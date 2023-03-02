Что принесет нам весна 2023 года: рекомендации астролога на этот период

7 марта Сатурн войдет знак Рыбы на три года (в 2025-м на несколько месяцев войдет в знак Овна, а потом на ретрофазе снова вернется в Рыбы до 14 февраля 2026-го), меняя социальные тенденции, настроения в обществе, формируя новую идеологию. Постепенно будут сняты все ограничения, которые плотно вошли в нашу жизнь с 2020 года. Появятся и будут развиваться новые глобальные идеи, касающиеся международного мира и безопасности, достижения устойчивого развития государств. Вопросам религиозных убеждений и объединения сообществ людей будет уделяться много внимания на государственном уровне, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Полнолуние, которое произойдет 7 марта в 14:40, станет очень важным этой весной, поскольку практически совпадает с переходом Сатурна в знак Рыбы – эти два астрологических события усиливают друг друга и определяют основные тенденции на ближайшие несколько месяцев.

С весеннего равноденствия 20 марта в 23:24 по киевскому времени начинается астрономическая весна. Этот астрологический праздник связан с очищением и освобождением места для нового, принесет обновления, возрождение, начинания. В день равноденствия космические силы стремятся к гармонии, энергии очень активны, поэтому значение всех поступков и намерений многократно усиливается, и это влияет на все жизненные сферы.

Постарайтесь встретить рассвет 21 марта, ведь равноденствие – это праздник Солнца. Это идеальный момент, чтобы "прокачать" солнечные качества: уверенность в себе, щедрость, благородство, харизму, оптимизм, доброту, заботу, способность привлекать и удерживать внимание других людей. С этого дня начинается благоприятное время для рождения всего нового. Жизненный темп начнет набирать обороты, мотивируя людей к активным действиям.

21 марта в 19:23 нас ждет новолуние в Овне, которое вселит оптимизм и поможет увидеть все происходящее вокруг с лучшей стороны. Это лучший день для работы с желаниями, планирования будущего, запуска проектов. С этого дня будет проще решаться на важные шаги, отстаивать свои позиции, достигать поставленных задач.

23 марта произойдет знаковое событие – Плутон начнет переход из Козерога в Водолей, что станет кульминаций месяца и главным событием весны 2023-го. В последнюю неделю марта произойдет что-то очень важное, влияющее на весь мир. Мы войдем в новую реальность, но адаптироваться к новым условиям будем до конца 2024 года. Плутон – планета трансформации, характеризует коллективную энергию, переоценку ценностей, а также власть и большие деньги. Плутон – самая медленная планета (цикл 248 лет), наряду с другими медленными планетами – Ураном и Нептуном, является основным двигателем глобальных мировых процессов.

25 марта Марс входит в знак Рака после долгого нахождения в знаке Близнецы. Внешние обстоятельства, условия и настроения в обществе изменятся. Произойдет кардинальная перемена на военном фронте, поскольку в Раке планета ослаблена, имеет статус падения.

Первые две декады апреля относительно спокойные, в это время нас ждет больше позитивных событий, по сравнению с предыдущем месяцем. Эффективное время для того, чтобы принимать смелые и важные решения, менять свою жизнь в лучшую сторону.

Полнолуние в Весах 6 апреля в 07:34 благоприятно повлияет на сферу взаимоотношений, социальные связи, переговоры, встречи, заключение официальных союзов.

13 апреля светлая кармическая точка – Белая Луна (Селена), перейдет из знака Рыбы в Овен на семь месяцев, что положительным образом отразится на течении военных действий. Вселенная будет помогать тем, кто защищается, а не нападает. В это время ВСУ достигнут явных успехов, а ru-агрессор будет вынужден смириться со своим поражением и уйти с нашей земли.

Третья декада апреля будет непростой абсолютно для всех, т.к. одновременно сезон затмений и период ретроградного Меркурий создадут мощные дестабилизирующие энергетические потоки. Поэтому основная рекомендация на апрель – сделайте как можно больше и самое важное до 20 апреля.

20 апреля в 04:34 начнется весенний коридор затмений с солнечного затмения (новолуние) в знаке Овна в 30-м градусе этого знака. С этого сезона затмения постепенно переходят из Тельца и Скорпиона в ось знаков Овен – Весы. Интересно то, что солнечное затмение в воинственном Овне происходит в его последнем градусе, что символизирует завершение войны в Украине.

Период ретроградного Меркурия в Тельце – 21 апреля до 16 мая – принесет неприятности в финансовом плане. Телец – знак, влияющий на материальный мир и благосостояние, предсказуемый и стабильный. В это время лучше сосредоточиться на старых и проверенных методах работы, на некоторое время отказаться от новых и оригинальных способов решения вопросов. В это время многие люди столкнутся с денежными проблемами, задержками или отменой денежных выплат.

5 мая лунное затмение (полнолуние) в Скорпионе в 20:23 по киевскому времени в 15-м градусе закроет весенний коридор затмений, и это последнее затмение в этом знаке. За предыдущие два года затмения в Скорпионе были несколько раз, что способствовало глобальным трансформациям, изменениям мирового уклада. Теперь включается ось взаимоотношений, дипломатии, социальной активности, т.е. это знаки Овен и Весы. Снова в знак Скорпиона вернутся затмения 7 мая 2031 года.

С 16 мая Меркурий возвращается в фазу прямого движения, и в этот же день Юпитер входит в знак Тельца до 26 мая 2024 года. В это время появляется множество шансов и возможностей для того, чтобы заложить основу на годы вперед. Транзит тесно связан с финансами и собственностью, способствует улучшению благосостояния, миру, психологическому комфорту. Естественно, эту позитивную энергию необходимо запустить, т.е. предпринять определенные действия и войти в поток. Само по себе ничего не произойдет, поэтому те, кто готов усердно работать в этот период, обязательно получат хороший материальный результат.

Во второй половине мая 2023-го значительно быстрее пойдет процесс восстановления и освобождения от давящих внешних условий. Заканчивается период непредсказуемых обстоятельств и жизнь окрашивается новыми светлыми красками. Теперь мы уже начинаем понимать основные тенденции будущих лет. Это подходящее время для того, чтобы погрузиться в деловую жизнь, плотно заняться профессиональной сферой и рассмотреть всевозможные перспективы.

Если до этого проявились хронические заболевания или возникли проблемы со здоровьем, то с 16 мая лечение даст хороший, устойчивый результат. Гораздо быстрее будет происходить регенерация организма, возрастет инициатива, желание действовать и побеждать.

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