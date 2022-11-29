Что звезды нам пророчат: астропрогноз на 2023 год

Причиной этого станет ингрессия Плутона в Водолей 23 марта. Планета войдет в этот знак на несколько месяцев (23.03 – 13.06), после чего вернется в Козерог на некоторое время, а с 2024 года продолжит движение в течение 20 лет по знаку истины и человечества, которым является Водолей. Высшие планеты (Уран, Нептун, Плутон) показывают мировые процессы, смена знака в транзитах сопровождается глобальными переменами в различных системах жизнедеятельности целых континентов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Не менее важен переход Сатурна, планеты законов, структур, кармы из Водолея в знак Зодиака Рыбы 7 марта почти на три года – до 15 февраля 2026 года. Предыдущий транзит Сатурна по Рыбам продолжался с февраля 1994 до середины апреля 1996 года. Это были сложные годы, многие страны оказались в глубоком экономическом и политическом кризисе. В этот период возникли межэтнические конфликты в странах бывшего СССР, но при этом каждый народ смог реализовать право на самоопределение и осуществить свое экономическое и культурное развитие.

2023 год станет знаковым по масштабам событий и захватывающим для историков. Менее напряженный для обычных людей, т.к. все самое неприятное и драматическое произошло в 2020-2022-м. Активнее будут развиваться дружественные отношения между нациями, борьба за равные возможности для мужчин и женщин даст положительные результаты. Ценности добра, человечности, гуманности, поддержки и правды будут вдохновлять цивилизованные страны объединять народы в стремлении сохранить мир.

Для Украины 2023 год станет одним из важнейших в истории, но менее трагичным, по сравнению с 2022-м. Западные партнеры и дальше будут поддерживать нашу страну, помогать ресурсами и военной техникой для освобождения украинских территорий, оккупированных террористическим режимом РФ. Транзит Плутона по Водолею активизирует в людях желание свободы и независимости. Все больше стран начнут предпринимать определенные шаги, проводить реформы, чтобы самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования.

9 января 2023-го Черная Луна выходит из знака Зодиака Рак и 9 месяцев будет перемещаться по Льву, где ее негативное влияние значительно снижается. Фиксированный огонь Льва делает видимым все скрытые процессы и враждебные замыслы, поэтому действия агрессора быстро пресекаются. На первый план выходят дела, требующие конкретики, а тайны и закулисное сотрудничество препятствуют достижению целей. Время испытаний для лидеров государств и правительств, т.к. все больше и больше народов будут стремиться реализовать принцип равноправия и самоопределения.

Весна 2023 года будет насыщена событиями, особенно март. Все, что будет начато в это время, будет иметь долгосрочные перспективы. Идеи и планы начнут воплощаться в реальность и приносить плоды в период транзита Юпитера по Тельцу, который начнется 16 мая 2023-го и закончится 26 мая 2024-го и поможет заложить основу будущего благосостояния. Для Украины это благоприятный период, т.к. наша страна находится под покровительством Тельца, а Юпитер – это планета "большого счастья" в астрологии. Подходящее время для крупных вложений и приобретений, строительства, финансовых дел. С середины мая 2023-го возобновится работа предприятий после длительного простоя, появится возможность заработать, начать или расширить бизнес. Государство начнет уделять больше внимания вопросам развития промышленности, сельского хозяйства, энергетического сектора.

Весенний коридор затмений начнется 20 апреля солнечным затмением в Овне и закончится лунным затмением в Скорпионе 5 мая. В 2023 году затмения постепенно перейдут в ось взаимоотношений, что отражают знаки Овен и Весы, а в 2024-м будут проходить только по этим знакам Зодиака.

18 июля Лунные Узлы сменят ось знаков Зодиака: Восходящий Узел войдет в знак Овна, а Нисходящий, соответственно, в знак Зодиака Весы. Лунные Узды характеризуют социальные процессы и общественные настроения, в период с 18 июля 2023-го до середины января 2025-го года будут перемещаться по оси взаимоотношений. В этот период появится много новых лидеров, люди будут объединяться, учиться жить в новом обществе и соблюдать законы.

Предыдущий транзит Восходящего Лунного Узла по Овну – Нисходящего Лунного Узла по Весам продолжался с декабря 2004-го до середины июля 2006 года. Спокойные годы без войн и потрясений, высокий уровень экономического развития, рост производства, развитие международных товарно-денежных отношений.

Во второй половине 2023 года легче будет найти общий язык с партнерами, найти компромиссные решения по самым сложным темам, строить взаимоотношения на международном уровне. Активные военные действия ru-агрессора в Украине закончатся в этот период, но окончательное урегулирование вопросов, в частности оккупированного Крымского полуострова, продолжится дипломатическим путем.

В РФ начнутся серьезные трансформационные процессы в 2023 году, более стремительно все начнет развиваться в 2024-м, поэтому Россия будет погружена в свои внутренние вопросы, а интерес к Украине постепенно будет исчезать. Символически Россия находится под влиянием Водолея, а транзит Плутона по этому знаку, который начнется 23 марта 2023 года, запустит необратимые процессы в стране. На 20 лет планета войдет в знак Водолей в ноябре 2024 года, и за эти годы Россия перестанет существовать в том виде, в котором она сейчас.

Раз в полтора года Венера находится в фазе ретроградного движения, и в 2023 году будет этот период. С 23 июля по 4 сентября 2023-го планета любви и взаимоотношений войдет в ретрофазу в знаке Льва. В августе 2015 года Венера также ретроградно перемещалась по Льву, поэтому, вспоминая события того периода, каждый может найти для себя ценные подсказки. Традиционно ретроградная Венера способствует возврату к прошлым взаимоотношениям, люди из прошлого оказывают огромное влияние на планы и дальнейшее развития дел в той или иной сфере жизни.

Осенний коридор затмений 2023-го будет в октябре, начнется с солнечного затмения в Весах, закончится лунным затмением в Тельце 28 октября. С этого периода внешний фон событий, психологический климат в коллективах и общественные настроения в целом можно назвать гармоничны, по крайней мере если сравнивать с 2022 годом и первой половиной 2023-го. Вопросы взаимоотношений между обществом и личностью, отстаивание своих интересов и личных границ, станут основными движущими мотивами.

Периоды ретроградного Меркурия в 2023 году следующие:

29.12.22 – 18.01.23 в знаке Козерог

21.04.23 – 15.05.23 в Тельце

23.08.23 – 15.09.23 в Деве

13.12.23 – 02.01.24 в Стрельце – Козероге

Наиболее важен с точки зрения астрологии первый заход Плутона в Водолей с 23 мая по 13 июня 2023-го. Начинается период прогрессивных перемен, освобождения от груза негативных эмоций и обстоятельств из-за агрессии РФ. Например, ингрессия Плутона в знак Водолея в прошлый раз (бывает каждые 248 лет), запустила первую промышленную революцию. Начало ее относят к созданию Джеймсом Уаттом парового двигателя в 1778 году.

Влияние Плутона в Водолее будет способствовать возрождению тяжелой и легкой промышленности, особенно в странах, которые подверглись жесткой трансформации – в первую очередь это Украина. Открытия и изобретения в самых разных областях, инновации в технологиях и техниках, будет способствовать конструктивным перестройкам во всем мировом сообществе. Видимые результаты будут к концу 2024 года, а в 2023-м только все начинается, происходит смена мирового порядка. Россия уходит с международной арены, а Украина занимает достойное место среди цивилизованных государств и уверенно смотрит в будущее.

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