Что звезды нам пророчат: гороскоп 18-24 марта 2024 года

На этой неделе нас ждет важное астрологическое событие – Весеннее Равноденствие 20 марта, которое освобождает от влияния гнетущих обстоятельств, символизирует пробуждение жизненной энергии, а потому ко многим людям возвращается былая уверенность и творческий настрой.

Неделя перед лунным затмением 25 марта – это время поисков внутреннего равновесия и гармонизации внешних процессов. Задача невероятно сложна, но необходимо постараться, чтобы избежать неприятностей в ближайший коридор затмений.

20 марта – день Весеннего Равноденствия. В 05:06 по киевскому времени Солнце входит в знак Овна. А это значит, что пришло время впустить в свою жизнь новый шанс на успех. Верьте в свою удачу и все получится! Самое важное в третьей декаде марта – творческая реализация, карьера, восхождение на олимп. Поэтому нужно прислушиваться к своей интуиции, что способствует появлению новых идей. Не бойтесь проявлять инициативу!

21 марта Венера соединяется с Сатурном, что может создавать трудности для процесса развития в личной жизни и финансовой сфере. С другой стороны, можно составить реальный план, который позволит стабильно и предсказуемо получать доходы. День благоприятен для официального оформления отношений – брачного союза или делового сотрудничества.

23 марта в 01:47 Марс входит в знак Рыбы – происходит некоторое торможение по всем сферам жизни. Однако это лишь видимая сторона, поскольку акцентируются все области жизни, которые эффективны при внутренней активности, секретными действиями.

24 марта Венера и Юпитер в гармоничном аспекте. Планеты-благодетели усиливают влияние друг друга, способствуют благоприятным обстоятельствам для разрешения самых важных вопросов. Этот аспект – подарок Вселенной накануне весеннего сезона затмений 2024.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Не ожидайте стабильности в денежной сфере, но на свой кусок хлеба с маслом вы можете рассчитывать. Лучшим вложением будет вложение в традиционные активы – драгметаллы, недвижимость. Можно сделать многое для улучшения своего быта, однако на этом сложном пути можно встретить немало препятствий. Ситуация в личной жизни может выглядит неоднозначной. Так, у супругов могут быть разные взгляды на распределения бюджета, поэтому возможны конфликты на этой почвы.

ТЕЛЕЦ

Период укрепления позиций на всех фронтах. Придется потратить немало сил, но и результат будет впечатляющим. Удается достичь внутреннего равновесия и гармонизации внешних процессов. Круговорот событий в профессиональной сфере захватит вас с головой. Вдохновение и новые идеи дадут толчок для реализации масштабных проектов. Опасность грозит предпринимателям, которые давно откладывали решение финансовых проблем. Сейчас самое время заняться наведением порядка в налоговой документации, хозяйственными вопросами.

БЛИЗНЕЦЫ

Могут возникнуть проблемы с коммерческой недвижимостью, имуществом, землей. Успешным предпринимателям стоит рискнуть и расширить свой бизнес, введя новые форматы обслуживания клиентов. Не бойтесь перемен – действительно, такой кардинальный шаг станет началом новой жизни! Поскольку вы всегда находите выход даже из самых сложных ситуаций, то к концу недели вы сумеете неплохо заработать. Отношения у влюбленных стабилизируются, а молодые пары быстрыми шагами движутся к браку.

РАК

У многих представителей вашего знака главные события недели будут происходить в семье, в любовных отношениях. Супруги могут ссориться на бытовой почве, по вопросам воспитания детей. Но в конечном итоге желаемый компромисс будет непременно достигнут. В окружении ближнего круга идут важные перемены. Одиноким людям стоит почаще принимать приглашения от друзей, чтобы выходить в свет: это поможет отыскать «родную душу». Искушению завести роман на стороне могут поддаться и семейные люди, но это станет роковой ошибкой.

