Что ждет нас в период убывающей Луны с 5 по 18 июня: прогноз известного астролога

Дни убывающей Луны в июне 2023 года помогают определиться, что же полезно для будущего, а что необходимо оставить в текущем лунном месяце. Пришло время немного заземлиться, дисциплинировать себя и перейти от чрезмерного оптимизма, перемешанного с идеализмом, к реальным и материальным делам.

Общий фон всего периода убывающей Луны с 5 по 18 июня обусловлен полнолунием в Стрельце 4 июня. В течение этих двух недель может возникать информационная усталость из-за необходимости глубоко разбираться в поступающей информации. Многие люди наконец-то увидят, что именно происходит в окружающем пространстве, кто реальный друг, а кто маскируется под него.

Убывающая Луна в июне 2023 благоприятна для достижения успехов в бизнесе, торговли, для внедрения новых технологий, заключения договоров и подписания контрактов. Если все заблаговременно было подготовлено, шло по плану, и были протеже, то в течение этого периода будут достигнуты цели в вопросах смены должности, подъема по карьерной лестнице.

К концу периода убывающей Луны станет легче «взять себя в руки», а самодисциплина и организованность будут основным двигателем прогресса в любых делах. Энергетический потенциал этих дней усиливает склонность проявлять свою активность и лидерские качества ярко и открыто, появляется желание конкурировать, собирать вокруг себя команду, устремляться к своей цели.

5 июня, понедельник, убывающая Луна в Козероге с 10:30 по киевскому времени

День Луны

Период Луны без курса с 06:23 до 10:30

17 -й лунный день продолжается с утра

18 -й лунный день начинается в 23:17

Важный день: Козероги, Тельцы, Девы

Напряженный день: Раки, Овны, Весы

До 10:30 – неэффективное время. Распланируйте день так, чтобы важными делами заниматься уже после этого периода. День благоприятен для принятия важных решений, профессиональной деятельности, структурирования текущих процессов. Время, когда можно максимально использовать внутреннюю энергию.

6 июня, вторник, убывающая Луна в Козероге

День Марса

18 -й лунный день продолжается с утра

Важный день: Козероги, Тельцы, Девы

Напряженный день: Раки, Овны, Весы

В зависимости от вашего внутреннего мира, этот день может стать счастливым или же принести проблемы. День активных и решительных действий. Необходимо контролировать свой гнев и раздражительность. Будьте внимательны к происходящему, прислушиваться к тому, что вам говорят люди.

7 июня, среда, убывающая Луна в Водолее с 11:41

День Меркурия

Период Луны без курса с 07:39 до 11:41

19 -й лунный день начинается в 00:10

Важный день: Водолеи, Близнецы, Весы

Напряженный день: Львы, Тельцы, Скорпионы

До 11:41 – неэффективное время, поэтому не стоит планировать на утро важные дела. Будьте осторожны с новыми идеями, словами и действиями. Тщательно проверяйте всю поступающую информацию. Благодаря терпению и трудолюбию можно добиться покровительства начальства, обрести поддержку спонсора, найти единомышленников и последователей.

8 июня, четверг, убывающая Луна в Водолее

День Юпитера

20 -й лунный день начинается в 00:47

Важный день: Водолеи, Близнецы, Весы

Напряженный день: Львы, Тельцы, Скорпионы

День откровений, открытий, духовного преображения, преодоления сомнений, а также освобождения от долгов и тяжелых состояний. Будьте открыты тому, что придёт сегодня. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение поможет на многое открыть глаза. При плодотворной работе может появиться возможность карьерного роста.

9 июня, пятница, убывающая Луна в Рыбах с 13:13

День Венеры

Период Луны без курса с 07:23 до 13:13

21 -й лунный день начинается в 01:14

Важный день: Рыбы, Раки, Скорпионы

Напряженный день: Девы, Близнецы, Стрельцы

До 13:13 – неэффективное время, после чего начинается активный и творческий период. Вторая половина дня благоприятна для коллективной работы, объединения людей и движения вперёд, важных разговоров и справедливых решений. День выводов, обучения, экзаменов и испытаний на профессионализм.

