Что ждет в новом - 2025 - году все знаки Зодиака: прогноз известного астролога

Наступающий – 2025 – год Зеленой Деревянной Змеи, станет началом глобальных перемен, которые будут происходить так медленно, что поначалу мы этого даже не заметим.

Высшие планеты – Уран. Нептун, Сатурн – сменят знаки пребывания, что приведет к самым разным – порой ожидаемым, а порой и неожиданным – событиям: ускоренному развитию искусственного интеллекта, образованию новых и переформатированию старых военных блоков, революциям и государственным переворотам – в некоторых странах может прийти к власти хунта, что станет причиной борьбы за свободу и справедливость. Никуда не денутся и начавшиеся ранее военные конфликты, но наряду со старым в них будет использоваться и новое – например, биологическое – оружие.

На социальном уровне на первый пла выйдут семейные ценности, защите детей и – одновременно – существующих на данный момент государственных границ. От нас требуется проявлять милосердие, заниматься благотворительностью и прощать обидчиков, тогда и нас простят те, кому мы причинили зло. Также расположение высших планет говорит об окончании старого и начале нового жизненного цикла, так что нас ждет много важных и интересных событий: в жизни общества на глобальном уровне откроется новая глава.

О том, что ждет в наступающем году все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Овнам не придется выбирать между любовью и деньгами – в начале года они получат и то, и другое. Начиная с апреля, звезды могут загонять представителей этого импульсивного и эмоционального знака в определенные рамки, что вызовет у них раздражение, но, последовав «предписаниям» сверху, они почувствуют, что жить и работать по правилам – легче и проще. Встречи и расставания, которые произойдут в это время, будут иметь кармический шлейф: тут они «пожнут» то, что «посеяли».

Телец

Тельцы все свое время и внимание будут посвящать работе: им удастся всерьез продвинуться по карьерной лестнице и хорошо заработать, особенно если они свяжут свою деятельность с новыми и перспективными технологиями – прежде всего, развитием искусственного интеллекта. Упорство и настойчивость в работе будут способствовать карьерному росту и улучшению материального благосостояния, что для представителей знака особенно важно. Удачными окажутся поездки – как личного, таки делового свойства.

Близнецы

Близнецы под влиянием событий наступающего года на многие вещи станут смотреть под другим углом зрения – можно сказать, что у них произойдет полная переоценка ценностей: то, что казалось важным, уже не будет иметь значения, и наоборот. В любой непонятной ситуации звезды советуют им обращаться за помощью к друзьям, тем более, что во второй половине года в ближайшем окружении появятся новые лица, разделяющие их интересы и увлечения, а вот с кем-то из прежних, возможно, придется расстаться.

Рак

Раки – особенно те из них, кто давно мечтал о собственном деле – смогут наконец-то перестать работать на кого-то и основать свой бизнес Процесс этот будет небыстрым – свое счастливое будущее придется создавать буквально по «кирпичику», так что важно запастись терпением и упорством, а в некоторых случаях и упрямством. Правда, и результат – прежде всего, финансовый, первые плоды которого можно будет увидеть уже во второй половине года, несомненно порадует представителей знака.

Лев

У Львов все приятные события – как в профессиональном отношении, так и в личной жизни – будут связаны с зарубежьем: именно там они найдут и заманчивую во всех отношениях работу, и деловых партнеров, и любовь, а, возможно, и судьбу. Вероятны путешествия – в том числе, и в места силы, приобретение новых друзей, общение с людьми других культур, что значительно расширит кругозор и, возможно, вызовет желание полностью изменить свою жизнь, перевернув ее с ног на голову.

Дева

Девы смогут добиться успеха – в любой важной для них жизненной сфере – только в случае строгой дисциплины и ограничений, что для них, впрочем, не так сложно, как для других представителей Зодиака. Поставив перед собой одну цель, они должны будут отказаться от других – искусство достижения побед потребует от них таких «жертв». Возможно, также, что у них откроется дар предвидения, благодаря которому они не только смогут предсказать кому-то будущее, но и проникнут в чужие тайны, а также станут свидетелями загадочных событий.

Весы

Весам звезды советуют приготовиться к турбулентности в личной жизни: здесь вероятны как разводы, так последующие за этим браки: в любом случае люди, которые разорвут отношения с прежними партнерами в одиночестве не останутся – за год они успешно обзаведутся новыми. Впрочем, звезды не рекомендуют представителям знака создавать себе кумира – разочарование может оказаться досадным, но тех, кто пройдет это испытание на прочность на «отлично», ожидает красивая – как в кино – церемония бракосочетания.

Скорпион

У Скорпионов есть несколько месяцев в начале года, чтобы подготовиться к переменам – прежде всего, в профессиональной – сфере жизни. Уже в середине лета они могут получить интересное предложение от зарубежных партнеров, ради которого им придется сдвинуться с места – то есть, переехать не только в другую страну, но и на другой континент. Представительницы прекрасного пола могут заинтересоваться пластической хирургией, но звезды советуют им обратить внимание на менее радикальные способы усовершенствования внешности.

Стрелец

У Стрельцов год пройдет под знаком любви: даже те представители знака, которые давно разочаровались в этой стороне своей жизни и уже ни на что не надеются, неожиданно встретят человека, который станет их спутником надолго, возможно, навсегда – уже осенью представители знака могут ожидать свадеб. Деньги будут приходить в нужном объеме из самых разных источников, но прежде всего можно рассчитывать на государственные выплаты и гранты от коммерческих структур – главное, заинтересовать их возможными результатами своего труда.

Козерог

У Козерогов на перовое место выйдут хлопоты, связанные с недвижимостью: успешными станут любые сделки – покупка, продажа, обмен, а также ремонт и декорирование созданного ранее интерьера, главное – создать условия для комфортной жизни и отдыха после работы. Те, кто давно хотел переехать к морю, смогут, наконец-то, осуществить эту мечту, причем, жилье удастся как приобрести, так и построить, что называется, с нуля – с учетом всех своих пожеланий. Рабочий график в это время тоже желательно выстрелить «по себя» – так, как удобно самим представителям знака.

Водолей

Водолеям необходимо обратить особое внимание на отношения с детьми, которые в это время станут переломными: взрослые сменят место жительства, отправившись на учебу за границу, или, создав семью и переехав на собственную квартиру, а тинэйджеры – устроят бунт из-за навязываемых родителями правил – прежде всего, связанными с выбором профессии и дальнейшего жизненного пути. В любом случае представителям знака понадобится гибкость и готовность идти на компромиссы, в таком случае они смогут не только наладить отношения, но и получить радостные известия об успехах своих детей.

Рыбы

Начало года принесет представителям знак события, которых они давно ждали – прежде всего, это коснется их семьи, в которой благополучно разрешаться сложные ситуации, осложнявшие жизнь в прошедшем году. Романтические отношения, которые – с большой долей вероятности – возникнут летом, возможно, и не будут иметь серьезных последствий, но дадут почувствовать всю полноту жизни и не только подарят приятные эмоции, но оставят незабываемые впечатления. Профессиональные проблемы будут разрешаться легко и без напряжения.

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