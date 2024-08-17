Что звезды нам пророчат: гороскоп 19-25 августа 2024 года

Неделя интересная, запоминающаяся и важная для многих людей. Период принесет перемены и неожиданные события разного рода. Важно их принять и не отказываться от того нового, что входит в жизнь, достаточно быстро вытесняя то, что больше не имеет перспектив для развития.

В понедельных сразу два важных астрологических события – полнолуние в Водолее и новый цикл Меркурия, пробуждая в людях дух свободы и независимости.

Общечеловеческие ценности равенства и справедливости выходят на первый план, поэтому вероятны столкновения между правоохранительными органами и другими административными властями. В начале недели градус агрессии в обществе значительно возрастает, поскольку очень много напряженных аспектов между планетами 19 и 20 августа.

22 августа в 17:55 (gmt+3) Солнце входит в знак Девы, а Марс и Венера в напряженном аспекте, который создает не только финансовые затруднения, но и конфликты между романтическими партнерами. И только к концу недели психологический климат улучшается, возрастает уровень доверия между людьми и к окружающему миру.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Период укрепления позиций на всех фронтах, но пока что не стоит торопиться делать рывок вперед. Придется потратить немало сил, но и результат будет впечатляющим. Не ожидайте стабильности в денежной сфере, но на свой кусок хлеба с маслом вы можете рассчитывать. Лучшим вложением будет вложение в традиционные активы – драгметаллы, недвижимость. Ситуация в личной жизни может выглядит неоднозначной. Вероятна поездка в далекие края ради встречи с близкими. Любые путешествия в марте сложатся удачно.

ТЕЛЕЦ

Стремление к профессиональным высотам и количество сил будет неравноценным, поэтому сбавьте темп и отложите новые начинания. Успех пока вам не светит, но ваше положение на службе устойчиво и позволяет иметь стабильный заработок. Сплетни коллег ничуть не затронут вашей репутации, а только привлекут внимание к вашей персоне. Индивидуальным предпринимателем необходимо искать новые способы продвижения своей деятельности. Открытие филиала в другом городе поможет расширить сферу влияния на рынок.

БЛИЗНЕЦЫ

Продвижение по службе у наемных сотрудников возможно, если вы наберетесь смелости и попросите повышение в должности. Можете не сомневаться – начальство отметит все ваши заслуги и усердие. Если вы без работы, соглашайтесь на любую подработку, чтобы проявить свои способности и найти новых клиентов. Наиболее сложные дни – 19 и 20 августа, в эти числа звезды рекомендуют «залечь на дно». Не забудьте позаботиться о себе! Для укрепления организма важно заниматься спортом хотя бы в минимальном объеме.

РАК

Предстоит не самый легкий период лета 2024. На предстоящей неделе лучше всего сделать паузу, отдохнуть, провести время наедине или в кругу близких. Помните, что тише едешь – дальше будешь. Для дел профессионального характера третья декада августа не очень подходит. Вопросы карьеры и бизнеса несколько затормозятся, но не переживайте – это поможет вам закончить начатые проекты, хорошо обдумать следующие шаги. Если вы планировали увольняться или сменить место работы, то лучше с этим повременить несколько месяцев.

ЛЕВ

Многие Львы заняты ремонтом, благоустройством жилья, различными операциями с недвижимостью. В августе можно сделать многое для улучшения своего быта, однако на этом сложном пути можно встретить немало препятствий. Так, у супругов могут быть разные взгляды на распределения бюджета, поэтому возможны конфликты на этой почвы. Вполне вероятно, возникнут проблемы с родителями или с пожилыми членами семьи. В третьей декаде месяца активизируются отношения с дальними родственниками.

ДЕВА

Предприниматели смогут получить инвестиции от иностранных компаний, а также избавиться от кредитов. А вот у представителей творческих профессий карьера пойдет в гору, появятся новые предложения и креативные идеи. Удачными будут деловые поездки и командировки. Предпринимателям и начальникам предстоит сложная работа с документами, а также различные отчеты, которые потребуются проверяющим инстанциям. Скромность, ответственность и деликатность – ваши помощники.

ВЕСЫ

Вторая половина августа – не время для споров с начальством и противостояния с ним. В финансовом отношении неделя удачна, деньги будут поступать регулярно и их станет немного больше. Рассчитывайте на повышение зарплаты или на премию, но это случится, если вы работаете в крупной компании. На личном фронте в основном без перемен. Любовные дела будут отодвинуты на второй план, потому что сейчас карьера важнее всего. Но если вы романтик, то не оставайтесь в одиночестве – у вас есть шанс завести приятное знакомство.

СКОРПИОН

Вы столкнетесь с некоторыми трудностями в реализации своих планов, однако, если приложите больше усилий, то сможете завершить месяц с хорошими результатами. Но обязательно найдите время для отдыха, благо такие возможности будут в конце недели. В рабочих процессах намечается заметный прогресс, однако многое зависит от вашего умения контактировать с деловыми партнерами. Единственный минус – все запланированные мероприятия могут идти несколько медленнее, чем предполагалось изначально.

СТРЕЛЕЦ

Возьмите на вооружение девиз – только вперед! Для дел профессионального плана неделя достаточно удачна. Подключите свое личное обаяние, чтобы добиться повышения зарплаты или подписания нового контракта. Сейчас важно сосредоточиться на идейной составляющей вашей деятельности. Чтобы повысить эффективность, запишитесь на тренинг или курсы. Возможны командировки и служебные романы. Возможно, начавшийся роман не будет долгим, но жизнь, однозначно, скрасит.

КОЗЕРОГ

Неделя подходит для кардинальных изменений в чувственно-эмоциональной сфере, новых знакомств, но также и для завершения изживших себя личных и деловых взаимоотношений. Для интровертов подойдут социальные сети, форумы и сайты знакомств, где с легкостью можно найти единомышленника, а если повезет, то и родственную душу. Конфликты с коллегами и руководством гасите нейтральным общением. Ваш гороскоп предупреждает воздержаться от рискованных вложений.

ВОДОЛЕЙ

Обстоятельства недели предполагают глубокий внутренний анализ происходящего, и важно сделать это без пустых разговоров и без суеты. Давние обиды и невысказанные слова сильно подрывают доверие, оставляют место для страха, что недопустимо в любви. С финансами особых проблем не ожидается, но вашим родственникам потребуется материальная поддержка, поэтому возможны незапланированные расходы. Избегайте рискованных видов спорта, не превышайте скорости на дорогах. В остальном же можете быть спокойными.

РЫБЫ

Подводных камней на вашем пути еще много. С некоторыми вам предстоит столкнуться именно в течение недели. Пары, которые давно находятся на грани развода, должны принять взвешенное решение, особенно если в союзе подрастают дети. Возможны встречи со старыми друзьями и прежними пассиями, вполне реально и возобновление прерванных когда-то по глупости отношений. О целесообразности такого примирения решать только вам. Служащий может вести переговоры о переходе на другую работу или получить повышение на прежнем месте.

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