10 июня, суббота, убывающая Луна в Рыбах

День Сатурна

22 -й лунный день начинается в 01:33

Важный день: Рыбы, Раки, Скорпионы

Напряженный день: Девы, Близнецы, Стрельцы

День мудрости и знания, передачи опыта и полномочий другим партнерам или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. Благоприятно обучение и любая работа с информацией. Если посвятить этот день учебе, можно продвинуться, как за годы усердного труда. Эффективное время для творческих людей. День духовного и творческого обновления.

11 июня, воскресенье, убывающая Луна в Овне с 16:20

День Солнца

23 -й лунный день начинается в 01:49

Важный день: Рыбы, Раки, Скорпионы, после 16:20 – Овны, Львы, Стрельцы

Напряженный день: Девы, Близнецы, Стрельцы, после 16:20 – Весы, Раки, Козероги

Энергия дня сложная, время искушений и провокаций. Очень хорошо избавляться от всего лишнего, очищать свою энергетику от негатива, от причин неудач и проблем.

Если действовать целенаправленно в одиночку, то сила Луны может помочь осуществить самые сложные планы. День сложных перестроек, позволяет выявить незначительные вещи и устранить их.

12 июня, понедельник, убывающая Луна в Овне

День Луны

24 -й лунный день начинается в 02:03

Важный день: Овны, Львы, Стрельцы

Напряженный день: Весы, Раки, Козероги

День пробуждения мужской энергии, разрушения старого и создания нового. Благоприятно закладывать фундамент для строительства, создавать базу для любых дел, презентовать свои работы, завершать важные проекты. Прекрасное время для общения с противоположным полем, активного отдыха, путешествий.

13 июня, вторник, убывающая Луна в Тельце с 21:31

День Марса

Период Луны без курса с 21:26 до 21:31

25 -й лунный день начинается в 02:16

Важный день: Овны, Львы, Стрельцы

Напряженный день: Весы, Раки, Козероги

Энергетика дня способствует решению многих вопросов. Не принимайте ничью сторону, придерживайтесь золотой середины, соблюдайте нейтралитет в отношении с коллегами. Заключайте договора, подписывайте контракты, устанавливайте новые связи, принимайте ответственные решения.

14 июня, среда, убывающая Луна в Тельце

День Меркурия

26 -й лунный день начинается в 02:31

Важный день: Тельцы, Девы, Козероги

Напряженный день: Скорпионы, Водолеи, Львы

Благоприятное время для распределения ресурсов, закладки фундамента будущих успехов, разговоров с начальством о повышении зарплаты или улучшении условий труда. Также день подходит для деловых встреч, дискуссий с партнерами о совместных деньгах, поиска финансовой помощи. Прислушивайтесь к советам друзей и не отвергайте их предложения.

15 июня, четверг, убывающая Луна в Тельце

День Юпитера

27 -й лунный день начинается в 02:48

Важный день: Тельцы, Девы, Козероги

Напряженный день: Скорпионы, Водолеи, Львы

Возможна прибыль от ранее заключенных сделок и договоров. В этот день хорошо делать все основательное и долгосрочное. Благоприятно устраиваться на новую работу, оформлять финансовые сделки, заниматься недвижимостью и имущественными вопросами. Можно обратиться в финансовые учреждения, если ищете ресурсы для запуска важного проекта.

16 июня, пятница, убывающая Луна в Близнецах с 04:45

День Венеры

Период Луны без курса с 04:36 до 04:45

28 -й лунный день начинается в 03:10

Важный день: Близнецы, Весы, Водолеи

Напряженный день: Стрельцы, Рыбы, Девы

Спокойный и благоприятный день, идеально подходит для продажи или покупки земли, недвижимости, техники. Это хорошее время для контактов и знакомств, обмена информацией и идеями. Нужно продолжать старые дела, а новыми пока не стоит заниматься. Можно проводить переговоры, ехать в поездки, командировки.

17 июня, суббота, убывающая Луна в Близнецах

День Сатурна

29 -й лунный день начинается в 03:39

Важный день: Близнецы, Весы, Водолеи

Напряженный день: Стрельцы, Рыбы, Девы

Последний день лунного месяца, связан с духовным прозрением. Сегодня могут прийти откровения и тайные знания. Устройте себе выходной для восстановления сил, подготовьтесь к новому лунному циклу, который начнется 18 июня в 07:37 по киевскому времени в знаке Близнецы.

Читайте также: