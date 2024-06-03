Что носить и какие цвета выбирать Рыбам: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Загадочность и глубина людей, рожденных под знаком Рыбы, вызывает неподдельный интерес. Очарование представителей знака Рыбы настолько велико, что обычно без проблем привлекает внимание нужных людей.

Рыбы – двенадцатый знак, завершающий Зодиак, а значит содержит в себе опыт всех предыдущих знаков. Мудрые, добрые и безмятежно-спокойные Рыбы удивляют и вызывают восхищение. У них немало защитников, покровителей и поклонников. Представители знака Рыбы прекрасно осознают, что своими чарами способны удерживать людей рядом с собой. Однако, не пользуются этим, как, например манипуляторы Скорпионы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Внешний вид Рыб, как правило, демонстрирует мечтательность, безразличие и некоторую лень. Даже при всем желании, окружающим их людям, вряд ли удастся вывести представителей знака Рыбы из себя. И в этом сила этого знака Зодиака! Кармический опыт Рыб поистине безграничный, и это формирует их определенный жизненный сценарий!

Рыбы – психологически сильный знак, способен вынести любые психические нагрузки, принять их, а, главное, продемонстрировать конкретный жизненный урок окружающим людям. На самом деле, невозможно удивить чем-либо представителей этого знака Зодиака, ведь у них огромный кармический опыт.

Знаком Рыбы управляет Нептун и Юпитер, в экзальтации – Венера, планета любви и красоты. О такой, как женщина-Рыбы, втайне мечтает любой мужчина! Рыбы – наглядная иллюстрация к поговорке о том, что сила женщины в ее слабости. И сила эта поистине огромна. Поэтому, любой адекватный мужчина, просто не может остаться равнодушным к тому, что рядом с ним находится очаровательная представительница женского пола, рожденная под знаком Рыбы, возможно, нуждающаяся в его опеке и помощи. Хрупкость женщины-Рыбы пробуждает в нем все его природные инстинкты, дремавшие со времен первобытного охотника!

Водная стихия знака Рыбы удачно сглаживает их житейский опыт и мощный характер, наделяя Рыб состраданием и мечтательностью. Они не очень принципиальны, однако следуют нехитрым правилам, помогающим сохранить душевное равновесие. Из представителей данного знака получаются действительно чуткие родители, ставящие благополучие детей на первое место, выше работы и собственного спокойствия! Они уверенны, что будущее – это подрастающее поколение, так что не устают от совместных игр, мудрых наставлений и повседневных забот.

Рыбы – знак духовного служения, жертвенности, участия в процессах ради блага кого-то или спасения чего-то. Женский, пассивный знак Зодиака, находится в зоне трансформации. Основной принцип знака Рыбы – размыть границы, все смешать и вырваться из оболочки физического мира. Девиз: "Уже не Я", "Духовное служение". Задача Рыб – в реальности жить, а не в своем фантастическом мире. Миссия Рыб – принять связи, контакты и передать дальше, динамично развиваться.

У представителей знака Рыбы нет четкой структуры материального мира, поскольку в этом нет потребности, а основное направление – интуитивность и обретение веры. А информационный обмен не столь важен, дробить и раскладывать уже не получается поскольку Меркурий в этом знаке имеет статус изгнания и падения. В Рыбах присутствуют большие объемы эмоций, вера в идеальное. Красота и гармония окружающего мира необычная, не земная, одухотворенная.

Идеального образа Рыбы достигают за счет гармоничного восприятия цветовой гаммы. Рыбы должны сиять! Накладывайте тональные флюиды, мерцающие пудры, хайлайтеры, как это делает Кейт Миддлтон. Среди любимых цветов представителей этого знака – голубой, лиловый, бирюзовый, фиолетовый. Подойдут мягкие, успокаивающие цвета: оттенки голубого, нежно-розового, жемчужно-серого. Используйте романтичные пастельные тона, оттенки сине-зеленого, аквамарин, изумрудно-зеленого, цвет морской волны. Избегайте контрастности.

Платья представительниц знака Рыбы впечатляют изяществом. Обычно это модели из воздушных материалов с плавными линиями. Рыбы влюблены в романтические рюши и оборки, которые придают легкости. Подчеркивают достоинства фигуры платья нюдовых тонов, порой из полупрозрачных материалов. Причем, удивительным образом, Рыбы совершенно не выглядят блекло.

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Многие среди Рыб, поклонники денима, экологического стиля в одежде. В повседневных образах преобладают бежевые оттенки и этнические мотивы. Часто экологический стиль сравнивают или даже приравнивают к бохо, так как последний также ориентирован на природу. Первый и самый основной принцип эко-стиля – природное происхождение материалов для одежды. Рыбы отказываются от культа вещей и отдают предпочтение сдержанному потреблению и максимальной защите природы. Эко-стиль не приемлет кожу в одежде, несмотря на природное происхождение материала, так как это противоречит принципам гуманности.

Фото: Getty Images

Мори – японский стиль "девушки из леса", противопоставлен ритму жизни мегаполисов. Приветствуются натуральные ткани, свободные фасоны и даже легкий оверсайз. В основном, применяются юбки и платья. Если все же брюки – то мягкие, с обтекаемыми линиями, женственные и легкие.

Рустик или рустикальный стиль – это простые образы, спокойные оттенки, а крой – без откровенных или экстравагантных деталей. В основе стиля лежат природные материалы, незатейливые формы, минимум обработки изделия в процессе следования от сырья до полки магазина. Рустик похож на эко-стиль.

Фото: Getty Images

Аксессуаров лучше подбирать минимум и, разумеется, в стилистике направления – деревянные серьги и подвески, льняные, конопляные, ротанговые, соломенные сумки. Отлично впишутся в образ соломенные шляпки.

Романтический стиль – мягкие линии, подчеркивающие женственные формы. Именно как выделенное направление в одежде, появился в XVIII – XIX. Тогда женщины и девушки отказались от ранее популярных тяжелых, плотных тканей и каркасных платьев в пользу атласных, воздушных. Образ идеальной девушки обязывал быть стройной, утонченной, в легком платье с рюшами, веером и воздушной прической.

Цветовая гамма романтичных нарядов спокойная, нежная. Приветствуется пастель, молочный, бежевый, белый цвет. Яркие краски используются реже и в основном для создания узоров и акцентов. Обувь для дополнения образа подбирается изящная, аккуратная. Чаще всего на устойчивом каблуке или без него, но допустимы и туфли лодочки. Украшения из жемчуга отлично подчеркивают романтичность образа.

Сложный романтический стиль подойдет для женщин, желающих подчеркнуть свою красоту. Характерные черты – косые линии, сложные драпировки, многослойные образы, сочетание разных фактур. Сложный романтизм приветствует длину макси и не допускает мини.

Лучшими аксессуарами для нежного образа будут атласные и шелковые платки, украшения из золота и серебра, бижутерия с имитацией растительных форм – перьев, растений, цветов, а также сердца. Вечерний образ дополняется накидками из меха или кружевными пелеринами.

Фото: Getty Images

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