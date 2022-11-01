Что приготовили нам звезды в последние месяцы 2022 года: астропрогноз

2022 год оказался очень непростым абсолютно для всех, но впереди еще 2 месяца, которые станут кульминационными как для Украины, так и для всего мирового сообщества. Влияние небесных тел на происходящие события неоспоримо, поскольку все в мире и в жизни отдельного человека построено на циклах планет.

Ноябрь и декабрь 2022 поставит точку во многих напряженных процессах, тянущихся с середины сентября 2020 года. Это обусловлено двухлетними циклами Марса и сменой фаз его движения по знакам Зодиака. Энергия Красной планеты оказывает мощное воздействие на земную жизнь, недаром она привлекает внимание ученых. Марс создает особые энергетические потоки, влияющие на активность людей, физическое здоровье, проявление агрессии, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

8 ноября закрывается осенний коридор затмений. Это последние затмения по оси Телец – Скорпион, которые происходили в 2022 году. С весны 2023, сезоны затмений постепенно перейдут в ось Овен – Весы. Поэтому пик трансформационных преобразований на нашей планете приходится на 2022 год, а особенно на его завершающие месяцы.

Юпитер – планета традиций, философии, социальной защиты, характеризующая сферу зарубежья и расширение мировоззрения, с 28 октября и до 21 декабря вернулась в знак Рыбы, что поможет правильно завершить начатое в 2021 году и извлечь из этого максимальную пользу. Этот транзит сгладит острые углы, даст поддержку, поскольку планета-благодетель в Рыбах имеет сильный статус и дарит счастье тем, кто стремится сохранить свою уникальность, аутентичность и древнее наследие предков. Агрессия по отношению к людям, ведение захватнических войн и попытки уничтожения других наций, будет наказана. Добро всегда побеждает зло, а это значит, что очень скоро разрушающие действия РФ по отношению к Украине и другим странам, обернутся против них самих же.

Ноябрь 2022 – один из самых сложных и опасных месяцев года, особенно первая его половина. Но это время расчистки своего пространства и подготовки себя к новому жизненному циклу и новому календарному году, который будет намного позитивнее, чем 2022.

После новолуния в Стрельце 24 ноября принесет вдохновение, озарение, которое поможет правильно спланировать следующий цикл. Люди смогут строить долгосрочные планы и с уверенностью смотреть в будущее. Тем не менее, принятие судьбоносных решений стоит отложить до Зимнего Солнцестояния (21 декабря в 23:48 по киевскому времени). До 22 декабря – еще не время кардинально менять свою жизнь и предпринимать активные шаги по воплощению своих замыслов. Более того, ретроградный Марс до 13 января 2023 тормозит развитие дел на внешнем уровне, заставляет погрузиться в себя, разобраться с личными проблемами и избавиться от прошлых болезненных воспоминаний.

Осенние затмения и ретро Марс изменят ход военных действий, ru-агрессор почувствует усталость, что заставит его крутиться "как уж на сковородке", пытаясь хоть как-то сохранить лицо и выйти из того, что он сам же затеял. Коммуникационный разрыв между РФ и цивилизованным миром станет еще более масштабным, поэтому союзников у путинской России будет еще меньше. Поскольку Марс в Близнецах связан с информационными войнами, можно ожидать очередных обвинений в адрес Украины, вбросов и фейков со стороны российского правительства по типу "боевых комаров" и "грязных бомб".

Декабрь начинается в период стационарного Нептуна – планета сильна, энергии сконцентрированы, но в период ретроградного Марса риски неприятностей по качествам планеты достаточно высоки. Поэтому в первую неделю месяца возможны масштабные обманы, а также различные техногенные аварии, связанные с водной средой или химическими веществами и газами. Могут быть наводнения и прорывы дамб, обильные дожди в разных странах и повышение уровня воды в реках и в мировом океане.

8 декабря полнолуние в Близнецах создаст мощный воздушный поток. На дни вблизи полнолуния может быть запланирована информационная атака или другие воздействия, направленные на формирование общественного мнения. Неспокойный период, особенно тяжело в это время людям с тонкой душевной организацией.

Особенно опасна вторая декада декабря – в этот период Плутон, планета жизни и смерти в оппозиции с негативной кармической точкой – Черной Луной, точный аспект – 13 декабря, который дает напряжение и множество негативной энергии. В людях пробуждаются самые темные стороны, снижается инстинкт самосохранения, болезненный эгоизм способен разрушать все вокруг по принципу: "Так не доставайся ж ты никому!".

Сложный для всех период, снова можем слышать угрозы применения ядерных бомб со стороны ослабленной России. И, действительно, мир может оказаться в шаге от катастрофы, нужно быть готовым ко всему. Однако, к этому времени весь цивилизованный мир сплотится настолько, что, вероятнее всего, угрожающие речи и действия ru-агрессора, так и останутся показательным выступлением. В любом случае, середина декабря будет психологически тяжелой из-за внешних давящих факторов и общественных панических настроений. Желательно в этот период меньше слушать и читать пропагандистов, чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье.

Четвертая, кардинальная точка года – Зимнее Солнцестояние 21 декабря в 23:48 многое поменяет. В этот же день Юпитер входит в знак Овна до 17 мая 2023 года. Первый восход – это рождение "нового Солнца", с этого дня Свет побеждает Тьму, что самым положительным образом отразится на всех жизненных сферах и внешних военно-политических процессах. С этого момента появится больше возможностей расширить перспективы развития и выйти за установленные рамки.

В третьей декаде декабря общий энергетический фон и психологический климат станет намного гармоничнее. Это время сбора плодов и получения прибыли от дел, которые активно развивались летом 2022 года. Оживает общественная и социальная жизнь, достигается определенность по самым волнующим темам. С этого периода все поймут, что самое сложное позади и в мире наступает некоторая стабильность. Но, стоит помнить, что с апреля 2023 в РФ начнутся серьезные изменения, а это окажет определенные влияния на весь мир.

Встречать Новый год будем в период ретроградного меркурия, который начнется с 29 декабря и закончится 18 ноября в Козероге. Продолжается ретроградное движение Марса и Черная Луна находится в последнем градусе Рака. Многие темы 2022 года перейдут с нами и в 2023 год, но к концу января благополучно разрешатся. Гнетущая внешняя атмосфера второй декады декабря может заставить многих людей усомниться в счастливом будущем. Но старайтесь не поддаваться на манипуляции ru-агрессора, не давайте загнать себя в угол. Еще чуть-чуть и все трудности 2022 года останутся позади.

Войдите в 2023 год с хорошим настроением и светлыми мыслями – это будет удар для любого недоброжелателя, как во внутренней жизни, так и в глобальных масштабах. В путинской России начнется хаос, они будут уничтожать сами себя, а Украина и весь цивилизованный мир, сможет выйти из замкнутого круга проблем, которые создала РФ и пойдет своим путем.

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