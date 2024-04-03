Что носить и какие цвета выбирать Скорпиону: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Скорпион – самый энергетически сильный знак Зодиака, переводит энергии из одного состояния в другое. Всегда производит впечатление, обладает невероятным магнетизмом, притягивает внимание, хотя часто внушает страх. Никто из всего зодиакального круга не любит выглядеть так сексуально, как Скорпион.

Знак Скорпион – женский, пассивный, второй знак стихии Воды и восьмой от точки Весеннего Равноденствия. В Зодиаке принадлежит зоне оформления, имеет фиксированные качества. Основной принцип знака Скорпиона – проникновение в глубину, прохождение через трансформацию жизни и смерти, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Представители знака Скорпион способны проникать в глубокие эмоциональные слои, преобразовывать энергии, пропуская их через себя, умеют влиять на людей. За счет своей воли и мощной энергии, которая схожа с атомной, обладает магической силой, имеет возможность прорывать пределы и границы. Задача Скорпиона – ценить природное, естественное, не нарушая развивающиеся формы.

Фиксированная стадия – самое прочное и стабильное проявление стихии, приводящее к формированию наиболее характерных для стихии качеств. Свойства фиксированной Воды наиболее полно отражены в период транзита Солнца по знаку Скорпиона. Его энергия дает нам свободу от привязанностей и можно это использовать – отсекать в то время все ненужное и устаревшее в своей жизни. Это время освобождение от прошлого и лишнего, время отсекания изживших себя связей.

В период Скорпиона усиливается важность внутренних процессов, наступает сосредоточенность на способности обеспечить энергетический потенциал не теплом и светом, а внутренним резервом, глубоко протекающими процессами, как полезными ископаемыми, находящимися в глубинах нашей планеты.

В сфере чувств, внутренних эмоций, ощущений, Скорпион стремится найти суть, углубиться в причину. Фиксация в этих процессах приводит Скорпиона к проникновению в такие сферы, где не исключены экстремальные ситуации, крайние проявления чувств. Символически этот знак проявлен, как вода, но скрытая вода. Аналогия с подземными реками, трубопроводом, характеризует фиксированность водного знака Скорпиона.

Управители знака Скорпиона – Плутон и Марс, воинственные планеты, способные разрушать без возможности восстановления. Красота и гармония окружающего мира у них необычная, не такая, как воспринимается другими. У Скорпионов "свое понимание красоты" – от Венеры в изгнании. Эмоции находятся очень глубоко, могут не проявляться открыто, прятаться, маскироваться – от статуса падения Луны. Инстинкт самосохранения в Скорпионе практически на нуле, этот знак напрямую связан с энергией смерти. Плутон управляет недрами, а за них постоянно ведутся войны.

Страстный и властный знак Зодиака, очень сильный эмпат, умеет мгновенно считывать мысли и эмоции других людей. Терпеливый, выносливый, способен мобилизовать силы, быстро восполнять внутренние ресурсы. Среди Скорпионов много как энергетических доноров, так и энергетических вампиров. Это люди настроения, противоречивые. Любят богатую жизнь (часто за счет других), удовольствия и роскошь. Неудовлетворенный Скорпион – циничный, фанатичный, язвительный, тираничный, разрушительный, непримиримый, коварный. С врагами жесток, безжалостен, и сам не ждет от врага пощады.

Скорпион – водный знак Зодиака, поэтому энергия его относится больше к эмоциональной сфере человека. Связан с искушениями, испытаниями, а также триумфом и победой. Это энергия борьбы, трансформации, показывает силу бесстрашного воина. По силе и глубине эмоций Скорпион превосходит все знаки Зодиака.

У Скорпиона происходит постоянная, не зависящая от его воли, трансформация психики. Часто говорят, что скорпион поедает сам себя. Эта трансформация может идти более или менее гармонично и конструктивно, но, в любом случае она вызывает глубокие эмоции.

Скорпион проявляет, выводит на поверхность из скрытых уголков подсознания, именно теневую часть психики, все человеческие недостатки, страсти и пороки. Это поначалу пугает, однако обнаружение своей подсознательной негативной стороны является первым шагом к ее трансформации.

Знак Скорпиона управляет точками кризиса человека. В каждом кризисе заложено некоторое испытание, и, соответственно, победа и переход на новый уровень. Все испытания, через которые каждому человеку приходится проходить, служат очищению и развитию Духа.

Развитый Скорпион может очень точно воспринять внутреннюю проблему человека и немногими нужными словами объяснить ее суть, а человек, увидев себя несколько глубже, находит в себе путь и силы для ее решения.

Представителям этого знака Зодиака не хватает мягкости и нежности, и этот дефицит они могут как раз восполнить с помощью одежды. Внутреннее напряжение отлично сбрасывают через яркую интимную жизнь. Скорпионы не будут прятать свои формы под скучными деловыми костюмами или прикидываться "хорошими девочками" в скромных платьях в горошек. Если деловой костюм, то только такой, который будет подчеркивать хорошую фигуру, если платье, то с провокационным вырезом.

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Порой, женщинам-Скорпионам неплохо бы поумерить пыл и сбавить градус сексуальности, иначе придется долго ждать предложения руки и сердца или повышения в должности. Как только они это сделают, в их жизни появятся мужчины с серьезными намерениями.

Скорпионам к лицу все насыщенные оттенки красного цвета: вишневый, гранатовый, винный, красное дерево. И, конечно же, черный цвет и другие "тягостные" оттенки (иссиня-черный, например). Кожаные куртки, шорты, брюки или юбки, есть в гардеробе каждого Скорпиона. Любят носить дорогое нижнее белье, которое способствуют восполнению внутренних ресурсов. Это необходимо Скорпионам, поскольку, когда их что-то интересует, не жалеют себя, расходуют свои силы, как никто другой. Черный и красные цвета усиливают и без того мощную энергетику Скорпион, делают их еще более смелыми, уверенными в себе и сексуальными. Широкополая шляпа, кожаные перчатки и чокер на шею, отлично дополнят образ Скорпиона.

Фото: Getty Images

Искусством макияжа Скорпионы владеют в совершенстве. Им нравятся четкие линии и контуры, подводки, очерченные веки, выделенные, скульптурные скулы, помада глубоких, насыщенных тонов. Духи должны быть такими же, как сам Скорпион – чувственными, вспыльчивыми, экспрессивными и таинственными. Волосы – прямые и гладкие, чтобы собирать энергию, которая необходима представителям этого водного знака.

Вамп – стиль уверенных в себе, роковых и смелых женщин, которые готовы демонстрировать сексуальность, но оставлять место для фантазий. В полной мере подходит Скорпионам. Гардероб в стиле вамп строится на облегающих силуэтах и дорогих тканях.

Стиль глэм-рок кричит о нежелании находиться в рамках. Это сочетание гламура – женственного и сексуального, с бунтарским духом и желанием противостоять общепринятому.

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Готический – таинственный, мистический, темный стиль. Характерные черты – четкие линии, стилистические детали с отсылкой к мрачным эпохам – кресты, черепа, скелеты, летучие мыши. Традиционный цвет – черный, который находит отражение во всем – одежде, волосах, макияже.

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