Что носить и какие цвета выбирать Стрельцу: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Элитный стиль в одежде, роскошный аксессуар для создания эффектного образа, выгодно подчеркнет индивидуальность и уникальность Стрельца. Здорово будут смотреться как брендовые вещи, так и нотки других культур в образе, национальные орнаменты.

Энергия Стрельца характеризуется концентрацией и движение в одном направлении по определенному циклу. Этот знак управляет выбором целей и процессом принятия решений, соответствует ментальному плану. Стрелец – это знак равновесия, подобно тому, как лучник должен быть в состоянии полной уравновешенности и внутренней тишины перед пуском своей стрелы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Стрелец – знак независимых, общительных и дружелюбных людей. Стрельцы – натуры порывистые и харизматичные, излучающие оптимизм и способные мотивировать и вдохновлять окружающих людей. Огненная стихия этого знака Зодиака позволяет заряжать всех своей позитивной энергией. Стрельцы прекрасно проявляют себя на ниве преподавательской деятельности, но могут с успехом податься и в политику. Одни из самых энергичных и деятельных знаков Зодиака, часто – авантюристы и путешественники.

Благородные оттенки и цвета VIP-персон: пурпурный, темно-синий, фиолетовый, сиреневый, лиловый, помогут создать идеальный образ Стрельца. Дальновидные стратеги, обладающие широким кругозором, любят публичность, открыты в общении, дружелюбны и заботливы. У Стрельцов острая потребность в уважении, признании в обществе, внимании к собственной персоне, поэтому готовы трудиться бесконечно долго, пока не добьются желаемого.

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Стрелец – знак мудрости и познания, многих людей, рожденных под покровительством этого знака Зодиака, можно назвать баловнями судьбы. Ведь управляет Стрельцом – Юпитер, планета-благодетель, дарующая удачу и достаток. А вот решение бытовых задач уходит у Стрельцов на второй план, поскольку предпочитают ставить перед собой высокие цели, разрабатывать лучшие стратегии и добиваться больших результатов. Среди Стрельцов много иллюзионистов и фокусников, а также просто веселых людей, которых называют "душа компании".

Юпитер – планета социальная, что накладывает соответствующие обязательства на Стрельцов. Одним из качеств Юпитера является экспансия, что очень прослеживается в манере одеваться представителей этого знака Зодиака. Но, все же, предпочитают обходиться без крайностей, ведь Стрельцам очень важно одобрение окружающих. Однако, увлекаясь престижностью покупки, не всегда трезво оценивают, насколько эта вещь им идет.

Стрельцы очень влюбчивы, они готовы быстро увлекаться и вспыхивать от новых чувств. Главным минусом этих романтиков является непостоянство. Важным качеством Стрельца является преданность. Стрельцы могут долгое время идеализировать партнера, ставить его на пьедестал и обожать, а потом в один миг "прозреть".

Наряду с золотыми украшениями Стрельцу полезны украшения из белых металлов, особенно из платины. Также подходит минерал высокого качества – пирит. Это материал для недорогих украшений, амулетов и сувениров. С греческого "пирит" переводится, как "огненный". В Средние века появились названия "камень инков" и "золото дураков". Пирит также известен под названиями кошачье золото, камень здоровья, золотая обманка.

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Для Стрельцов лучше всего подходит свободный и удобный стиль одежды, но элегантный, который позволяет им чувствовать себя комфортно и не сковано. Они любят экспериментировать с разными стилями и не бояться быть выделяющимися в толпе, выбирают яркие и насыщенные цвета, которые отражают их жизнерадостный и оптимистичный характер. Простой крой, но качественные ткани, удобные фасоны и дорогие редкие аксессуары, идеально подходят представителям знака Стрельца.

Стрельцы – гурманы по жизни, для них приоритетом являются комфорт и качество! Вещи, которые носят Стрельцы, должны быть самые модные и самого лучшего качества в стиле "практичной роскоши".

Восточный стиль – это стиль восточных женщин в лучших арабских традициях. Ткани – дорогие, гладкие и блестящие. Традиционные цвета восточного стиля – белый, зеленый, благородные оттенки красного.

Азиатский стиль в одежде – дань обычаям и традиционной одежде азиатских стран. Цвета яркие, насыщенные. Принты связаны с азиатской культурой – драконы, цветки сакуры, птицы.

Также подойдет Стрельцам итальянский стиль одежды, для которого характерно обилие аксессуаров и украшений, сочетание разных стилей в одном образе.

Стиль зут – это стиль американских стиляг. В основе образа мешковатые брюки, яркий пиджак, фетровая шляпа, и ботинки на толстой подошве.

Стиль денди – это аристократизм, эстетика и изысканность. Гардероб консервативный – классическое пальто или плащ, брючные костюмы, блузы и рубашки мужского кроя, сюртуки.

Академизм или академический стиль – это одежда в стиле профессоров. Строится на сочетании комфорта и простоты, но с опрятностью и элегантностью. Характерные черты – плотные ткани, сдержанные приглушенные оттенки и опрятность.

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Нью-лук – грациозный, женственный и изящный стиль в духе Dior подчеркивает женственность. Его основа: юбки и платья, прикрывающие колени, приталенный жакет, элегантные аксессуары и обувь на среднем каблуке.

Колор-блок – сочетание одежды посредством цветовых блоков. Может проявляться в разных цветах верха и низа или вписываться в оформление одной вещи – например, жакета, юбки, рубашки. Классические сочетания строятся на контрастах цветового круга.

Стиль кантри-люкс в одежде соответствует веселому нраву Стрельца, дает возможность пофантазировать на тему городского жителя в деревне и наоборот, а также переплести различные культуры и эпохи. Используются цвета дорожной пыли: коричневый, охра, песочный, серый, кирпично-красный. Популярен в стиле кантри рисунок шотландской клетки. В философию стиля кантри заложена идея гармонии человека и природы, а это значит, что ткани – только натуральные плотные.

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