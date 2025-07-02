Что принесет новый транзит Урана 2025 - 2033 годах всем знакам Зодиака

Транзит Урана 2025 - 2033 годах / © Credits

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Цикл Урана — 84 года, т.е. все 12 знаков Зодиака планета проходит за 84 года. В предыдущий раз Уран вошел в Близнецы в разгар Второй мировой войны и принес с собой не только хаос, но и прорыв, который происходил на фоне трагедии человечества. Уран в Близнецах символизирует революцию мышления, технологический скачок, информационный взрыв. Он активирует науку как двигатель перемен и спасение, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Контекст эпохи:

1941 - 1945: Вторая мировая война. Мир расколот, коммуникации — под контролем, информация — на вес золота.

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1945: Победа союзников, начало восстановления.

1945: Основание ООН — попытка создать глобальный диалог.

1946 - 1949: Начало холодной войны, идеологическая поляризация.

1948: Принятие Всеобщей декларации прав человека — как ответ на ужасы войны.

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1941 - 1946: Изобретение радаров, первых компьютеров, шифровальных машин.

1941 - 1949: Вторая мировая война и послевоенное восстановление. Изобретение компьютеров, радаров, начало холодной войны. Принятие Всеобщей декларации прав человека, создание ООН.

Образом эпохи транзита Урана по Близнецам является мир, стоящий на развалинах, но с верой в светлое будущее. С одной стороны — пепел войны. С другой — вспышка новых идей. Уран в Близнецах разрушает старые догмы и освещает путь к новым знаниям.

Цитата эпохи: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.» — Всеобщая декларация прав человека.

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Ключевые темы Урана в Близнецах:

Всплеск новых идей, инновационных моделей мышления

Революция в образовании, способах коммуникации и восприятия

Развитие ИИ, нейроинтерфейсов, телеприсутствия

Кризис старых языков и систем передачи знаний

Политическая радикализация через информацию

Мгновенное распространение идей — вирусное мышление

Влияние транзита Урана по Близнецам на все знаки Зодиака

Уран входит в 3 дом Овна и приносит неожиданные мысли, внезапные разговоры. Планета встряхивает вашу повседневную коммуникацию, дает перемены в окружении, спонтанные поездки. Вы можете говорить по-другому, думать иначе и вдруг решиться на то, о чем молчали долгое время. Уран обновляет мышление и приносит нестандартные идеи, делает вас свободнее.

Уран входит во 2 дом Тельца, а значит, что ценности и деньги — под током перемен. То, на чем вы уверенно стояли, что было опорой, вдруг начинает стремительно меняться. Это касается как финансов, так и самооценки. Вдруг становится неважным то, что раньше казалось необходимым. Внутренние опоры переформатируются — и это дает вам мощную свободу быть вне систем.

Уран в 1 доме Близнецов пробуждает ваше настоящее «Я». Уран поднимается над горизонтом вашей личности и способствует появлению чего-то совершенно невероятного в ближайшие 7 лет. Это ваша индивидуальная революция — в стиле, в характере, в подаче. Люди могут не узнать вас — расценивайте это как шанс выйти из старого образа и вдохнуть новый воздух. Вы — на грани метаморфозы.

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Уран в 12 доме представителей знака Рака, что даст ощущение того, как тени прошлого просятся на свободу. Это период обостренных снов, воспоминаний, кармических сюжетов. Вы отпускаете то, что блокирует жизненную энергию. Уран помогает освободиться от скрытых страхов и зависимостей. Скрытые страхи, забытые мечты, глубины подсознания — все это под прицелом Урана.

Уран в 11 доме Льва сделает вас неформальным лидером, поспособствует появлению новых друзей и планов. Люди вокруг могут меняться стремительно. Кто-то уходит, кто-то появляется, но вы все четче ощущаете, где же это настоящее единение, а где — просто прошлое. Уран перенастраивает ваше чувство будущего и зовет туда, где по-настоящему ваше. Мечты меняются, появляются нестандартные проекты.

Уран в 10 доме представителей знака Девы дает резкие судьбоносные повороты. Новые цели, неожиданные предложения, изменение статуса. Возможно, вы вдруг решитесь на то, что долго откладывали. Или оставите то, что уже не откликается. Уран здесь — как освободитель: он рушит маски и дает возможность быть честным в своем призвании. Статус, карьера, цели — все может резко измениться.

Уран в 9 доме рожденных под знаком Зодиака Весы покажет, что иная истина зовет вас. Мировоззрение меняется. Могут быть неожиданные открытия в обучении, взаимоотношениях с иностранцами, путешествиях или философии. Уран дает шанс переосмыслить все, во что вы верили, и открыть новые горизонты — буквально и метафорически. Уран открывает вам мир, которого вы раньше не видели.

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Уран в 8 доме Скорпионов перезапускает привязанности, темы зависимости, интимной близости, общих ресурсов и тайн. Это время, когда вы можете избавиться от того, что контролирует и оказывает давящее влияние. Финансовые и энергетические связи перезапускаются. Трансформация — глубокая, но освобождающая. Уран помогает переродиться, отпустив контроль и слияние там, где пора дышать свободно.

Уран в 7 доме Стрельцов принесет нестандартные союзы и непредсказуемые партнерства. Могут внезапно разорваться старые связи. Это время переосмыслить: что значит быть в союзе и как сохранить при этом свою уникальность. Уран разрушает старые форматы партнерских взаимоотношений и сотрудничества, чтобы вы научились быть свободными даже рядом с другими.

Уран в 6 доме Козерогов разрушает рутину. Работа, здоровье, распорядок — под ударом перемен. Вы можете понять, что привычный ритм вас изматывает, а тело кричит о свободе. Уран предлагает новый подход к делу, заботе о себе, о своем здоровье, а также взаимодействию с коллегами. Слушайте сигналы — и перезапускайте свой привычный режим дня. Ваша ежедневная жизнь — под микроскопом Урана.

Уран в 5 доме Водолеев дает пробуждение творческой энергии без границ. Вы вдруг хотите играть, создавать, влюбляться, выходить в центр. Время зажечь свое Солнце и отпустить контроль, дать жизни место для радости. Уран возвращает вкус свободы в выражении себя. Неожиданные влюбленности, творческие вспышки, желания самовыражаться — все это возвращает вкус жизни.

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Уран в 4 доме рожденных под знаком Рыб дает шанс построить внутреннюю опору заново, освобождаюсь от родовых шаблонов. Переосмыслить, что для вас дом и семья. Вполне возможен переезд или же возврат на родину, обновление семейной динамики, внезапные осознания про своем прошлом. Уран очищает и перестраивает то, на чём стоит ваша эмоционально-чувственная сфера жизни.