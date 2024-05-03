Что носить и какие цвета выбирать Козерогу: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Минимализм в одежде созвучен энергиям знака Козерог. Этот стиль позволяет выразить индивидуальность без мишуры, блеска и обилия декоративных элементов. Аксессуары обязательно должны быть дорогими, выполненными в классическом стиле.

Кардинальный знак стихии Земли – Козерог обладает целеустремленностью, стойкостью в трудных жизненных обстоятельствах, ответственностью. Превосходит над другими знаками Зодиака в части управления процессами. Основной целью типичного Козерога является достижение максимально высокого уровня, относительно социальных условий, при которых происходит личностное развитие, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Козерог – самый дисциплинированный знак Зодиака, может создать жизнеспособную структуру и наладить поступление прибыли. Это люди консервативного склада, склонны отторгать нововведения, поэтому им трудно ориентироваться в непредсказуемых обстоятельствах, вне системы. Закоренелые трудоголики, которые большую часть года проводят на работе. Свои глубокие чувства предпочитают никому не открывать, с трудом сближаются с людьми.

Козерог очень бережлив и, при необходимости, легко пойдет на самоограничения, если этого требует дело. Огромная жажда деятельности часто приводит к тому, что Козероги подсознательно ставят перед собой труднодостижимые цели. Энергия Козерога характеризуется настойчивостью и основательностью, она способствует реализации задуманного в жизни. "Мы легких путей не ищем" – это про Козерогов.

Представителей этого знака Зодиака не интересуют поверхностные связи. Поэтому партнер должен соответствовать четко определенным критериям – с похожими целями и ценностями, честный и трудолюбивый. При этом отличную пару для Козерога составят люди более эмоциональные, чем он сам, так как не привык выставлять чувства напоказ.

Козерог является очень материальным и практическим знаком, он выражает вершину эволюции форм. Его управитель – Сатурн (Владыка Времени), планета тяжелой энергетики. Сатурн связан с опытом, отражает принцип кристаллизации, всё сужает, стягивает, сушит и делает твёрдым. Сатурн имеет огромное значение в социальной жизни, это закон и порядок, удерживающие общество в рамках. С Сатурном связана структура власти, аппарат чиновников, все органы контроля.

Козерог управляет переходом на новый уровень. Символически – это вершина самой высокой горы. В этом знаке завершаются старые циклы усилий и начинаются новые. Кармическая задача Козерога заключается в творении форм на стыке материального (вершина горы) и тонкого миров (небо). Чтобы раскрыть полностью свой потенциал, Козерогам нужно развить в себе умение рисковать и пробовать новое.

Козероги не гонятся за славой и вниманием окружающих. Серьезные и уверенные в себе люди, усердно выполняющие свой долг, поэтому и выглядеть они должны подобающе. Их образ выверен до мелочей. Козерогам, как знаку земли, подойдет стиль одежды, который отражает их практичность, стабильность и серьезность взглядов на жизнь. Они любят простые, чистые линии и дизайн, который не привлекает слишком много внимания.

Козерогам идеально подходит деловой образ: строгие костюмы и платья классического кроя, рубашки, юбка-карандаш, платья-футляры. И, конечно же, приглушенные тона в одежде, черный, коричневый, серый, темно-синий. В образах темных оттенков женщины-Козероги всегда будут выглядеть эффектно и женственно.

Гармонично будет смотреться стиль английской королевы, ретро-стиль, классика и холодная эстетика в сочетании с качественными украшениями. Как правило, Козероги выбирают элегантные наряды, строгие костюмы, пиджаки, платья, подчеркивающие статус.

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Английский или британский стиль состоит из простых силуэтов, консервативных, но элегантных вещей. Наряды скромные, демонстрирующие воспитание, образованность и приверженность традициям. Аксессуаром выступает небольшая кожаная сумка, по желанию – фетровая шляпа или кепи. Обувь – классические лодочки.

Аристократический стиль отличается скромностью и сдержанностью, но допускает адаптацию современных трендов. Типичный женский наряд: платье чуть ниже колена с закрытым декольте.

Деловой, бизнес или офисный стиль в одежде – это наряды, предназначенные для посещения официальных мероприятий. Одежда в деловом стиле опрятная и утонченная, имеет прямые четкие линии и идеальную посадку по фигуре.

Стиль Шанель не приемлет яркости – это простые, классические наряды, но от того не менее элегантные и женственные. Основной образа в стиле Коко Шанель служат брюки или юбка и твидовые жакет.

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Лагом – это стиль, основанный на отказе от излишков и использовании оптимального количества вещей в гардеробе. Цветовая гамма – спокойная, понятные линии силуэта. Для гардероба в стиле лагом характерны долговечные вещи, отсутствие ярких принтов и умеренность в деталях.

В основе стиля минимализма – рассудительная сдержанность, простота и лаконичность, функциональность и отсутствие излишеств. Присутствуют принципы необычности форм, но с поправкой на "ничего лишнего". Гардероб в стиле минимализм – это просто и сложно одновременно. Его история началась со знаменитого маленького черного платья Шанель. Изделия в стиле минимализм не подвластны времени, их можно уверенно сочетать между собой, не боясь перегрузить образ.

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Стиль ретро – создание образов в духе нарядов прошлых лет. Ретро предусматривает стилизацию современных вещей и их комбинацию таким образом, чтобы получится образ в духе выбранного времени.

Яппи – стиль молодых американских карьеристов. Его основой является любая утонченная, элегантная и строгая одежда высокого качества, обязательно дорогая. Особенность стиля яппи – профессиональный внешний вид, при котором стоимость вещей не выставлена напоказ.

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