ЛЕВ

В этот период берегите себя и во всем соблюдайте меру. Планеты настоятельно рекомендуют позаботиться о своем здоровье. В частности, необходимо пролечить суставы, сердце и позвоночник. Стремление к профессиональным высотам и количество сил будет неравноценным, поэтому сбавьте темп и отложите новые начинания. Успех пока вам не светит, но ваше положение на службе устойчиво и позволяет иметь стабильный заработок. Сплетни коллег ничуть не затронут вашей репутации, а только привлекут внимание к вашей персоне.

ДЕВА

Вполне вероятно, возникнут проблемы с родителями или с пожилыми членами семьи. Активизируются отношения с дальними родственниками. Вероятна поездка в далекие края ради встречи с близкими. Любые путешествия сложатся удачно, могут принести романтическую встречу. Новые отношения смогут исцелить вашу израненную душу. Для укрепления организма, сейчас, как никогда, важно принимать витаминные препараты и заниматься спортом хотя бы в минимальном объеме.

ВЕСЫ

Индивидуальным предпринимателем необходимо искать новые способы продвижения своей деятельности. Открытие филиала в другом городе поможет расширить сферу влияния на рынок. Продвижение по службе у наемных сотрудников возможно, если вы наберетесь смелости и попросите повышение в должности. Можете не сомневаться – начальство отметит все ваши заслуги и усердие. Если вы без работы, соглашайтесь на любую подработку, чтобы проявить свои способности и найти новых клиентов.

СКОРПИОН

Возможно, вы не готовы к переменам, но это необходимо, чтобы впустить в свою жизнь новый шанс на успех. В профессиональном плане неделя динамична и результативна. Предприниматели будут заняты инвестированием и рекламой бизнеса, появятся богатые покровители, готовые вкладывать свои деньги в ваши проекты. Максимальное внимание к мелочам стоит проявить тем, чья работа связана с финансами. Если вы занимаете руководящую должность, вам придется попрощаться с некомпетентными и недобросовестными работниками.

СТРЕЛЕЦ

На выполнение простых поручений уходить будет много сил и времени, объем работы при этом постоянно будет расти, что не может не подавлять морально. Постарайтесь при этом не ввязываться в конфликтные ситуации, принимать обдуманные решения, чтобы в будущем их не нужно было пересматривать. Обсуждая условия сотрудничества с потенциальными партнерами, четко обговаривайте все детали. К концу недели стоит отложить важные дела, чтобы избежать высокого напряжения и проблем.

КОЗЕРОГ

Следите за текущими расходами, иначе вы обнаружите ноль на счету и дыру в кармане. Период не принесет серьезных доходов, живите исключительно по средствам. В отношениях любого характера возможны проблемы – под ударом вновь образовавшиеся пары. Они столкнутся с сомнительным поведением и невыполненными обещаниями со стороны близкого человека, что заставит усомниться в его надежности, подорвет существующее доверие. Вероятны и претензии финансового плана.

ВОДОЛЕЙ

Непросто складываются и отношения с детьми. В одном случае придется решать их проблемы, а в другом – вкладывать немалые деньги в их потребности. В финансовой сфере все складывается наилучшим образом, но это не значит, что можно тратить деньги направо и налево. У одиноких людей появится шанс на судьбоносную встречу. Неспокойной выглядит жизнь супругов со стажем. Возможны разногласия по поводу обустройства жилья, особенно статей расходов. В этот период обострятся хронические недуги, проверьте здоровье своей печени.

РЫБЫ

Это идеальное время для расширения сфер влияния и для демонстрации своих способностей широкой публике. Вы сможете завершить самые сложные проекты, а также помочь продвинуться коллегам. Руководство оценит ваш профессионализм, предложив выгодную командировку. Ожидаются кардинальные перемены в трудовой сфере. Неделя отлично подойдет для реализации своей давней мечты и устройства на новую работу. Если не хотите кардинально менять место, попросите о повышении по службе у начальства.

Читайте также: