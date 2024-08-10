Что звезды нам пророчат: гороскоп 12-18 августа 2024 года

Неделя повышенной турбулентности – требуется больше времени, затрат энергии и сил, для решения вопросов. Несмотря на то, что период растущей Луны, пока что не стоит приступать к реализации новых проектов – лучше подождать до конца месяца.

Продолжается период ретроградного Меркурия и это подходящее время для того, чтобы сосредоточиться на коррекциях и изменениях, отбросить информационный мусор, отказаться от мешающих убеждений, старых представлений, методов и моделей поведения. В течение недели возникают сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы.

До 15 августа, т.е. до возврата Меркурия в знак Льва в 03:15 (gmt+3), хорошее время для оттачивания своего мастерства, возвращения к незавершенным ранее делам, возобновления полезных взаимоотношений и связей с бывшими коллегами, старыми знакомыми. Ретро Меркурий в Деве способствует углублению в вопросы собственного здоровья, быт и повседневные заботы.

14 августа Марс соединяется с Юпитером дает изобилие энергии и энтузиазма. Но в этот день сложно сфокусироваться на конкретных делах и эффективно выполнять работу.

С 16 по 18 августа – травмоопасный период, сложно управлять физической силой и энергией, что может способствовать агрессивному способу выяснению взаимоотношений. Напряженный аспект Марса с ретро Сатурном призывает соблюдать законы и установленные порядки, иначе велик риск столкновения с правоохранительные органы.

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ОВЕН

Впереди скачки с препятствиями, так что крепко держитесь в седле! Не все идет так гладко, как хотелось бы, но самые настойчивые и уверенные в себе, смогут добиться желаемого результата, хоть и не с первого раза. Основные проблемы данного периода как раз связаны именно с деньгами, вернее с их заработком. Потоков поступлений станет меньше, оскудеют и старые каналы доходов, а это чревато серьезным кризисом. Придется вновь наступить на одни и те же грабли в материальных делах.

ТЕЛЕЦ

Профессионально активным представителям вашего знака предстоит разрешить несколько важных задач. Одна из них – урегулирование вопросов финансового плана, вторая – отношения с кем-то из конфликтных коллег. Все дело в турбулентности небесных аспектов, которые могут принести много проблем. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить долгожданное повышение по службе. Служащему по найму следует быть внимательнее к своим рабочим обязанностям и ничего не требовать от начальства.

БЛИЗНЕЦЫ

Из-за стрессов почва может уйти из-под ног, и случится это, вероятно, внезапно. В личной жизни придется столкнуться с трудностями. Большинство влюбленных, а также и супружеские пары, переживающие трудные времена. Вспомните прошлое, наверняка обнаружите множество полезных фактов и стечений обстоятельств, которые помогут сейчас избежать неприятностей. У разведенных супругов возникнут проблемы с детьми, и здесь проблема выглядит не только эмоциональной, но и финансовой.

РАК

Главной проблемой профессионально активных представителей вашего знака станут ухудшающиеся отношения с партнерами из других городов или стран. В этом плане показательна вторая половина недели, когда на пути к сотрудничеству возникнет целый ряд проблем. Такие ситуации уже случались, и вы их смогли преодолеть. Так будет и на этот раз, однако проблема окажется сложной, поэтому стоит подготовиться к ней заранее. Предпринимателям и начальникам необходимо подготовиться к проверкам.

ЛЕВ

Отложите решение волнующих вас вопросов до лучших времен, в итоге так будет лучше. Меркурий движется ретроградно именно по вашему знаку. Отсюда нервозность, растерянность, трудности в общении и невозможность вести приемлемый диалог. Во избежание проблем на работе, тщательно выполняйте свои обязанности и не вмешивайтесь в возможные интриги коллег. Может неожиданно всплыть то, что было бы желательно оставить в тайне. Скрытых врагов и недоброжелателей никто еще не отменял!

ДЕВА

Период крупных расходов, которые могут быть вызваны самыми разными причинами. В основном, деньги будут уходить на семью, детей, кому-то придется потратиться на отпуск. Даже если ничего из вышеперечисленного не входит в ваши планы, все равно имейте некоторую сумму на самый непредвиденный случай. Все возникшие на этой неделе ситуации непременно получат продолжение в сентябре. Это время, которое наилучшим образом можно использовать на благо семьи, поездки к родственникам, встречи со старыми знакомыми.

ВЕСЫ

Главной заботой большинства представителей вашего знака станет организация отдыха в местах, далеких от родного дома. Если это относится к вам, то помните о том, что вторая половина августа для подобных мероприятий идеально подходит. На работе возможны осложнения разного рода, которые с высокой долей вероятности, придется «разгребать» вам, а потому отпуск поможет вам сохранить физическое и психическое здоровье. Состояние здоровья достаточно стабильно, при этом есть вопросы хронических заболеваний, которые нужно решать уже сейчас.

СКОРПИОН

Будьте внимательны в поездках и за рулем, не нарушайте правила дорожного движения, соблюдайте скоростной режим. Отношения у влюбленных несколько ухудшатся, поскольку во второй половине месяца могут открыться некие тайны, как ваши, так и близкого человека. Здесь, как говорится, «кто более грешен». У многих возникнут проблемы с родственниками, и в одном случае это серьезная ссора, а в другом – придется решать проблемы ближайшей родни, помогать словом, делом и, возможно, деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Неделя может принести вам немало удачных стечений обстоятельств, которые круто изменят вашу жизнь. Так что не складывайте руки, закрывайте давние вопросы и готовьтесь к новому жизненному этапу. Хорошо смогут заработать те, кто не боится рутины и готов трудиться 24 часа в сутки. Упорство и отказ от развлечений поможет вам получить неплохую прибыль. По итогам второй половины августа вы останетесь довольны достигнутыми результатами. В личной жизни все идет неплохо.

КОЗЕРОГ

Все еще не явно, но именно сейчас начинается новый этап в деятельности профессиональной, более хозяйственный и более материальный. Обстоятельства намекают о том, что пришла пора заняться расширением своего дела, а также и то, что деньги на это найдутся. Переговоры на эту тему возможны во второй половине месяца, ближе к его концу и уже в начале сентября результат окажется положительным. Дружные пары вместе обсуждают планы на будущее, и, возможно, они связаны с улучшением прежнего жилья или с приобретением нового.

ВОДОЛЕЙ

Ваши планы непременно получат воплощение в жизнь, но пока не стоит говорить об этом всем вокруг. Во второй половине августа многие влюбленные могут полностью определиться – и, скорее всего, это будет полное единение. То есть брак, совместное проживание, приобретение общего жилья – все это более чем реально к концу месяца. Но подготовкой стоит заниматься в течение этой недели. Тем, кто не прочь посидеть на двух стульях, звезды дают совет – будьте осмотрительны и помните о том, что все тайное становится явным.

РЫБЫ

Будьте готовы к получению интересных предложений от бывших коллег, новых полномочий на прежнем месте с соответствующим повышением зарплаты или же предложение поработать в более масштабной организации. Так что ситуация на рабочем фронте стабильна, с явной тенденцией к улучшению. Сложные отношения с начальством или с госструктурами заметно улучшатся, что станет особенно заметным ближе к концу августа. Ваш энергетический потенциал сейчас немного снижен, могут одолевать старые хронические заболевания.

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