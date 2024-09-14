Что звезды нам пророчат: гороскоп 16-22 сентября 2024 года

Неделя непредсказуемых событий, глубоких преобразований и повышенной опасности буквально везде и во всем, что знаменует наступление судьбоносного цикла. Важно не впадать в панику и сохранять выдержку в сложных ситуациях – это действительно поможет выбраться из тупика.

Лунное затмение 18 сентября снижает инстинкт выживания, ослабляет интуицию, поэтому лучше всю неделю провести дома, вдали от толпы людей и любого экстрима. Затмение Луны создает атмосферу загадочности и магнетизма, усиливает потребность в острых ощущениях. Но последствия от этого могут быть весьма печальные.

17 сентября Марс на вершине напряженной конфигурации "Тау-квадрат" с Лунными Узлами способствует усилению военных действий и агрессивным действиям, масштабным разрушениям и другим травмирующим происшествиям. Одно неосторожное слово, действие или взгляд может привести к грандиозному скандалу, физическому выяснению отношений.

19 сентября гармоничный аспект ретро Урана с Солнцем способствует изобретательности и разрешению любых сложных ситуаций. Самый позитивный день на этой неделе, поэтому стоит использовать его с максимальной пользой.

22 сентября в 15:44 (gmt+3) Солнце входит в знак Весы – это Осеннее Равноденствие, третья кардинальная точка года и начало астрономической осени. Для сферы взаимоотношений день достаточно тяжелый – все может перевернуться "с ног на голову" и наоборот. Полезно пересмотреть целесообразность продолжения существующих партнерских отношений. Стоит с осторожностью подходить к созданию новых социальных связей, как минимум, до завершения затменного периода 18 сентября - 2 октября.

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ОВЕН

Вы будете заняты кропотливой работой с документами и наведением порядка в проектах. Предпринимателям не нужно торопиться делать все и сразу. Пусть все идет своим чередом. Не самое лучшее время для пусть даже небольшого риска, взятия кредита, или же займа у родственников или друзей. Удачными будут проекты, связанные с интернетом и цифровыми технологиями. А в остальных случаях, дождитесь октября. Менять работу нужно только если поступило выгодное предложение, которого давно ждали.

ТЕЛЕЦ

Период будет относительно стабильным в плане финансов, однако желаемого уровня ждать пока не приходится. В личной жизни у вас по-прежнему не все гладко: вы все еще сомневаетесь – сохранять ли старые отношения или пуститься в свободное плавание. Свободные получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые сердечные раны. Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь друг другом без лишних ожиданий.

БЛИЗНЕЦЫ

Усталость на работе сильно ослабляет ваш организм, поэтому не пренебрегайте сном. Подпортят нервы конфликты с родней на почве финансовых вопросов. Все ваши силы будет отнимать супруг и дети. Возможно, ваши отношения переживают сложные времена, но это может только сплотить вашу семью и объединиться. Наступает удачное время для налаживания личной жизни, особенно у одиноких людей. Для поддержания стабильных доходов вам придется усердно и кропотливо трудиться, не отвлекаясь на новогодние развлечения.

РАК

В этот период вы будете по-настоящему любимы и желанны, а предчувствие положительных перемен поможет выйти из зоны комфорта. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или получением новой профессии. Многие представители знака Рак получат выгодные предложения, которые увеличат ваши доходы в разы. Но лучше приступать к работе после 2 октября. В работе сделайте временную паузу – она необходима для переоценки своих способностей и пересмотра деловых отношений.

ЛЕВ

Многие Львы будут вынуждены заняться переоформлением документов, налоговыми декларациями, решением юридических вопросов. Рекомендуется с осторожностью заполнять бумаги, проверяя все пункты. В это период может возникнуть необходимость уладить имущественные споры с родственниками, либо же поменять место жительства, найти компромиссы с любимым человеком. Многие пары могут принять решение о совместном проживании, но оно должно быть осознанным.

ДЕВА

В целом организм сейчас довольно крепок, и даже те, кто страдает серьезными заболеваниями, почувствуют облегчение. В остальном придется серьезно потрудиться. Многие из вас могут неожиданно сменить не только место работы, но и направление прежней деятельности, но для этого придется обучаться новым навыкам и осваивать цифровые технологии. Бизнесменов ожидает каскад удачных сделок, связи с крупными инвесторами укрепятся, а также появятся новые партнеры.

ВЕСЫ

Возможно получение вознаграждения за дополнительную работу, вам могут вернуть старый долг. Наемные сотрудники испытают острый приступ желания уволиться, но с этим нужно отложить по крайней мере до октября. Одинокие представители знака ощутят романтическое настроение, мимолетное свидание может перерасти в серьезные отношения. Многие из тех, кто расстался из-за пустяка, вновь помирятся. Супруги смогут укрепить свой союз, если найдут общее дело.

СКОРПИОН

Текущая неделя для вас – период грандиозных изменений, достижений и подготовки к решительным шагам по всем направлениям. Верьте в свои силы и действуйте! Но учитывайте то, что внешний энергетический фон достаточно тяжелый. Поэтому может подкачать нервная система, что чревато и другими проблемами. Ведите здоровый образ жизни, откажитесь от дурных привычек и вообще, побольше отдыхайте. Единственное, что может омрачать семейную идиллию, это непрошенные советы родственников.

СТРЕЛЕЦ

Повышенного внимания могут требовать вопросы финансового плана. Многим предпринимателям придется пересмотреть бюджет, поскольку вложения в дело окажутся чрезмерными. Активное общение поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов. Ваши начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами. В общении с новыми партнерами или коллегами думайте, прежде всего, о своих интересах.

КОЗЕРОГ

От вашего доброжелательного поведения будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Не исключено, что беготня по государственным инстанциям и конторам измотает морально. Но и здесь есть свои плюсы – документы подписаны, а деньги поступят на счет вовремя. Еще одной проблемой февраля могут стать отношения с кем-то из подчиненных, что стоит учесть начальникам и кураторам проектов. Возможно, ваши идеи и приказы не выполняются, как следует.

ВОДОЛЕЙ

В финансовом отношении неделю можно назвать нейтральной. Будьте осторожны в финансовых операциях, не совершайте необдуманных трат, остерегайтесь сомнительных предложений. Постарайтесь больше времени проводить с семьей или любимым человеком. Уделите внимание детям, займитесь с ними полезным делом, и ваши усилия дадут отличные результаты. Укрепить любовные отношения сможет интересная поездка. Холостые представители знака предпочтут одиночество и карьерные планы новым увлечениям.

РЫБЫ

Возможны серьезные конфликты с дальними родственниками из-за наследства или финансовых вопросов. Семейные люди могут спокойно сосредоточиться на решении бытовых вопросов и воспитании детей. Влюбленные пары будут испытывать напряжение в отношениях из-за подозрений и ревности, но искренний разговор поможет понять друг друга и вернуть близость. Ваш энергетический потенциал достаточно высок, но будьте осторожны за рулем и на дорогах. Для улучшения самочувствия рекомендованы: лечебный массаж, бассейн, спа-процедуры, йога.

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