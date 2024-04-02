Что носить и какие цвета выбирать Весам: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Знак Весы несет энергию равновесия, баланса и гармонии. Представители этого знака обладают развитым чувством прекрасного, среди них много кутюрье, стилистов и дизайнеров. Им нравится выглядеть аккуратно, дорого и элегантно и это у них прекрасно получается.

Знак Весы – мужской, активный, стихия Воздух – зона оформления, кардинальный. Основной принцип знака Весов – достижение и сохранение равновесия и гармонии в обмене с окружающим миром. Сильные качества рожденных под знаком Зодиака – тактичность, вежливость, толерантность, миролюбие. Но есть и слабые стороны, такие как нерешительность и потребность в импульсе извне, слабая личная активность, несамостоятельность, проблема выбора. Нежеланию добраться до сути, часто приводит к разочарованиям в жизни, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Тема равновесия и баланса в своей жизни актуальна для представителей знака Весы больше, чем для какого-либо другого знака Зодиака. Искажения в ту или в иную сторону быстро устраняются – у них все под контролем, поэтому умеют вовремя исправить ситуацию. Уверенное социальное положение достигается за счет срединной позиции. Весы ценят красоту и гармонию во всех ее проявлениях, в том числе в одежде.

Весы – единственный неодушевленный знак Зодиака и символизирует он непосредственно первоначало всего Сущего, вечное и неизменное, которое понимается единым, всеобщим, бесконечным. Воздушная стихия придает Весам безличность и беспристрастность. Негармоничная энергия знака Весы может проявляться как бесконечные колебания и неустойчивость – это постоянные "качели" в жизни.

Каждый человек постоянно находится под воздействием различных пар противоположностей, которые ему приходится уравновешивать и гармонизировать – духовное и материальное, мужское и женское, личное и общественное, активность и пассивность и т.д. Этим процессом как раз и управляет знак Весов, являясь в этом смысле центральной осью всего Зодиака.

Осознанные представители этого знака знают все о человеческих слабостях, в том числе, своих и понимают необходимость их преодоления, поэтому могут воспитывать себя сами. Признают свои ошибки, находят в себе силы извиниться, первыми протягивают руку для примирения.

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Символ знака Весы – лемниската или знак бесконечности, который означает вечное движение и возрождение, нескончаемые превращения в цепи кармы, непрерывность существования, гармонию мира. Он указывает на отсутствие каких-либо границ и это наилучший талисман всех, кто родился под знаком Весы. Знак бесконечности часто используется в украшениях, связанных с любовью и отношениями. Символизирует вечные чувства, безграничную привязанность и преданность. Знак бесконечности может также символизировать неотвратимость нашей судьбы, бессмертие, долголетие и вечность.

Астрологически знаку бесконечности соответствует Венера. Планета отвечает за любовь и искусство, а они бессмертны. Так же Венера управляет и знаком Весы. Душа и высшие чувства вечны, а прекрасные искусства сосредоточили и объединили в себе разные миры и разное время.

Сатурн – владыка Кармы, хранитель Времени, в Весах имеет статус экзальтации. Марс и Плутон (планеты войны, разрушений и власти) – в изгнании.

Представители знака Весы обладают дипломатическими качествами, поведение подчеркнуто рассудком и интеллектом. При обилии чувств не позволяют страстям одержать вверх, стараются сохранить равновесие. Предпочитают "плохой мир", а не "хорошую войну". При всей своей чувствительности следят за культурой ее проявления, для них очень важна форма отношений.

Весы стараются создать благоприятное впечатление на всех, кого встретят, прекрасно демонстрируют хороший стиль, всегда успевают за модой. Стремятся выглядеть лучше, при выборе нарядов придерживаются "золотой середине", крайности в одежде им не свойственны. Безвкусные, агрессивные и кричащие образы не для Весов.

Стиль одежды формируется в юности и только кардинальные изменения фигуры могут привести к изменению стиля. В одежде происходят изменения, соответствующие выбранному стилю, но тихая роскошь и изящество в образе присутствуют всегда. Большая часть гардероба в нейтральной палитре, наряды простые и стильные.

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Весы умеют со вкусом сочетать цвета, предпочитают мягкие оттенки ближе к постельным. Талантливо используют зрительные иллюзии узора тканей и уловки макияжа. Могут элегантно выделять и подчеркивать те части тела, которые придают привлекательность, причем, это свойственно как женщинам, так и мужчинам. Весы хорошо знают, какую одежду надо надеть по конкретному поводу.

Весам к лицу мягкие успокаивающие цвета – оттенки голубого, нежно жемчужно-серого, аквамарин, белый, а также другие светлые и легкие воздушные цвета. В качестве примера можно представить Джейн Биркин, которая отличалась умением носить белые футболки и рубашки. Этим ей удавалось только подкрепить свой статус иконы французского стиля.

Парижский или французский шик – образы, сочетающие утонченность, женственность и простоту, с акцентом на комфорт. Для пошива применяются качественные и дорогие ткани спокойных оттенков – либо пастельных, либо приглушенных. Аксессуары применяются в минимальном количестве. Берет или шейный платок – неотъемлемый атрибут французского стиля.

Нежные женственные оттенки, такие как розовый, сиреневый, светло-зеленый, бежевый, так же идеально подчеркнут индивидуальность девушки-Весы. Клаудиа Кардинале отличается своим простым женственным стилем. Она притягивает своей естественностью и средиземноморским теплом. После выхода "Розовой пантеры", где наряды для актрисы создавал Ив Сен-Лоран, модные эксперты отметили, что ей очень идут розовый и мятный цвета.

Любовь к элитной и изысканной моде означает, что Весам, скорее всего, понравится роскошный нейтральный наряд с черно-коричневыми или светло-коричневыми элементами. Женщины Весы любят ходить в брюках. Подойдут образы в классическом стиле, но на современный лад. Энергии Весов соответствуют платья-футляры.

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Для женщин-Весы характерна тонкость денди стиля: в одежде нет неожиданных и экстравагантных сочетаний цветов, тканей, аксессуаров. Всё тщательно и со вкусом подобрано, всё на своём месте. Стиль денди – это аристократизм, эстетика и изысканность во всем – от наряда до манеры разговора и жестов. Легкий шейный платок, перчатки из кожи и идеально начищенная обувь, прекрасно дополнят образ. И, конечно же, идеальная классическая прическа, например, удлиненное каре.

Нью-лук – грациозный, женственный и изящный стиль в духе Dior. Это одежда, которая подчеркивает женственность, приталенный жакет, юбки и платья-клеш идеальной длины, прикрывающие колени, элегантные аксессуары и обувь на среднем каблуке.

Весы любят и умеют привлекать и очаровывать. Им идут цветочные ароматы, особенно с восточными мотивами – такие неотразимые и легкие в "общении", как и сами Весы.

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