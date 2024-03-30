Что звезды нам пророчат: гороскоп 1-7 апреля 2024 года

Предстоящая неделя очень ответственная и непростая, принесет стрессовые ситуации, вскроет прошлые неприятные моменты. Мы вышли из ауры затмения 25 марта, но все еще остаемся в его коридоре. Следует обращать внимание на свои чувства и мысли, не торопиться принимать судьбоносные решения, поскольку они повлияют на события ближайших 6 месяцев.

Неделя 1-7 апреля попадает на период коридора затмений. Постарайтесь не выяснять отношения. Акцентируйте внимание на прекрасном, займитесь созданием гармоничного пространства вокруг себя. Не самое эффективное время для целенаправленных действий, поскольку с 1 апреля Меркурий переходит в фазу ретроградного движения. Излишняя активность чревата ошибками и промахами.

1 апреля – день непредсказуемых ситуаций (необязательно негативного характера), поскольку это срединная точка между затмениями. Люди, карма которых не отягощена, могут неожиданно получить премию или подарок. Будьте внимательны, чтобы не попасть под чужое давление. Появятся желающие доказать силой свой авторитет силой или воспользоваться шантажом. День может вскрыть неприятные эмоции из глубин подсознания.

5 апреля в 06:00 по киевскому времени Венера входит в знак Овна до 29 апреля. Многие люди становятся напористыми, стремятся к независимости, а поступки часто импульсивны и малоэффективны. К концу недели необходима осторожность во всем, чтобы встретить солнечное затмение в Овне 8 апреля в хорошем расположении духа.

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ОВЕН

Ваши запросы возрастают, но излишняя требовательность, как к себе, так и к другим людям, ни приведет к хорошему результату. Чем сильнее вы торопитесь, тем больше возникает препятствий и ограничений. Можно столкнуться с поломками, ошибками, травмами, внезапно навалившимися обязанностями. Конечно, это будет выводить из себя. Контролируйте эмоции и сможете «свернуть горы». Постарайтесь договариваться с окружающими людьми, а не ставить их перед фактом.

ТЕЛЕЦ

Неделя принесет разочарования: будет казаться, что вас недооценивают, желания не удовлетворяются должным образом и т.д. Не верьте обещаниям других людей! И сами реально оценивайте свои возможности. Ваш управитель – Венера чувствует себя некомфортно в знаке Овна, провоцирует конфликтовать и капризничать. Если в планах устроить генеральную уборку и привлечь к этому домашних, то сначала поинтересуйтесь их планами. Иначе вместо чистоты в доме получите скандал и долгоиграющие обиды.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой недели вы склонны поддаваться слабостям, крупно потратиться, заедать неудачи, раствориться в удовольствиях и лени. Будьте аккуратнее с этим, чтобы не подорвать свое здоровье. Ваш управитель – Меркурий перешел в фазу ретроградного движения и все возникающие сложности создаются вашими комплексами, страхами и фобиями, которые не дают двигаться по наилучшему пути. Подходящее время для того, чтобы получить консультацию астролога и разобраться с проблемами на глубоком уровне.

РАК

Монотонность жизни будет раздражать. Приветы из прошлого очень утомляют. Особенно активизируются бывшие партнеры. Но лучше сейчас со всем разобраться и не нести ненужный груз в свое прекрасное будущее. Хорошее время для пересмотра взаимоотношений с людьми в целом. Луна является вашим управителем, поэтому в сезоны затмений вы себя ощущается себя неважно, сложно достичь гармонии внутренней и внешней. Ищите хрупкий баланс во всех сферах жизни, мыслях и действиях и старайтесь его не потерять.

ЛЕВ

Неделя перед солнечным затмением 8 апреля одновременно сложна и важна для вас, поскольку Солнце является вашим управителем. Не принимайте судьбоносные решения и спокойно проживите этот непростой период, уже скоро появятся благоприятные возможности. Берегите себя и свое внутреннее состояние. От решительных действий переходите к дипломатии, учитывайте интересы окружающих. А самое главное, посвятите как можно больше времени своим любимым и родным людям!

ДЕВА

Постарайтесь найти компромиссы, используя энергии коридора затмений для правильной закладки перспектив на будущее. Меркурий – ваш управитель находится в фазе ретроградного движения. Течение всех процессов вашей жизни значительно замедляется. Неблагоприятный период для смены работы и запуска бизнеса или нового проекта. Но это прекрасное время для глубоких размышлений о высоком, исправления ошибок прошлого, а также возобновления давних связей. Не доверяйте незнакомцам! Цените тех, кто рядом.

ВЕСЫ

В период коридора затмений подумайте обо всех сферах вашей жизни. Вы определите ту, которая потребует большего внимания – именно сейчас можно многое изменить в лучшую сторону. Лунное затмение в вашем знаке создает мощный поток энергий, но их можно применить с пользой, если правильно расставить акценты. До 5 апреля вы можете обернуть любую ситуацию в свою пользу. А с этого дня избегайте конфликтов и не попадайтесь на уловки мошенников.

СКОРПИОН

Сейчас особенно важно сфокусировать свое внимание на самых проблемных вещах. У вас много сил и энергии, которые позволят глубоко разобраться во всех вопросах и решить самые сложные задачи. Склонность к постоянным трансформациям и саморазвитию позволяет вас точно видеть и понимать других людей, поэтому полезно в течение недели заняться улучшением сферы личных и деловых взаимоотношений. Но, если имеете взрывной характер, постарайтесь не ухудшить текущее положение вещей.

СТРЕЛЕЦ

Хорошее время для того, чтобы проявить себя в общественной деятельности, политике или преподавании. Или собраться со старыми друзьями, вспомнить лучшее из прошлого. По сравнению с представителями других знаков Зодиака, весенний сезон затмений принесем вам минимум неприятностей и тревог. Поэтому именно вы можете стать опорой для близких людей в этот непростой период. Ваша динамика жизни практически не изменяется, а в каких-то моментах даже улучшается.

КОЗЕРОГ

Срединная точка между затмениями 1 апреля попадает в ваш знак Зодиака, поэтому начало недели может принести неприятные события. С другой стороны, период очень ответственный и может открыть новые возможности, если способны к самокритике. Попробуйте погрузиться в свой глубокий внутренний мир, который закрыт для других, и найти там причины проблем. У вас есть все шансы произвести в жизни конструктивные преобразования и устранить существующие проблемы, если будете честны сами с собой.

ВОДОЛЕЙ

Вы умеете выделяться из толпы, однако постарайтесь сделать так, чтобы это не произошло через скандал. Именно сейчас вы можете испытать невероятные инсайты и озарения! Энергия бьет ключом, главное направьте ее в нужное русло. Подходящее время для того, чтобы запустить позитивные изменения, по-новому продемонстрировать себя окружающему миру. Даже если и происходят какие-то потрясения, то именно их вам и не хватало, чтобы перейти на новый интересный жизненный этап.

РЫБЫ

Весенний романтический настрой немного омрачается влиянием затмений и ретроградным Меркурием. Могут возникать обстоятельства, которым трудно противостоять. Многие представители знака Рыбы почувствуют прилив нежности, а также желание потакать своим удовольствиям. С последним аккуратнее, ведь лень и переедание приводят к проблемам со здоровьем. Идеальный период для творческой деятельности, получения консультаций астролога или психолога, эзотерических практик.

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