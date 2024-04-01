Что носить и какие цвета выбирать Деве: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Дева воплощает материальный принцип, символизирует медленное созревание внутри формы. Знак чистоты, порядка и организованности, это видимые и осязаемые результаты от приложенных усилий. Правила Девы, в большинстве своем, простые, но очень важные для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

Миссия Девы – упорядочивать, определять и анализировать реальную, практичную составляющую каждой детали окружающего мира. Второй знак стихии Земли и шестой в Зодиаке от точки Весеннего Равноденствия. Женский, пассивный, принадлежащий к мутабельному кресту. Мутабельная стадия – переменчивое, переходное состояние. Важность знаний и навыков, системности, мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей, описывает мутабельное качество знака Девы, которая подготавливает новый этап, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Дева – знак физического служения, женский, пассивный, находится в зоне оформления. Эта зона описывает становление, укрепление и достижения максимального развития всех начинаний. Отличительной особенностью этой зоны является развитие на уровне материализации. Практичность, работоспособность и умение заботиться о других людях, делает представителей знака Девы незаменимыми сотрудниками в любом коллективе.

Девой управляет Меркурий (планета интеллекта), здесь в экзальтации также Меркурий, в изгнании Нептун и Юпитер, в падении – Венера. Энергия Девы связана с невероятной детализацией, логикой, четкостью, фокусом внимания на главных смыслах. Основная проблема людей, рожденных под этим знаком в том, что они часто не умеют расслабиться, много суетятся и усложняют себе жизнь.

Дева – очень элегантный, деловой и практичный знак. Энергия Девы, окрашенная земной стихией, позволяет добиваться результатов в долгих, сложных и кропотливых делах, таких как научные исследования, упорные тренировки и т.д. Закон количества, переходящего в один прекрасный момент в качество, очень точно описывает этот процесс.

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Представители знака Девы не склонны к иллюзиям и мечтам, они способны одухотворить свои ежедневные дела и наполнить их смысловой составляющей, тем самым внося в свою повседневность свет самой жизни. Но, часто, люди творческого склада ума, романтики и авантюристы, Дев совсем не понимают. Хотя при правильном понимании своих слабых и сильных сторон, как раз у таких людей Деве и нужно научиться некоторым недостающим ей качествам. И, хотя бы подсознательно, допустить предпосылку о существовании более тонкой, невидимой, астральной материи.

Задача Девы – наработать качества Венеры, Юпитера и Нептуна. Т.е. заниматься духовным развитием, формировать чувство красоты и гармонии, естественность проявления себя. Нужно развивать творческое и художественно-образное мышление, интуицию и воображение. Этому также поможет соответствующий макияж и стиль в одежде, подходящие аксессуары, амулеты из натуральных камней-самоцветов.

В макияже и одежде осознанная Дева придерживается естественных оттенков, используя теплые коричневые и бежевые тона. Главное – удобство, аккуратность, ухоженность и безупречный маникюр (идеален френч). Любит минимализм в одежде и нюдовый макияж, а часто обходится даже без него. В образе не должно быть агрессивных цветов. Вряд ли можно увидеть Деву с яркой красной помадой или пышной прической.

В образе важна аккуратность и внимание к деталям и аксессуарам – все должно быть идеально и придирчиво стыковаться друг с другом. Деве подходят строгие наряды, юбка-карандаш, деловые костюмы, платья до колен, блузы и, конечно же, удобная повседневная обувь. Дева, как ни один другой знак, умеет видеть подробности и ценит малые формы. Отлично, если в сумочке есть много отделений, а в жилетке – множество карманов.

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Деятельность Девы требует терпения и настойчивости, монотонного повторения, долгих однообразных циклов, ради некоторой светлой цели в результате. Поэтому представители этого знака всегда в форме и готовы приступить к работе, как только появится интересная задача. Причем, совершенно не важно, будут ли это рабочие будни, день или ночь, выходные, отпуск. Девы – трудоголики и практики. Много врачей, бухгалтеров, секретарей среди представителей этого знака Зодиака.

Деловой стиль в отличие от многих других не терпит компромиссов – поэтому идеально подходит Девам. Классика подразумевает использование всех необходимых элементов – блузы или рубашки, брюк или юбки и обязательно пиджака или жакета. Деловой, офисный, строгий стиль впервые появился в мужском гардеробе. Простой крой, спокойная палитра, немнущиеся ткани, минимум аксессуаров. Рубашки и блузы всегда должны быть свежими, брюки отглаженными.

Виды делового стиля достаточно разнообразные. Общее для всех: одежда не должна "висеть", но крой должен быть понятным, простым. Пиджаки приталенные или полуприталенные, брюки по фигуре или прямые.

Формальный или строгий деловой стиль не допускает облегающих брюк, не приемлет коротких рукавов, а колготки обязательны даже летом. Базовая палитра: белый, черный, серый, коричневый. Допускаются приглушенные цвета – темно-зеленый, темно-синий, бордовый.

Повседневный деловой или офисный стиль – это бизнес-кэжуал, который намного демократичней, чем формальный. Образы в этом стиле менее требовательны, адаптирован под повседневность. Допускается легкая женственная обувь, сочетание разных тканей, использование разных кроев брюк, иногда даже джинсов.

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Неформальный деловой стиль во многих крупных компаниях называют "стиль пятницы". В этот день сотрудникам разрешено немного поступиться дресс-кодом и прийти на работу без жакета – только в спокойной рубашке или блузе, добавить ярких украшений, сделать романтичную прическу или распустить волосы.

Нашел деловой стиль отражение и в спортивном стиле одежды. Это самый расслабленный вариант составления официального гардероба. Рубашки тут заменяются футболками и майками, брюки джинсами, туфли – белыми кроссовками или кедами.

Стиль Шанель – это простые, но элегантные классические наряды, не приемлет яркости, поэтому цветовая палитра сдержанная, спокойная. Основной образа служат брюки или юбка и твидовые жакет. Уместно будет платье футляр или юбка-карандаш. Дополнит образ утонченное колье на шее или классическая брошь.

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