Что звезды нам пророчат: гороскоп 12-18 февраля 2024 года

Энергетический фон недели достаточно активный и благоприятный. Возвращается вера в себя, прежний задор и кураж. Самые ответственные и трудолюбивые люди ощущают приближение скорого успеха, начало нового жизненного цикла.

В течение недели 12-18 февраля активна энергия Водолея, поскольку кроме Солнца и Плутона, в этот знак входят Марс и Венера, образуя аспект соединения с планетой трансформаций, кризисов и риска, власти и больших денег – Плутоном. Сфера любовных взаимоотношений наполняется новыми романтическими историями и страстью, неожиданными сюрпризами, свободой.

Марс и Венера соединяются в самом непредсказуемом знаке Зодиака – в Водолее, а их конфликтный аспект с Юпитером только добавит масла в огонь. Также следует помнить о том, что в ближайшее время люди не склонны ревновать и бороться за свою любовь. Те отношения, которые долгое время не развивались, с высокой долей вероятности, могут закончиться. Хорошее время для знакомств в интернете, дружеских встреч, групповых поездок.

Это время нестандартных политических решений, которым предшествуют кризисные ситуации. В любой жизненной области действенны новые меры и подходы к делам, что формирует эффективную мотивацию. Вполне возможен прогресс в застоявшихся проектах, поскольку эмоций минимум, а интеллектуальная вовлеченность в работу значительно возрастает.

Новые темпы развития мирового сообщества, внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства, современные глобальные экономические тенденции, потребуют дополнительного времени и ресурсов для того, чтобы удержаться на плаву и не сойти с дистанции. Далеко не каждому человеку это под силу, но нужно стараться и делать мудрые шаги. Начинается период естественного отбора во многих жизненных областях.

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ОВЕН

Научитесь работать тонко, используя современные инструменты достижения целей, иначе может возникнуть неожиданная неприятная отдача. Предпринимателям и начальникам предприятий необходимо многое сделать для развития организации, повышения прибыли, улучшения условий труда для своих сотрудников. Неплохо складывается карьера у служащих и молодых специалистов – их авторитет растет, влияние в коллективе увеличивается, гарантирована поддержка вышестоящего руководства.

ТЕЛЕЦ

У многих представителей вашего знака появятся проблемы, требующие немедленного реагирования, а в некоторых случаях огромной выдержки. Это могут быть острые конфликты с некими ключевыми особами, от которых зависит ваше положение на работе. Бизнесмены столкнутся с вопросами решения имущественных вопросов и налаживания партнерских отношений. В самом благоприятном варианте возможны крупные вложения в расширение или реструктуризацию компании.

БЛИЗНЕЦЫ

Все задачи, связанные с общественным благом, успешно реализуются. Рабочие процессы в течение недели выглядят довольно ровными, без каких-либо потрясений, однако, вполне вероятно, вам будет хотеться большего и отсутствие прорывов может огорчать. Возможно, придется поддерживать кого-то из друзей, расплачиваться с ними за прошлые услуги, а также рассчитываться с кредиторами. В самом неблагоприятном варианте есть угроза банкротства, но это касается тех, кто давно сражается за выживаемость проекта.

РАК

Возможно, с кем-то из инвесторов и партнеров придется расстаться, во всяком случае, сейчас стоит рассчитывать только на себя. В финансовом отношении неделя выглядит неоднозначно из-за поставленных перед вами разносторонних задач. С одной стороны, без денег сидеть не придется, а с другой – расходы начнут превышать все доходы. Возможны значительные траты на семью, маленьких детей и бытовые потребности. Ситуация в любовных отношениях выглядит непредсказуемой и бурной.

ЛЕВ

Звезды рекомендуют держаться золотой середины и найти общие точки компромисса. Высокая турбулентность, прежде всего, наблюдается у пар, которые в самом начале отношений или пока не зарегистрировали союз. Причиной конфликтов в большинстве случаев выступят финансовые проблемы, чья-то скупость, разногласия в распределении денежных средств. Если же аппетиты ваши или вашего партнера настолько возрастут, что невозможно будет справиться имеющимися доходами, то вполне вероятен острый разрыв с обидами и претензиями.

ДЕВА

Возможны неприятные прояснения, связанные с ближним окружением. Если вы видите, что вас используют, имейте в себе силы ответить «нет». Этот совет относится как к влюбленным, так и к друзьям, если с их стороны появится тенденция сверх меры использовать вас. Супруги могут вступить в споры по поводу решения бытовых обязанностей, и здесь конфликты могут иметь материальную основу. В течение большей части месяца ваш энергетический потенциал достаточно высок, но лучше сократить социальные контакты до минимума.

ВЕСЫ

Один из лучших, но совсем не безоблачных периодов. Речь идет скорее о прекрасных возможностях роста и развития. Динамика недели способствует карьерным достижениям, самореализации. В личной жизни все по-прежнему шатко. Для карьерных перспектив удачной будет вся неделя, сил хватит на решение любых задач. Предприниматели смогут развить уже начатые проекты, а также положить начало новым идеям. Не повторяйте ошибок прошлого, ставьте правильные приоритеты, трезво оценивайте свои способности.

СКОРПИОН

В финансовом плане эта неделя достаточно благоприятна. Деньги будут поступать исправно, а у некоторых даже увеличится доход. Наемные сотрудники получат предложения с интересными перспективами, но для их реализации придется рискнуть, уволившись с прежнего места. Молодые специалисты смогут укрепить свои позиции в коллективе. Связи с иностранными коллегами развиваются очень неплохо, а поездки в другие города или страны сложатся очень удачно.

СТРЕЛЕЦ

В жизни личной разыгрываются самые интересные сюжеты. У одиноких людей возможен новый роман, скорее всего, чувства возникнут на работе. Притяжение может быть настолько сильно, что вы можете даже потерять голову, забыв о моральных принципах. Эмоции будут зашкаливать и здесь важно не наломать дров, чтобы потом не пришлось расхлебывать тяжелейшие последствия этой драмы. Вам может не хватать чуткости, деликатности, скромности и смирения. Кризисы со здоровьем возможны у тех, кто в недавнем прошлом лечил хроническое заболевание.

КОЗЕРОГ

Восстановятся старые связи с давними знакомыми, которые дадут толчок проектам или помогут с их финансированием. В профессиональном плане неделя благоприятна. Работы много, бизнес развивается, проекты движутся в выбранном направлении и перспективы вполне хороши. Руководители смогут опереться на своих подчиненных, которые не только свернут горы, но и принесут свежие идеи в ваши проекты. Гармонии и счастью может помешать лишь эгоизм и мания величия.

ВОДОЛЕЙ

Финансовая ситуация в целом будет стабильна, доходы незначительно увеличатся, а расходов станет меньше. У владельцев бизнеса возникнут недоразумения с иностранными партнерами, учредителями, инвесторами, которые имеют собственные взгляды на развитие предприятия и распределение финансов. Споры по этому поводу будут длиться в течение всего февраля, но все должно закончиться без особых потрясений для общего дела. Романтические партнеры будут сходиться и вновь расставаться, а супруги будут пребывать на грани развода.

РЫБЫ

Возможно разочарование в близком человеке, претензии со стороны партнера. Отношения с супругом или партнером выглядят чрезмерно эмоциональными и конфликтными. Вас может удивить, что не все разделяют ваши взгляды и это неприятное открытие станет очень болезненным. Люди семейные, чьи чувства к супругу уже несколько угасли, также могут увлечься новой пассией, но здесь, как говорится, каждый решает сам за себя. Работающие в госкорпорациях получат одобрение начальства и поддержку своих коллег.

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