Что звезды нам пророчат: гороскоп 15-21 апреля 2024 года

Продолжается период ретро Меркурия (1-25 апреля), а это значит, что все осознания и эмоции, которые появляются из-за происходящего вокруг, глубоко откладываются в глубинах подсознания каждого человека. Помните о том, что слова, сказанные в это время, могут звучать страстно и убедительно, но совершенно бесполезно.

Во второй половине апреля определяются основные аспекты, позволяющие осознать ценность свободы и независимости. А также закладывается база социальных программ, ориентированных на будущее. Подходящее время для объединения людей, создания базы организации новых политических партий и групп людей по интересам.

19 апреля в 16:00 по киевскому времени Солнце входит в знак Тельца, усиливая стремление к материальным ценностям. Обстоятельства заставляют стать более упорным, настойчивым и терпеливым человеком, вне зависимости от того, что происходит на внешнем плане.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Предстоит не самый легкий период – лучше всего сделать паузу, отдохнуть, провести время наедине или в кругу близких. Помните, что тише едешь – дальше будешь. Для дел профессионального характера, неделя не очень подходит. Вопросы карьеры и бизнеса несколько затормозятся, но не переживайте – это поможет вам закончить начатые проекты, хорошо обдумать следующие шаги. Если вы планировали увольняться или сменить место работы, то лучше с этим повременить до конца апреля.

ТЕЛЕЦ

Предприниматели смогут получить инвестиции от иностранных компаний, а также избавиться от кредитов. А вот у представителей творческих профессий карьера пойдет в гору, появятся новые предложения и креативные идеи. Удачными будут деловые поездки и командировки. Руководителям проектов предстоит сложная работа с документами, а также различные отчеты, которые потребуются проверяющим инстанциям. Скромность, ответственность и деликатность рекомендованы служащим и наемным работникам.

БЛИЗНЕЦЫ

В финансовом отношении этот период удачен, деньги будут поступать регулярно, их станет даже немного больше. Можете рассчитывать на повышение зарплаты или премию, но это произойдет, если вы не станете спорить с начальством и не будете противостоять тем, кто обладает властью и материальными ресурсами. На личном фронте в основном без перемен. Любовные дела будут отодвинуты на второй план (ведь и так все достаточно предсказуемо), потому что сейчас карьера важнее всего.

РАК

Вы ощущаете физическую свободу и самостоятельность мышления. Вполне возможно, что вы вступите в ту или иную группу или примете участие в делах какой-либо организации, что окажется достаточно перспективным для вас. Действия, которые вы предпримете в коллективе, принесут вам заметную пользу. В ваших взглядах и подходах к общению с людьми в эти дни будут прослеживаться стремление к равенству и решительность. И это нравится окружающим – круг вашего общения увеличится.

ЛЕВ

Вы будете стремиться усилить роль, которую играете в жизни своих друзей, родителей, любимых или коллег. Возможен успех в сфере финансов, инвестиций, создания фондов, в делах, связанных с Интернет-проектами, компьютерной техникой, организацией перелетов и в групповой деятельности. Не оставайтесь в одиночестве, поскольку положение планет говорит о хорошем шансе встретить свою "половинку". Подойдут социальные сети, форумы и сайты знакомств, где с легкостью можно найти единомышленника, а если повезет, то и родственную душу.

ДЕВА

Обязательно найдите время для отдыха и укрепления иммунитета, благо такие возможности будут – сейчас не время геройствовать во всех смыслах и по всем жизненным областям. Хорошее время для возобновления давних контактов, в том числе, любовных. Возможно, начавшийся роман не будет долгим, но жизнь, однозначно, скрасит. Однако, если вы пожелаете продлить отношения, то ваш партнер, скорее всего, будет совсем не против. Так или иначе, вы ощутите свежий ветер перемен.

ВЕСЫ

Исключительные по важности, но совершенно неожиданные события, приносят самые благоприятные последствия. Возможно, вы столкнетесь с некоторыми трудностями в реализации своих планов, однако, если приложите больше усилий, то сможете завершить месяц с хорошими результатами. Возьмите на вооружение девиз – только вперед! Для дел профессионального плана эта неделя очень значима, но не следует рассчитывать на легкое решение вопросов и удачное стечение обстоятельств.

СКОРПИОН

В рабочих процессах намечается заметный прогресс, однако многое зависит от вашего умения контактировать с деловыми партнерами. Единственный минус – все запланированные мероприятия могут идти несколько медленнее, чем предполагалось изначально. Подключите свое личное обаяние, чтобы добиться повышения зарплаты или подписания нового контракта. Сейчас важно сосредоточиться на идейной составляющей вашей деятельности. Чтобы повысить эффективность, запишитесь на тренинг или курсы.

СТРЕЛЕЦ

Возможны командировки. С финансами особых проблем не ожидается, но вашим родственникам потребуется материальная поддержка, поэтому возможны незапланированные расходы. Конфликты с коллегами и руководством гасите нейтральным общением. Воздержитесь от рискованных вложений. Служащие могут вести переговоры о переходе на другую работу или получению повышения на прежнем месте. Можно также "закинуть удочку" по поводу премии или о дополнительном заработке.

КОЗЕРОГ

Давние обиды и невысказанные слова сильно подрывают доверие, оставляют место для страха, что недопустимо в любви. Пары, которые давно находятся на грани развода, должны принять взвешенное решение, особенно если в союзе подрастают дети. О разделе имущества договоритесь сразу, иначе бракоразводный процесс затянется надолго. Возможны встречи со старыми друзьями и прежними партнерами, вполне реально и возобновление прерванных когда-то отношений. О целесообразности такого примирения решать только вам.

ВОДОЛЕЙ

Неделя глубокого внутреннего анализа происходящего. Меняются взгляды, приоритеты, идеалы. Избегайте рискованных видов спорта, не превышайте скорости на дорогах. В остальном же можете быть спокойными – ваш организм сейчас защищен благоприятными аспектами планет. Вы можете ощутить резкое, непредвиденное вмешательство в жизнь Высших Сил. Возможны и приятные неожиданности, например, мгновенное решение сложных проблем. Авантюрные, оригинальные решения, связанные с определённой долей риска, принесут вам успех.

РЫБЫ

Подводных камней на вашем пути очень много. С некоторыми вам предстоит столкнуться именно во второй половине апреля. Но ближайшая неделя подходит для урегулирования отношений с коллегами и подчиненными, а также с начальством. Предприниматели будут близки к решению вопросов, связанных со спорной собственностью. Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, командировки. Вам предстоит принять решения, относительно романтических взаимоотношений.

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