в таком случае они смогут не только неплохо заработать, что в преддверии праздников очень важно, но и получить новый – еще более выгодный – заказ. 

Козерог 

Козерогам нужно срочно заняться своей физической формой – отправиться на занятия в зал, придерживаться принципов здорового питания, чаще бывать на свежем воздухе: желательно встретить Новый год помолодевшими и посвежевшими, тогда и дела пойдут на лад. 

Водолей 

Водолеям, которым свойственна небрежность и безалаберность, необходимо за оставшееся время навести порядок в документах: рассортировать их, выбросив те, которые потеряли свою актуальность – только так они смогут впоследствии смогут отыскать именно ту бумагу, которая им нужна. 

Рыбы 

Рыбам важно показать все, на что они способны, продемонстрировав свои таланты и способности непосредственному руководству, тогда уже через полтора месяца – в начале нового года – они смогут рассчитывать на должность, о которой мечтают всех их коллеги без исключения. 

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Дата публикации
Просмотры
2307
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