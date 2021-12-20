Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни

Что такое возвращение Сатурна и как оно влияет на наши жизни

Сатурн — планета, олицетворяющая сдержанность, обязательства и структуру, поэтому важно придерживаться норм и правил, учиться конкретно выражать свои мысли и не тратить время попусту.

Сатурн (Кронос) – один из титанов, сын богини Земли – Геи, и бога Неба – Урана, хитростью низверг своего отца и захватил власть, которую очень боялся потерять. Уран – это беспредельное голубое небо, которое раскинулось над землею. В мифологии его дети предстают как стихийная сила, которая не знает предела. Уран не любил своих детей, и в конце концов был низвергнут с трона младшим из своих сыновей, коварным Кроном – Сатурном, рассказывает астролог Марина Скади.

Мифология повествует, что при его правлении в мире царили ужас, раздоры, борьба, несчастия. Вначале, чтобы защититься от угрозы со стороны собственных детей, Кронос проглатывал их (хронос – всепоглощающее время), и только когда его собственный сын Зевс, которого уберегла жена Кроноса – Рея, смог одолеть отца и воцариться на Олимпе, в мир пришли процветание, покой и справедливость.

Сатурн связан с наукой, политикой, профессией, карьерой, заслуженным авторитетом и высоким положением, он заведует самым пожилым возрастом - от 68 до 98 лет, когда человек достигает карьерного пика или отходит от дел.

Символ представляет изображение креста как отражения ограничения и скованности в мире материальном для накопления опыта и преобразования прошлого (полукруг, символизирующий восприятие, направлен влево и расположен под крестом, внизу). Страж порога Солнечной системы, представляет прошлый опыт, привычки, традиции, старшее поколение.

Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца за двадцать девять с половиной лет, отсюда и возник термин "кризис 30". Каждый человек в возрасте 29 - 30 лет, переживает возвращение Сатурна в натальное положение (в те же координаты, что и при рождении). Это событие проходит достаточно тяжело, сам процесс можно назвать - "структурирование Личности".

Первое возвращения Сатурна знаменует собой вступление во взрослую жизнь: "розовые очки" слетают, и человек один на один остается с жизненными реалиями, сталкивается с необходимостью их осмыслить. В зависимости от того, как человек будет включаться в процесс, зависит продолжительность кризисного периода. Обычно период ограничений, эмоциональных трудностей, потерь, расставаний проходит с 29 до 30 лет. Когда человек проявляет слабость, не желает брать на себя ответственность, отрицает мудрость и опыт представителей старшего поколения, то процесс становления личности растягивается во времени до трех лет – с 28 до 31 года.

Важно понять, что величественный Сатурн проверяет на прочность, способствует выработки внутреннего стержня и мощного характера. Планетарные влияния не оставляют выбора, заставляют идти только вперед, принимать обязательства, ценить время, иметь четкое понимание своих жизненных целей.

Примерно в 30 лет каждый проходит этап борьбы с собой и попыток взять жизнь в свои руки. Это время духовной активности, исследования своего внутреннего мира. У кого это получается, тот обретает невероятную силу, находит свое место в социуме, строит карьеру, развивает свой бизнес, становится уважаемым в обществе.

Не ожидайте возраста 28-29 лет, чтобы задуматься о фундаментальных вещах. Не откладывайте работу над развитием своей души "на потом". Если вы считаете, что "кризис 30" случается в это время и для вас уже закончился, это не означает, что Сатурн закончил работу над вами. Второе возвращение Сатурна произойдет в возрасте 59 лет (плюс – минус год), но каждый должен воспринимать его как возможность выстроить четкий план на дальнейшую жизнь. Поэтому ищите мудрость Большого Учителя добровольно – так вы сможете уменьшить последствия своих кармических долгов и сможете приблизиться к состоянию, в котором не будете накапливать негативный кармический опыт на будущие воплощения.

Сложные ситуации, болезни, разводы, потери, препятствия, возникающие в возрасте 29,5 – 30 лет, а также в 59 лет, являются следствием кармических долгов, которые сам человек не осознал, несмотря на то что Вселенная посылала знаки. Поэтому период первого и второго возврата Сатурна можно назвать кармическим экзаменом. Если до этого момента человек работал над собой, задумывался о том, как прожить свою жизнь максимально полно и полезно не только для себя, но и для окружающих людей, если старался сделать серьезный вклад в развитие общества, то он получает награду – третье возвращение Сатурна (88 – 89 лет).

Основная работа по развитию себя как Личности происходит в возрасте 29-30 лет. С этого периода начинается процесс укрепления фундамента карьеры, семьи и взаимоотношений. Ограничения пространства, энергии и времени, возникающие в этот период, приводят к материализации и образованию четкой структуры. От человека требуется трудолюбие, целеустремленность, усердие, терпение, выносливость, практичность, спокойствие, старательность, дисциплинированность. Необходимо делать выбор в пользу более рациональных решений, определяться в сфере личных взаимоотношений.

Сатурн — планета, олицетворяющая сдержанность, обязательства и структуру, поэтому важно придерживаться норм и правил, учиться конкретно выражать свои мысли и не тратить время попусту. И тогда период "кристаллизации" личности пройдет с наименьшими потерями и минимальным дискомфортом.

Постоянная, ежедневная духовная практика является условием успешного социального развития человека, она разрушает барьеры, позволяет обрести мудрость, дает внутреннее спокойствие и внешнее изобилие.

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