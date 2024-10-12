Что звезды нам пророчат: гороскоп 14-20 октября 2024 года

С 14 по 20 октября происходит осознание реальности, раскрываются скрытые факты. Все искажения рассыпаются, как пыль на ветру, оставляя только правду перед глазами. Это время озарений и новых начинаний, но также роста напряжённости и агрессии во внешнем мире.

В течение недели происходит все больше изменений в государственных структурах, происходят яркие и значимые события – пик активности ожидается на вторую половину недели. Середина этого периода благоприятна для решения давних проблем и укрепления отношений.

14 октября точный напряженный аспект Солнце-Марс, а Венера в оппозиции с ретро Ураном.

Немного сглаживает давящий потенциал гармоничное взаимодействие Солнца и Юпитера. К сожалению, количество разрушений в результате военных действий может значительно возрасти. Этот день совершенно не подходит для ведения конструктивного диалога. Психологический климат не способствует эффективному поиску совместных решений.

15 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, что улучшает атмосферу, способствуя вдохновению и решению давних проблем. В этот день можно укрепить отношения формальными соглашениями, дипломатией и контрактами, стремясь к устойчивым и удовлетворительным результатам. Людям, находящимся вдали от родных мест, может предоставиться счастливый шанс. После проделанной тяжелой работы, наконец-то, достигается желаемый результат, открываются нужные двери, появляются покровители.

С 16 октября Плутон перемещается директно по Козерогу в последнем градусе знака. Это сильное положение мощной планеты, она обладает ядерными энергиями, что обязательно вызовет преобразования в различных институтах власти, государственных структурах, финансовой сфере. 20 ноября Плутон выйдет из Козерога и вернется сюда примерно через 250 лет.

Полнолуние 17 октября акцентирует активные действия, а Венера в Стрельце с 22:28 (gmt+3) принесет радость и лёгкость в личные взаимоотношения. То, что казалось странным и непонятным, теперь очищается, словно мутное стекло, через которое вдруг видишь чётко и ясно.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

Овен

Эта неделя начнётся с напряжения, особенно в профессиональных и личных отношениях. Полная Луна 17 октября может вывести на поверхность давние конфликты. Однако не спешите действовать, лучше проявите дипломатичность. С четверга обстановка улучшится и появятся возможности для конструктивного диалога. Венера поможет наладить романтические связи. Больше времени проводите с близкими, это принесёт гармонию. В конце недели ожидаются положительные перемены в финансовых делах.

Телец

Первая половина недели может быть сложной в плане эмоций и личных отношений. Не поддавайтесь импульсивности и агрессии. Уже с 15 октября начнутся позитивные изменения, особенно в творчестве и общении с близкими. Возможны новые романтические знакомства или улучшение существующих связей. Полнолуние 17 октября принесёт ясность в вопросы карьеры. В конце недели постарайтесь расслабиться и уделить внимание здоровью, избегая лишнего стресса.

Близнецы

С 14 октября стоит быть осторожными в конфликтах и избегать резких слов. Однако уже с середины недели начнётся улучшение: Венера поможет вам наладить личные и деловые отношения. Полнолуние 17 октября усилит ваше желание проявить себя в коллективе или принять участие в важном проекте. В конце недели возможны удачные решения финансовых вопросов. Будьте открыты новым возможностям и не бойтесь выходить за рамки привычного.

Рак

В начале недели может ощущаться сильное давление на работе или в семье. Полнолуние 17 октября усилит ваши эмоции, поэтому будьте готовы к тому, что старые проблемы могут снова напомнить о себе. Уже с 15 октября начнётся улучшение в личных отношениях. Удачное время для романтики и укрепления дружеских связей. В конце недели появятся возможности для решения давних вопросов, связанных с домом и семейными делами. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь стрессу.

Лев

Эта неделя начнётся с напряжения в деловых вопросах, особенно 14 октября. Постарайтесь не вступать в конфликты и действовать дипломатично. Уже с 15 октября вы почувствуете прилив энергии, особенно в творческих и романтических делах. Полнолуние 17 октября принесёт удачу в путешествиях или образовании. В конце недели постарайтесь уделить больше внимания личным проектам. Это время, когда вы можете заложить фундамент для будущих успехов.

Дева

С начала недели вы можете столкнуться с трудностями в финансовых или рабочих вопросах. Однако уже с 15 октября атмосфера улучшится: появятся новые возможности для карьерного роста, улучшения отношений с коллегами и материального положения. Полнолуние 17 октября принесёт ясность в дела, связанные с долгами или финансами. В конце недели постарайтесь больше отдыхать и уделять внимание своему здоровью. Хорошее время для планирования долгосрочных проектов.

Весы

В начале недели возможны трудности в отношениях, как личных, так и деловых. Не стоит вступать в конфликты, поскольку все урегулировать после шторма, вряд ли, удастся. Уже с середины недели Венера поможет вам наладить гармонию и создать крепкие связи. Полнолуние 17 октября принесёт важные перемены в партнёрстве или личной жизни. В конце недели возможны успехи в работе или финансовых вопросах. Не упустите шанс укрепить свою позицию на профессиональном уровне.

Скорпион

Неделя начнётся с напряжённых моментов на работе или в здоровье, начало недели может надолго запомниться сложностями. Однако уже с 15 октября наступит время для вдохновения и улучшения отношений с коллегами. Полнолуние 17 октября поможет вам завершить старые проекты и перейти к новым задачам. В конце недели можно ожидать позитивных перемен в личной жизни или в плане здоровья. Постарайтесь сохранить баланс между работой и отдыхом.

Стрелец

С начала недели могут возникнуть конфликты или напряжение в личных отношениях, с родителями и детьми. Важно не поддаваться агрессии в партнерстве и искать компромиссы. С 15 октября Венера принесёт гармонию в романтические и дружеские связи. Полнолуние 17 октября окажет влияние на ваши творческие проекты и личную жизнь. В конце недели вы почувствуете прилив оптимизма и энергии. Это удачное время для новых начинаний и создания долгосрочных планов.

Козерог

Не избежать трудностей в семейных делах или в вопросах недвижимости, особенно при формировании семейного бюджета. Не стоит принимать импульсивных решений, особенно 14 октября. Уже с середины недели ситуация начнёт улучшаться, и вы сможете найти компромиссы. Полнолуние 17 октября принесёт ясность в вопросы дома и семьи. В конце недели ожидаются позитивные изменения в личных отношениях или рабочих делах. Постарайтесь найти время для отдыха и перезагрузки.

Водолей

Напряжение при общении или обучении может сделать вас в глазах окружающих мрачным и сложным человеком. Возможны конфликты с близкими. Полнолуние 17 октября поможет вам найти выход из сложных ситуаций и принесёт ясность в вопросы общения и обучения. Уже с 15 октября Венера будет способствовать гармоничным отношениям с окружающими. В конце недели ожидаются позитивные перемены в работе или в деловых переговорах. Будьте открыты новым идеям и возможностям.

Рыбы

С начала недели возможны трудности в финансовых вопросах, особенно 14 октября. Постарайтесь избегать конфликтов и ненужных трат, поскольку восполнить ресурс будет непросто. Уже с середины недели наступит время для гармонии и улучшения финансового положения. Полнолуние 17 октября принесёт ясность в дела, связанные с финансами и ценностями. В конце недели возможны удачные сделки или важные финансовые решения. Хорошее время для обдумывания долгосрочных планов и инвестиций.

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