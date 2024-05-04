Что носить и какие цвета выбирать Водолею: как подчеркнуть свою индивидуальность с помощью астрологии

Водолеи – очень сложные и противоречивые люди. Яркий индивидуалист, Водолей склонен к перепадам настроения, то элегантен, то неряшлив, постоянно находится в поиске новых ощущений. Может быть слишком эксцентричен в манерах и внешнем виде, непредсказуем в своих действиях.

Знак фиксированного креста стихии Воздуха – Водолей изменчив по натуре, но не любит перемены, часто страдает отсутствием самодисциплины. Наделен творческой энергией, идеалистический, интуитивный знак Зодиака. Водолей любит экспериментировать, выделяться, рисковать, внедрять инновации. Новизна, свобода и много возможностей для самореализации – вот что делает жизнь Водолея по-настоящему счастливой, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Уран – планета прогресса, обновлений и революций, а Сатурна – планета консерваторов и умудренных опытом людей. Обе эти планеты управляют знаком Водолея, поэтому в основе личности представителей этого знака Зодиака всегда лежит внутренний конфликт.

Главный отличительный признак Водолея – любопытство и стремление ко всему новому. Не выносит рутины и скучных обязанностей. Он чувствует себя уверенно и комфортно в ситуации, когда ему не навязывают условности и стандартные схемы. Независимость – главное условие эффективной деятельности Водолея. Всегда полон идей, стремится объединить человечество ради общего будущего, поэтому может не заметить отдельной персоны.

Несерьезное отношение к делу, легкомыслие в связях, непостоянство увлечений – основные недостатки Водолея. Низкая концентрация мешает довести дело до конца. Водолей может разбрасываться среди многочисленных возможностей и личных интересов, не используя благоприятные шансы. Водолей – знак гениев, полностью раскрывается только в коллективе, часто превосходит других интеллектуально.

Сильная впечатлительность, умение завязывать приятельские отношения и нужные связи, оригинальные идеи и взгляд на мир, делают Водолея незаменимым другом и единомышленником. С Водолеем хорошо начинать новые проекты, которые кажутся фантастическими, но обычно опережают свое время. Высоко ценят дружбу и очень любят изучать тайны бытия и человеческого существования – философская составляющая их натуры определяет их нестандартный взгляд на мир.

Водолеи всегда стремятся к оригинальности, которая выражается буквально во всем – от образа мыслей до образа жизни. Далеко не всегда выставляют напоказ свои достижения, однако очень любят, когда их индивидуальность бывает оценена по достоинству. Тяга к экзотерическому и иррациональному зачастую приводит Водолеев к изучению всего тайного, глубокому исследованию человеческой личности, природы мотивации к действию. Кроме того, они очень хорошо чувствуют искусство и отличаются романтическим складом характера.

Лазурит – это минерал с синим окрасом, который является символом искренности, процветания и дружелюбия. Лазурит для Водолея сможет стать отличным оберегом, потому что он успокаивает нервную систему, усиливает интуицию и делает хозяина камня более привлекательным в глазах противоположного пола. Изделия, украшения и сувениры из лазурита, станут отличным подарком для Водолея.

Водолеи – самые необычные и креативные личности, постоянно находятся в поисках свежих идей, поэтому им скучно существовать в рамках одного стиля. Водолеям отлично подходят авангардные образы, которые полностью раскроют их неординарный потенциал. Приветствуются неоновые цвета, лучше яркие, холодный белый и голубой, а также серый (серебро, сталь), все металлики, насыщенные оттенки синего и сине-фиолетового. Экспериментируйте больше, ведь в этом ваша суть.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Образы street style и street fashion созвучны энергиям Водолея – это неповторимое сочетание модных тенденций и собственного взгляда на стиль. Творческая составляющая стиля непрерывно эволюционирует, концентрируясь на повседневной одежде: джинсах, футболках, кепках и кроссовках. Главное правило – удобство и комфорт. Именно поэтому за основу обычно берется "casual" – так называемый городской стиль. К нему легко добавляются вещи в спортивном, романтическом или даже деловом стиле, приправляется интересными деталями или сочетаниями.

В уличном стиле нет каких-либо правил, наоборот, он полностью игнорирует ранее принятые нормы. Стиль стрипстайл меняется, становится более креативным и разнообразным. В образах легко сочетаются брендовые вещи с вещами из second-hand’ а, разнообразные принты и цвета.

Космический стиль – одежда в серебряном цвете, дутые сапоги. Проявляться космический стиль может и незначительно – принтом на футболке в виде космической тарелки или инопланетянина, дополнит образ обувь-градиент.

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Стиль неофолк использует национальные элементы разных стран, но не в традиционном виде, как того требует этнический стиль, в более дерзком и смелом.

Теквир или технологичный стиль – это современная утилитарная одежда, сочетающая в себе принципы удобства, практичности и функциональности. Вещи в стиле теквир шьют из прочных, водонепроницаемых материалов, дополняют обилием карманов.

Треш стиль - современный и еще не принятый в ряды стилистический направлений. Увидеть в гардеробе в стиле трэш можно все – от классического платья до растянутой футболки рокера.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Хиппи – это отражение через одежду своего внутреннего мира. Бренды, дороговизна тканей, утонченность уходит на второй план – главное комфорт и свобода. Характерный аксессуар – яркая повязка на голову.

Экстравагантный стиль – это выход за рамки "нормальности", но в пределах разумного.

Этажный стиль – современный стиль, основанный на многослойности и ношении более длинных вещей под короткими.

Панк – эпатажный, протестный, дерзкий. Для панк-стиля характерны рваные и резанные вещи, колготы в сетку. В качестве декора используются заклепки, шипы, булавки.

Эмо – это черно-розовая палитра, где черный свидетельствует о мрачности, а розовый – о позитиве.

Авангард – нетрадиционный, экстравагантный стиль в одежде, основанный на выходе за рамки общепринятых норм и правил. Это всегда необычный, вызывающий любопытство образ. Основу гардероба в стиле авангард составляет одежда с четкими линиями, но зачастую асимметричная или необычных форм и со сломанными пропорциями. В настоящее время регулярно находит отражение в нарядах мировых брендов и модных домов. В моде принято выделять три направления авангарда: минимализм, концептуализм, деконструктивизм. Каждое из направлений имеет уникальные характеристики, но объединяет их страсть к экспериментам и противодействие общепринятым нормам.

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