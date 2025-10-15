Что нас ждет в 2026 году: астрологический прогноз для свех знаков Зодиака

Астрологический прогноз на 2026 год / © Credits

Если 2025 был годом предчувствий, пробуждения и первых импульсов, то 2026 — это год оформления, реализации и закрепления нового курса: в мышлении, в ценностях, в способе быть в мире, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

ЛИЛИТ и СЕЛЕНА определяют кармический фон года

До 14 сентября Лилит перемещается по Стрельцу усиливает искушение навязать свое мнение, идеологию, видеть мир в категориях «истины» и «заблуждения». В этот период люди легко впадают в крайности, часто находятся в поиске «высшей правды» с оттенком фанатизма.

Но осенью энергия меняется: с 15 сентября Лилит переходит в Козерог, и с этого момента и тень смещается в область власти, амбиций и контроля. Кармическая проработка состоит в том, чтобы осознать, где желание управлять превращается в жесткость и где страх потерять устойчивость мешает живому развитию.

Тем временем светлая полярность — Селена — завершает 7-летний цикл во Льве. С 13 марта до 11 октября перемещается по знаку Девы, помогая очищать пространство, возвращаться к простоте, честности и искренней заботе о теле и душе. Она символизирует свет служения, чистоту намерений и простоту. Душа ищет гармонию через упорядоченность, заботу, труд и внимание к деталям. Это время внутреннего исцеления и восстановления этики труда, служения, внимания к деталям.

А с 11 октября на 7 месяцев Селена входит в знак Весы, где пробуждает энергию гармонии, красоты и равновесия. На фоне плотных осенних аспектов она становится тихим проводником света — учит выстраивать отношения на основе взаимности, искать красоту не как украшение, а как состояние души. Этот транзит формирует внутренний мир, где эстетика становится частью духовного пути: искусство, партнерство, баланс между «я» и «мы» обретают сакральный смысл.

САТУРН и НЕПТУН в Овне: вызов построить новый мировой порядок

Сердце 2026 года — великий союз Сатурна и Нептуна в Овне. С 26 января 2026 года Нептун окончательно входит в знак Овна, где останется на 14 лет. А уже 14 февраля к нему присоединяется Сатурн, формируя соединение, которое бывает раз в 36 лет.

«Первые ласточки» были летом 2025, но весной 2026 начинается реализация: идеологическая, политическая, культурная. Их соединение в первом знаке Зодиака говорит о начале новой цивилизационной волны: идеалы и видения должны воплотиться в действии, мечты обретают плоть. Все, что было только воображением, начинает искать форму, а все, что устарело, растворяется в огне преобразования.

СЕЗОНЫ ЗАТМЕНИЙ — периоды искажений

С 17 февраля по 3 марта — коридор затмений в знаках Водолей и Дева. Он указывает на кармический поворот, когда коллективные процессы и личная целостность вступают в дружественный диалог. Возможны важные осознания, смена направлений, пересмотр приоритетов — особенно в вопросах сотрудничества и общественной пользы.

С 12 по 28 августа 2026 года мы пройдем еще один из самых мистических и эмоционально насыщенных периодов года — коридор затмений в знаках Льва и Рыб. Это время очищения от гордыни и иллюзий, переход от эго к эмпатии, от сцены к тишине, от контроля к доверию. Мы отпускаем старые сценарии самопрезентации, чтобы услышать голос интуиции.

УРАН в БЛИЗНЕЦАХ — эпоха информационных прорывов

С 26 апреля 2026 Уран в Близнецах, символизируя взрыв новаторства, свободу слова, трансформацию мышления, новые формы интеллектуального развития. Уран в Близнецах учит гибкости сознания, способности мыслить не шаблонами, а ассоциациями, мгновенно соединяя не совмещаемое.

В ближайшие 7 лет мир ускоряется, становится более сетевым и умным, переворачивается система коммуникаций, образования, медиа и технологий. Появляются новые способы обмена информацией, формируются нестандартные пути мышления, разрушаются догмы.

ЮПИТЕР во ЛЬВЕ. Новый цикл Лунных Узлов по оси Лев — Водолей

С 28 июня 2026 года ось Лунных Узлов переходит в знаки Лев и Водолей. Южный Узел во Льве символизирует прощание со старым правлением, уход от драматизма и авторитарности. Северный Узел в Водолее призывает двигаться в сторону общественных интересов, равенства, идеям будущего.

Новый цикл Лунных Узлов символизирует процесс коллективной эволюции. Это время для раскрытия вдохновляющего лидерства, где человек сияет не ради собственного «Я», а ради общего блага. Именно в 2026 — 2027 годах формируется новый баланс между личной самостью и социальной миссией. Старые системы завершают свой цикл, и теперь каждый человек становится творцом новой реальности.

Юпитер во Льве с 30 июня до конца июля 2027 года помогает создать гармоничное сообщество. Это период, когда творчество, сцена, личный стиль, харизма получают поддержку. Но при условии, что личные амбиции встроены в коллективный контекст. Творчество становится средством объединения, воображение становится инструментом созидания, а энергия действий рождается из глубины осознанности.

РЕТРОГРАДНАЯ ВЕНЕРА – пересмотр ценностей и взаимоотношений

В С 3 октября до 14 ноября период ретроградной Венеры в знаке Весы. Это период переоценки ценностей, сотрудничества и партнерства, возвращения к незавершенным романтическим историям. Такой же транзит был осенью 2010 и осенью 2018 года, а значит фон событий во многом схож.

На фоне транзита Селены в Весах этот период приобретает особую утонченность: любовь очищается от иллюзий, и на ее месте рождается подлинная красота — та, что исходит из гармонии с собой. Мир будет искать равновесие через новые механизмы взаимодействия. Формальные переговоры, бюрократические альянсы и декларации без действия теряют силу. Человечество постепенно осознает: чтобы выжить и развиваться, нужно не просто договариваться, а понимать друг друга на новом уровне сознания.

Это время, когда дипломатия выходит за пределы кабинетов и официальных встреч — она становится энергией контакта между культурами, нациями и личностями. Новые формы дипломатии рождаются в пространствах, где раньше не было политики: в искусстве, технологиях, духовных движениях, экологии, социальной ответственности.

Возможно, нас ждут новые международные союзы, основанные на гуманитарных ценностях, развитие цифровой дипломатии, где искусственный интеллект помогает сглаживать конфликты, а также рост влияния миротворческих и просветительских инициатив, соединяющих Восток и Запад, традицию и новаторство, разум и интуицию.

К концу 2026 года ощущается сдвиг от энергии конфронтации к энергии интеграции

Коллективное сознание устало от борьбы и ищет равновесие через осознанное объединение. Так рождается новая парадигма равновесия: не борьба за власть, а синтез противоположностей.

Дипломатия будущего — это не холодный расчет, а искусство понимать другого и видеть в нем часть себя.