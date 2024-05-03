Что носить и какие цвета выбирать Козерогу: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Минимализм в одежде созвучен энергиям знака Козерог. Этот стиль позволяет выразить индивидуальность без мишуры, блеска и обилия декоративных элементов. Аксессуары обязательно должны быть дорогими, выполненными в классическом стиле.
Кардинальный знак стихии Земли – Козерог обладает целеустремленностью, стойкостью в трудных жизненных обстоятельствах, ответственностью. Превосходит над другими знаками Зодиака в части управления процессами. Основной целью типичного Козерога является достижение максимально высокого уровня, относительно социальных условий, при которых происходит личностное развитие, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).
Козерог – самый дисциплинированный знак Зодиака, может создать жизнеспособную структуру и наладить поступление прибыли. Это люди консервативного склада, склонны отторгать нововведения, поэтому им трудно ориентироваться в непредсказуемых обстоятельствах, вне системы. Закоренелые трудоголики, которые большую часть года проводят на работе. Свои глубокие чувства предпочитают никому не открывать, с трудом сближаются с людьми.
Козерог очень бережлив и, при необходимости, легко пойдет на самоограничения, если этого требует дело. Огромная жажда деятельности часто приводит к тому, что Козероги подсознательно ставят перед собой труднодостижимые цели. Энергия Козерога характеризуется настойчивостью и основательностью, она способствует реализации задуманного в жизни. "Мы легких путей не ищем" – это про Козерогов.
Представителей этого знака Зодиака не интересуют поверхностные связи. Поэтому партнер должен соответствовать четко определенным критериям – с похожими целями и ценностями, честный и трудолюбивый. При этом отличную пару для Козерога составят люди более эмоциональные, чем он сам, так как не привык выставлять чувства напоказ.
Козерог является очень материальным и практическим знаком, он выражает вершину эволюции форм. Его управитель – Сатурн (Владыка Времени), планета тяжелой энергетики. Сатурн связан с опытом, отражает принцип кристаллизации, всё сужает, стягивает, сушит и делает твёрдым. Сатурн имеет огромное значение в социальной жизни, это закон и порядок, удерживающие общество в рамках. С Сатурном связана структура власти, аппарат чиновников, все органы контроля.
Козерог управляет переходом на новый уровень. Символически – это вершина самой высокой горы. В этом знаке завершаются старые циклы усилий и начинаются новые. Кармическая задача Козерога заключается в творении форм на стыке материального (вершина горы) и тонкого миров (небо). Чтобы раскрыть полностью свой потенциал, Козерогам нужно развить в себе умение рисковать и пробовать новое.
Козероги не гонятся за славой и вниманием окружающих. Серьезные и уверенные в себе люди, усердно выполняющие свой долг, поэтому и выглядеть они должны подобающе. Их образ выверен до мелочей. Козерогам, как знаку земли, подойдет стиль одежды, который отражает их практичность, стабильность и серьезность взглядов на жизнь. Они любят простые, чистые линии и дизайн, который не привлекает слишком много внимания.
Козерогам идеально подходит деловой образ: строгие костюмы и платья классического кроя, рубашки, юбка-карандаш, платья-футляры. И, конечно же, приглушенные тона в одежде, черный, коричневый, серый, темно-синий. В образах темных оттенков женщины-Козероги всегда будут выглядеть эффектно и женственно.
Гармонично будет смотреться стиль английской королевы, ретро-стиль, классика и холодная эстетика в сочетании с качественными украшениями. Как правило, Козероги выбирают элегантные наряды, строгие костюмы, пиджаки, платья, подчеркивающие статус.
Английский или британский стиль состоит из простых силуэтов, консервативных, но элегантных вещей. Наряды скромные, демонстрирующие воспитание, образованность и приверженность традициям. Аксессуаром выступает небольшая кожаная сумка, по желанию – фетровая шляпа или кепи. Обувь – классические лодочки.
Аристократический стиль отличается скромностью и сдержанностью, но допускает адаптацию современных трендов. Типичный женский наряд: платье чуть ниже колена с закрытым декольте.
Деловой, бизнес или офисный стиль в одежде – это наряды, предназначенные для посещения официальных мероприятий. Одежда в деловом стиле опрятная и утонченная, имеет прямые четкие линии и идеальную посадку по фигуре.
Стиль Шанель не приемлет яркости – это простые, классические наряды, но от того не менее элегантные и женственные. Основной образа в стиле Коко Шанель служат брюки или юбка и твидовые жакет.
Лагом – это стиль, основанный на отказе от излишков и использовании оптимального количества вещей в гардеробе. Цветовая гамма – спокойная, понятные линии силуэта. Для гардероба в стиле лагом характерны долговечные вещи, отсутствие ярких принтов и умеренность в деталях.
В основе стиля минимализма – рассудительная сдержанность, простота и лаконичность, функциональность и отсутствие излишеств. Присутствуют принципы необычности форм, но с поправкой на "ничего лишнего". Гардероб в стиле минимализм – это просто и сложно одновременно. Его история началась со знаменитого маленького черного платья Шанель. Изделия в стиле минимализм не подвластны времени, их можно уверенно сочетать между собой, не боясь перегрузить образ.
Стиль ретро – создание образов в духе нарядов прошлых лет. Ретро предусматривает стилизацию современных вещей и их комбинацию таким образом, чтобы получится образ в духе выбранного времени.
Яппи – стиль молодых американских карьеристов. Его основой является любая утонченная, элегантная и строгая одежда высокого качества, обязательно дорогая. Особенность стиля яппи – профессиональный внешний вид, при котором стоимость вещей не выставлена напоказ.
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