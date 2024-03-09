Что звезды нам пророчат: гороскоп 11-17 марта 2024 года

Неделя запомнится позитивными переменами в личных и деловых взаимоотношениях или по крайней мере не принесет новых потрясений. Обстоятельства этого периода создают определенный вид ясности в окружающем пространстве, позволяют достичь устойчивых финансовых позиций.

11 марта в 23:50 Венера входит в знак Рыбы, где имеет статус экзальтации. Самое время отдохнуть, заняться любимым делом, побыть наедине с собой и расставить все по "полочкам". Удачное время для одиноких людей, которые еще не нашли себе пару. Знакомства этого периода могут вызвать глубокие чувства и полностью изменить вашу жизнь. Влюбленные могут вступить в новый этап своих отношений, менее конфликтный и более стабильный.

17 марта Солнце соединяется с Нептуном и принесет вдохновение, даст новые силы для плодотворной творческой работы. Однако не переоценивайте своих возможностей и не афишируйте свои действия, пока не получите результат! Получат выгодные предложения и те, кто занят в сфере индустрии красоты, искусства, IT-сфере. Если застопорились на одном месте, целесообразно пойти на обучение или кардинально сменить профессию.

Если не побоитесь рискнуть и ввести новые изменения в структуру компании, свой бизнес, то уже через месяц получите отличные результаты. Не идите проторенными путями – внедряйте информационные технологии, чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов.

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ОВЕН

В этот период сложнее всего придется частным предпринимателям и руководителям. Возможно, вам понадобиться помощь компаньона или потенциального партнера. Учитывайте то, что придется уступить в каких-то вопросах. Выбирайте только проверенных временем людей, поскольку вы вызываете скрытую зависть у многих из тех, кто вас окружает. При подписании договоров консультируйтесь с юристами. Служащим звезды дают совет – если вас не устраивает доход, то сейчас самое время написать резюме и записаться на собеседование.

ТЕЛЕЦ

Возможен доход от сделок с недвижимостью, инвестициями, оказанием услуг различного характера. Если вы обладаете какими-то навыками, подумайте об индивидуальной занятости, чтобы развиваться вне зависимости от работодателя. У вас множество прекрасных идей – пришло время воплотить их в реальность. В конце месяца возможна деловая поездка (если за рубеж, то это счастливый шанс), которая принесет дополнительный доход. Личная и, прежде всего, семейная жизнь, выглядит как никогда спокойной.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш организм практически неуязвим – воспользуйтесь возросшей энергией, чтобы сделать как можно больше. Дружные супруги вместе преодолевают сложные препятствия, связанные с благоустройством дома, и на этот раз финансовый и моральный вклад близкого человека окажется весьма ощутимым. Однако есть и большая толика неопределенности: непонятно, куда приведут вас чувства. И только в третьей декаде марта станет ясно, что потенциал для позитивных перемен все же есть.

РАК

Период укрепления позиций на социальных фронтах. Придется потратить немало сил, но и результат будет впечатляющим. Не ожидайте стабильности в денежной сфере вначале недели, но на свой кусок хлеба с маслом вы можете рассчитывать. Если имеете средства – лучшим вложением будет вложение в традиционные активы – драгметаллы, недвижимость. Ситуация в личной жизни может выглядеть неоднозначной. Многие семьи заняты ремонтом, благоустройством жилья, различными операциями с недвижимостью.

ЛЕВ

Стремление к профессиональным высотам и количество сил будет неравноценным, поэтому сбавьте темп и отложите новые начинания. Успех пока вам не светит, но ваше положение на службе устойчиво и позволяет иметь стабильный заработок. Сплетни коллег ничуть не затронут вашей репутации, а только привлекут внимание к вашей персоне. Индивидуальным предпринимателем необходимо искать новые способы продвижения своей деятельности. Открытие филиала в другом городе поможет расширить сферу влияния на рынок.

ДЕВА

Продвижение по службе у наемных сотрудников возможно, если вы наберетесь смелости и попросите повышение в должности. Можете не сомневаться – начальство отметит все ваши заслуги и усердие. Если вы без работы, соглашайтесь на любую подработку, чтобы проявить свои способности и найти новых клиентов. В течение недели можно сделать многое для улучшения своего быта, однако на этом сложном пути можно встретить немало препятствий. Так, у супругов могут быть разные взгляды на распределения бюджета, поэтому возможны конфликты на этой почвы.

ВЕСЫ

В профессиональном отношении неделя достаточно удачна. Дела идут вперед, появляются новые союзники и новые помощники. Возможна также поддержка друзей или влиятельных знакомых, занимающих ответственные позиции в обществе. Ваша удача огромна, но есть одна причина, которая может свести на нет многие достижения последних лет. А это не что иное, как ваша излишняя самоуверенность. Остерегайтесь конфликтов с начальством и влиятельными людьми, обладающими рычагами власти.

СКОРПИОН

Возможны проблемы с проверяющими органами. Вполне вероятно, возникнут некоторые недопонимания с родителями или с пожилыми членами семьи. Активизируются отношения с дальними родственниками. Вероятна поездка в далекие края ради встречи с близкими или деловыми партнерами. Любые путешествия (начало поездки) на этой неделе сложатся удачно. Для укрепления организма важно принимать витаминные препараты и заниматься спортом хотя бы в минимальном объеме.

СТРЕЛЕЦ

С финансами будет все стабильно, деньги будут приходить легко и неожиданно из различных источников. Позвольте жизни позаботиться о вас, не беспокойтесь о том, как заработать – ваша естественность и лидерские качества привлекают денежный поток. В субботу-воскресенье предвидятся большие расходы, но и доходы в течение недели заметно увеличатся. В личных отношениях все не так просто и понятно, как бы хотелось. Чувства переменчивы и крайне нестабильны, они могут пропасть в самый неожиданный момент.

КОЗЕРОГ

Соблюдайте правила дорожного движения, не рекомендованы дальние путешествия. Стоит разобраться в том, чего вам все-таки хочется, а чего – нет. Прежде всего это касается влюбленных, чей роман начался не так уж давно. После бурного начала идет осмысление происходящего. Это процесс естественный, и его можно пережить. Люди стабильные, семейные могут порадовать своих близких приятным сюрпризом, к примеру отправиться в совместное турне или найти время для романтического ужина при свечах.

ВОДОЛЕЙ

Самое важное сейчас – творческая реализация, карьера, восхождение на олимп. Поэтому прислушивайтесь к своей интуиции, генерируйте новые идеи. Не бойтесь проявлять инициативу – многие прислушиваются к вашим советам! Сейчас вам катастрофически не хватает времени на романтику и создание крепких отношений из-за карьерных амбиций. Поводом для расставания может стать любая мелочь – ваше терпение лопнет, поскольку в прошлом накопилось немало разногласий, которые так и не были решены.

РЫБЫ

Ваша карьера пойдет в гору, но придется изрядно потрудиться на предстоящем крутом подъеме. Успех ждет медиков, экономистов, банкиров, юристов и начинающих предпринимателей, которые недавно открыли свой бизнес. Ежедневная рутина сильно тяготит, но без нее не получится реализовать масштабных проектов. Зато в творчестве стопора не предвидится. Возможно получение выгодного контракта. Не грустите, а спокойно наблюдайте за тем, что происходит. Если влюбитесь, то дайте шанс, несмотря на прошлые разочарования.

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