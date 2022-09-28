Что случилось с женщинами Чарльза III: астролог рассказал, почему не стоит переходить дорогу Камилле

Впрочем, были и другие – не менее драматические – истории. Как известно, в молодости помолвка Паркер-Боулз – в девичестве Шанд – с нынешним королем, а в то время принцем Чарльзом не состоялась – королева Елизавета II сочла ее недостаточно благородной для того, чтобы составить пару ее сыну и по совместительству наследнику престола. Чарльз ушел служить в армию, а Камилла – то ли назло ему, то ли желая забыть о нем – вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза и родила двоих детей. У Чарльза в личной жизни тоже открылся "второй фронт" – у него начался роман с красивой австралийкой Дейл Элизабет Харпер.

Интерес к Камилле Паркер-Боулз, который, надо признать, не утихал никогда, стоило ей стать королевой Великобритании, вспыхнул вновь.

Судьба этой во всех отношениях неординарной женщины, достойная описания в увлекательном романе, во многом определена ее характером, который, в свою очередь, объясняется позициями гороскопа новоиспеченной королевы. О том, почему – согласно натальной карте Камиллы – ей лучше не переходить дорогу, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

"На что глянет, то и вянет"

Как мы уже писали, Камилла Паркер-Боулз появилась на свет 17 июля 1947 года в один из дней Гекаты – время, когда на небе нет Луны. Геката, в честь которой назвали этот период, – анатолийская и фракийская богиня преисподней, магии и колдовства. По мнению астрологов, люди, родившиеся в это время, наделяются чертами Гекаты – про таких людей в народе говорят "на что глянет, то и вянет"– как правило, в их присутствии все распадается и разрушается.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Сами "дети Гекаты" в этом не виноваты, этому способствует небесная программа, которая управляет их жизнью и ими самими. В жизни Камиллы этот процесс проигрывается в личной жизни: все женщины, которые переходили ей дорогу, заводя интрижку с принцем Чарльзом, плохо заканчивали свою жизнь самым печальным образом. Наиболее яркий пример, который подтверждает эти слова, – трагическая смерть главной соперницы Камиллы, принцессы Дианы. Но были и другие пострадавшие – всех их связывали любовные отношения с принцем Чарльзом.

Камилла и Канга Трайон

Король Чарльз III и Канга Трайон / Фото: Getty Images

Впрочем, были и другие – не менее драматические – истории. Как известно, в молодости помолвка Паркер-Боулз – в девичестве Шанд – с нынешним королем, а в то время принцем Чарльзом не состоялась – королева Елизавета II сочла ее недостаточно благородной для того, чтобы составить пару ее сыну и по совместительству наследнику престола. Чарльз ушел служить в армию, а Камилла – то ли назло ему, то ли желая забыть о нем – вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза и родила двоих детей. У Чарльза в личной жизни тоже открылся "второй фронт" – у него начался роман с красивой австралийкой Дейл Элизабет Харпер.

Обе эти незаурядные женщины, которые на тот момент были замужем, начали соревноваться за любовь Чарльза. Харпер более известна как баронесса Канга Трайон – эти имя и титул она получила после того, как в 1973 году вышла замуж за друга Чарльза – Энтони Трайона. От него Канга родила четверых детей, но интереса к своей первой любви не потеряла – об этом говорит тот факт, что одного из своих сыновей она назвала Чарльзом. Трайон также держала модный дом, в котором одевалась и ставшая же женой Чарльза принцесса Диана.

Канга Трайон / Фото: Getty Images

Здоровье Канги неожиданно – и, казалось бы, без видимых причин – пошатнулось, ей поставили диагноз "рак". Невероятно, но факт: Трайон удалось справиться с болезнью, хотя последняя и сделал ее зависимой от обезболивающих препаратов. Находясь в реабилитационном центре, где Канга уверенно шла на поправку, она внезапно выпала из окна и сломала позвоночник. По официальной версии, она выпрыгнула сама, но в высших кругах ходили слухи, что Трайон столкнули. С тех пор она могла передвигаться только в инвалидном кресле, а в ноябре 1997 года, через несколько месяцев после смерти принцессы Дианы, скончалась от сепсиса. Обе соперницы Камиллы ушли из жизни и никакой опасности для нее больше не представляли.

Камилла и Сью Таунсенд

Сью Таунсенд / Фото: Getty Images

Но неугомонный Чарльз завел новый – непродолжительный, но яркий – роман с писательницей Сью Таунсенд. Помимо прочих творения ее перу принадлежит роман с пророческим названием "Королева Камилла" – довольно едкое произведение, в котором главная героиня предстает не самой приятной особой. Отношения Сью и Чарльза привели Паркер-Боулз в ярость: тот факт, что мужчина, которому она, по сути дела, посвятила свою жизнь, изменил ей, да еще и с женщиной куда моложе, вывел будущую королеву из состояния душевного равновесия. Возможно, космические энергии позаботились о том, чтобы успокоить Камиллу – судьба ее соперницу ждала незавидная. На Сью навалилась куча болезней: перитонит, проблемы с сердцем, диабет, следствием которого стала слепота, почечная недостаточность и смерть от инсульта в 2014 году, ей было 68 лет.

Сью Таунсенд / Фото: Getty Images

Читайте также: