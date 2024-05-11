Что звезды нам пророчат: гороскоп 13-19 мая 2024 года

В течение недели энергии планет принесут немало удачных стечений обстоятельств. Стройте новые планы и смело двигайтесь навстречу переменам. Завершается важный жизненный этап, но вместо него появляется новый – более яркий, свободный и удачный.

Понедельник – продуктивный день, можно решить множество вопросов, начать новый этап в профессиональной деятельности. Именно к этому призывает предпринимателей и начальников гармоничный аспект Сатурна с Венерой. Пришла пора заняться упорядочиванием своих имущественных и финансовых дел.

Всю неделю аспект соединения Марса с Восходящим Лунным Узлом, поэтому неделя активная, событийная, определяются направления действий, разрабатываются решения и стратегии осуществления развития по многим жизненным областям.

15 мая Меркурий входит в знак Тельца в 20:05 по киевскому времени. С этого дня благоприятны переговоры с деловыми партнерами, коллективная работа – ее результат окажется положительным уже к концу месяца. Жизнь многих людей круто изменится за это время. Сложные отношения с начальством или с госструктурами заметно улучшатся.

17 мая – неблагоприятный день. Меркурий в напряжении с ретро Плутоном, что может дать внезапное завершение каких-либо процессов, контрактов, работ, которыми занимались длительное время. Могут быть приняты решения о сокращении штата или численности рабочих мест.

18 мая энергетически мощный день. Солнце в соединении с Юпитером, Уран в соединении с Венерой даст желаемые перемены на профессиональном поприще всем, кто прилагает усилия в данном направлении. Может захотеться чего-то большего, но для поддержания материального благополучия сейчас важно найти альтернативные источники заработка. Возможно, придет на помощь давнее хобби, которое может приносить доход.

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ОВЕН

Неделя даст вам возможность остановиться, определить цели и выработать план дальнейших действий. Подходящее время для конкретных шагов, обучения и планирования. Не упускайте возможностей брать подработку, подумайте о новой работе, если что-то вас не устраивает. Карьера пойдет в гору у тех, кто занят в торговле, строительстве, заняты творческими проектами. Предпринимателям нужно привести финансовые документы в порядок, чтобы подготовиться к налоговым проверкам.

ТЕЛЕЦ

В финансовом отношении эта неделя благоприятная, хотя больших доходов не ждите. Деньги, хоть и поступают регулярно, но никак не перекрывают возросших расходов. Служащие могут рассчитывать на получение новых полномочий на прежнем месте с соответствующим повышением зарплаты или же предложение поработать в более масштабной организации. Так что ситуация на рабочем фронте стабильна, с явной тенденцией к улучшению. В жизни личной сейчас происходят некоторые судьбоносные события.

БЛИЗНЕЦЫ

Многое будет крутиться вокруг бытовых вопросов, обустройства дома, ремонта. Любимому человеку может не хватать вашего внимания, поэтому капризы и требовательность партнера может негативно отразиться на рабочих делах. Тем, кто в поиске любовных приключений, может улыбнуться удача. Найдите время для встреч с друзьями, теплых ужинов с родными и близкими, культурных мероприятий. Молодые пары, могут затеять игру в драму, но от этого чувства станут только сильнее.

РАК

Отношения с кем-то из близких родственников могут осложниться, и, по всей вероятности, речь идет о давних спорных вопросах, неурегулированных ситуациях прошлого. Влюбленным парам угрожает вмешательство третьего лица, поэтому стоит повысить уровень душевной близости, а для этого нужна искренность, доверие и забота. Упорство и отказ от развлечений поможет вам получить неплохую прибыль. Хорошо смогут заработать те, кто не боится рутины и готов трудиться 24 часа в сутки.

ЛЕВ

По итогам недели вы останетесь довольны достигнутыми результатами. В личной жизни все идет неплохо. Дружные пары вместе обсуждают планы на будущее, и, возможно, они связаны с улучшением прежнего жилья или с приобретением нового. Пока это только планы, но в течение года они непременно получат воплощение в жизнь. Многие влюбленные могут полностью определиться – и, скорее всего, это будет полное единение. То есть брак, совместное проживание, приобретение общего жилья.

ДЕВА

Ваш энергетический потенциал не очень высок, что проявится эмоциональной нестабильностью, перепадами настроения, депрессией. Но к концу недели вам станет намного легче. Произойдут неожиданные серьезные изменения и дома, и на работе, и в личной жизни. Но, как говорится: «Все, что ни делается, – к лучшему». Не рассчитывайте на помощь со стороны, ведите дела самостоятельно: в вашем окружение есть люди, на которых не стоит полагаться. Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными компаниями.

ВЕСЫ

Неделя станет для вас очень необычной, почти мистической. Главное сейчас – отношения с партнерами. Умение слушать, понимать, а иногда и в чем-то уступать – залог вашего успеха. Сейчас самое время пройти обучение, повысить свою квалификацию. В профессиональных делах наступает светлая полоса после небольшого застоя. Для развития карьеры и бизнеса сейчас важно четко планировать действия, тщательно обдумывая каждый шаг. Найдите себе дело по душе, которое будет приносить дополнительный доход.

СКОРПИОН

Для финансовых дел этот период не особо удачен. Многим придется рассчитываться по старым долгам, вкладывать деньги в дела, решать проблемы в семье. Сейчас реальны и неожиданные расходы из-за бытовых поломок. Наемные сотрудники могут столкнуться с конкуренцией, но, как говорится, «терпение и труд все перетрут». Служащий может подумать о смене работы, но эти возможности появятся не так скоро. Более естественным в данный период выглядит уход в свои проекты, в самозанятость или просто в длительный отпуск.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь личная на этой неделе гораздо важнее карьеры. Вероятность судьбоносной встречи в течение недели и, вообще всего мая, очень высока, и у нее есть все шансы перерасти в глубокое чувство, и даже в брак. Во многих семьях будут обсуждаться планы, связанные с приобретением недвижимости для себя или для своих детей. Активизируются отношения с родственниками, возможны частые встречи. Не исключено возобновление связей с дальней родней, проживающей в другом городе или в другой стране.

КОЗЕРОГ

Пары, которые давно находятся в конфликте, смогу найти некие точки примирения. Тем, кто не прочь посидеть на двух стульях, звезды дают совет – будьте осмотрительны и помните о том, что все тайное становится явным. Это отличное время для динамичных событий и позитивных перемен, особенно в сфере финансов. Будьте внимательнее к своему здоровью и не проверяйте его на прочность стрессами. С вашим организмом ничего плохого не произойдет, если не будете подвергать его излишествам в питании.

ВОДОЛЕЙ

Для всех дел профессионального плана и личной жизни неделя чрезвычайно удачна. Предприниматели и начальники смогут завершить важные мероприятия, связанные с расширением дела, и подумать о новых возможностях, которые появятся ближе к концу мая. Возможно, речь идет о развитии связей с коллегами из других городов или стран, об открытии дела в местах, далеких от родного дома. Возможно, во всем этом вам помогут новые знакомые, позиции которых окажутся сильнее ваших.

РЫБЫ

В финансовом плане неделя может стать одна из лучших за всю весну 2024. Деньги будут зарабатываться достаточно легко. Доход может прийти в результате рисковых проектов, возможно получение дорогого подарка или премии. Есть шанс удачно вложить деньги в недвижимость. Приложите немного усилий, и вы увидите, что способны на большее. Благоприятными будут творческие занятия, путешествия, обучение. Отношения в дружных семьях ровны, гармоничны, полны заботы и любви.

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