Что звезды нам пророчат: гороскоп 10-16 июня 2024 года

Напряженный период для представителей всех знаков Зодиака. Слишком много факторов одновременно будут влиять на жизнедеятельность людей и, по сравнению с предыдущими двумя неделями, многие почувствуют себя в состоянии сжатой пружины.

Начинается неделя с напряженного аспекта между двумя воинственными планетами – Марсом и ретро Плутоном 11 июня, но ощущаться будет за день до и после. Борьба за власть и ресурсы, зависть и жажда мести, могут стать очень интенсивными в эти дни. Следует проявлять осторожность в людных местах, на дорогах, поскольку агрессивная и давящая атмосфера способствует повышению количества травм и ДТП. Возникает множество препятствий, которые в одиночку преодолеть практически нереально.

Также в первой половине недели Меркурий в напряжении с Сатурном неблагоприятно влияет на сферу интеллектуальной деятельности. Ошибки, конфликты, поломки техники и средств связи, создадут дополнительные сложности. Встречи с партнерами, обсуждение важных вопросов, товарно-денежные операции лучше запланировать на четверг, пятницу или субботу.

Вечером 12 июня энергетический фон немного улучшится, ведь в этот день, в 11:08 (gmt+3) светлая кармическая точка – Белая Луна войдет в знак Близнецы на 7 месяцев. Транзит самым благоприятным образом отразится на взаимоотношениях и решении текущих задач.

14 июня Солнце в соединении с Меркурием – под влиянием этого аспекта люди становятся активнее, выходят из стрессовых ситуаций, стремятся заявить о себе и донести до других свою точку зрения. Творческая энергия бьет ключом, появляются новые идеи, работа, знакомства. День подходит для начала путешествий, похода в официальные инстанции, покупки техники или автомобиля.

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ОВЕН

Неделя пройдет на высоком эмоциональном накале. И хотя ожидается напряженный «бег с препятствиями», к финишу вы непременно придете первым! Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с деньгами. На выполнение простых поручений уходить будет много сил и времени, объем работы при этом постоянно будет расти, что не может не подавлять морально. Если вы занимаете руководящую должность, вам придется попрощаться с некомпетентными и недобросовестными работниками.

ТЕЛЕЦ

Будьте внимательны к мелочам, а также ко всем документам финансового характера, поскольку досадные ошибки могут стать причиной серьезных проблем. Не все люди, которые с вами рядом, надежны, и стоит пересмотреть свое окружение. Постарайтесь при этом не ввязываться в конфликтные ситуации, принимать обдуманные решения, чтобы в будущем их не нужно было пересматривать. Обсуждая условия сотрудничества, ясно обговаривайте все детали. Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными компаниями.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансовые поступления будут скачкообразными и нестабильными. Хорошая прибыль ожидается у работников медийной отрасли, IT и логистики. Наиболее удачными будут вложения в долгосрочные проекты во второй половине недели. В сфере чувств ожидаются серьезные перемены. Если вы одиноки, есть шанс встретить свою любовь. Поддержка родных поможет укрепить семейные связи и достичь желаемых целей. Многих ожидает переезд на другую квартиру или даже смена города. Либо изменится привычный путь, на работу, например.

РАК

Отношения влюбленных будут похожими на американские горки. Через пару недель страсти утихнут, поэтому не слишком увлекайтесь выяснением отношений. Тем, кто дорожит своим союзом, гороскоп рекомендует не рубить с плеча. Невзирая на то, что со стороны партнера ощущается холодок, а разобраться, кто в этом виноват невозможно, в будущем сможете восстановить былую связь, сделать ее крепче. Забота и нежность помогут выразить свою любовь лучше тысячи слов.

ЛЕВ

Не отказывайтесь от паузы, необходимой вам для того, чтобы развеять все сомнения по поводу дальнейшей судьбы вашей пары. Холостые мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями. В целом ваше здоровье сейчас неуязвимо. Однако старайтесь все-таки беречь себя от стресса: из-за перенапряжения возможна бессонница. Водные процедуры и спорт помогут нормализовать эмоциональное состояние.

ДЕВА

Впереди динамичная, но не самая простая неделя лета. Слушайте только свой внутренний голос – в сложных ситуациях он даст правильные советы. Для профессиональных дел этот период нейтрален. И все же будьте внимательны, особенно, если намечается сделка, новый проект или открытие филиала. Сейчас не стоит никому верить, а финансовые документы нужно держать в порядке. У предпринимателей по-прежнему речь идет о спорных вопросах, связанных с финансовыми обязательствами, различного рода выплатами и компенсациями.

ВЕСЫ

Неделя подходит для возобновления старых деловых связей. Отношения с новыми партнерами складываются сложно, и дело в том, что идти на компромисс нет желания именно у вас. Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, введении цифровых технологий. Привлекайте в свои проекты молодых и креативных специалистов. Те, кто работает в больших корпорациях, получат повышение по службе или небольшую прибавку к жалованию. Значительных расходов потребуют семья, дети, родные.

СКОРПИОН

Сейчас лучше отложить небольшую «заначку». Избегайте новых вложений. У женщин появится шанс встретить свою «половинку», а мужчины – могут всерьез влюбиться. Семейные союзы столкнутся с проблемой другого характера: им придется много сил и времени потратить на заботу о детях. Семейный бюджет будет трещать по швам из-за высоких расходов. Чтобы в итоге не остаться на мели, просчитывайте все траты заранее, отказывайтесь от того, без чего вы можете обойтись. Теплые праздничные вечера помогут сплотиться вашей семье.

СТРЕЛЕЦ

Вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее. Они связаны с работой и личной жизнью, и, как всегда, вы будете ответственны за все! Есть шанс восстановить отношения с родными и близкими, с которыми вы в ссоре, это касается и бывших возлюбленных. В профессиональной сфере вас ждет множество приятных перемен, но многое будет зависеть от коллег и партнеров по бизнесу. Все изменения предполагают стабильный рост и движение к вашим целям. Успех вам обеспечен, если сумеете воспользоваться благоприятным шансом.

КОЗЕРОГ

Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение в должности или упрочить существующее положение. Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место. Вторая половина недели более продуктивна во всех отношениях, хотя вначале недели многое затормозится. Мероприятия бытового плана, такие как обустройство жилья, приобретение предметов, украшающих быт, будут требовать вашего внимания и участия.

ВОДОЛЕЙ

Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В целом, средств на все хватит, если вы будете более прагматичны. Уровень ваших доходов сейчас напрямую зависит от холодной головы. Лучшим вложением будет приобретение недвижимости, если есть «заначка». Отношения в семьях более спокойные, и в одном случае супруги просто устали от ссор, а в другом – предпочли равнодушие. Влюбленные будут испытывать напряжение в отношениях, особенно, если есть проблемы с доверием.

РЫБЫ

Сейчас вы как никогда привлекательны для противоположного пола. Постарайтесь не привязываться к людям и обстоятельствам, и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь моментом. Подсознание может подбрасывать вам подсказки о том, что пришла пора перезагрузить свою жизнь, так как что-то уходит из вашей жизни навсегда. О многом стоит подумать, выявить причинно-следственные связи прошлого и настоящего. Сделанные выводы помогут вам комфортно чувствовать себя в новых социальных условиях.

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