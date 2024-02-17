Что звезды нам пророчат: гороскоп 19-25 февраля 2024 года

Неделя благоприятна для романтических знакомств, страстных встреч и улучшения существующих взаимоотношений. Марс и Венера соединяются в Водолее и дают взрывное количество энергии, а также высокий уровень соревновательности между партнерами.

Ярко проявляются имеющиеся проблемы в отношениях, но положительная сторона этого заключается в том, что можно разобраться во всех вопросах, которые мучали и долгое время не находили решения. Воздушный знак Водолея связан с интеллектуальной сферой и призывает обсуждать темы, искать пути выхода, договариваться.

В течении недели люди и финансовые учреждения охотнее расстаются с деньгами. Очень хорошее время для старта либо расширения бизнеса, особенно в сфере современных технологий, индустрии красоты, развлечений. Но следует помнить о том, что финансовые риски в этот период также возрастают, т.к. появляются новые схемы получения денег обманным путем.

19 февраля в 06:13 по киевскому времени Солнце входит в знак Рыбы. Транзит усиливает интерес к познанию себя, философии, религии, духовности. Это период тайных дел, интуитивных открытий, романтики и любовных историй.

23 февраля в 09:29 Меркурий начинает транзит по знаку Рыб, где имеет статус изгнания и падения. До 10 марта многие люди могут совершать нелогичные поступки, поскольку в этот период сложно упорядочить свои мысли. Творческим личностям Солнце и Меркурий в Рыбах приносит вдохновение, способствует продуктивной деятельности.

24 февраля в 14:30 полнолуние в Деве на фоне напряженного аспекта Венеры с Юпитером создает конфликтную атмосферу, часто из-за денег. В отношениях с иностранцами или за рубежом могут возникнуть проблемы. Умеренность и самоограничения в этот день окажут благотворное влияние на течение дел.

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ОВЕН

К вам вернется вера в себя, прежний задор и кураж, дела идут достаточно ровно. У предпринимателей благополучно продолжится расширение бизнеса, на повестке дня различные операции с недвижимостью. Время перспективных возможностей, активизируются контакты с коллегами и партнерами из-за рубежа. Возможна и удачная деловая поездка. Стоит задуматься над продвижением своего дела, возможно, в интернет-пространстве. Многие служащие задумаются об увольнении с целью самореализации.

ТЕЛЕЦ

Прекрасное время, чтобы найти занятие по душе и заняться самостоятельной работой, оказывая различные услуги заказчикам на удаленной основе. Большинство бизнесменов вашего знака вплотную займутся вопросами, связанными с коммерческой недвижимостью. Возможно, речь идет о расширении офисных и складских помещений, а также о других организационных мероприятиях. В финансовом плане неделя благоприятна. Расходы довольно высоки, но откладывание небольших сумм поможет чувствовать себя более уверенно в завтрашнем дне.

БЛИЗНЕЦЫ

У многих представителей вашего знака главные события могут происходить в семье и романтических отношениях. Вторая половина недели более трудна с этой точки зрения. У супругов возникнут разногласия по разным причинам: разные приоритеты, желание подавить другого, добиться своего, трудности финансового плана. Возможны также проблемы с родителями или старшими членами семьи. А если речь идет о разводе, то возникнут сложности с разделом совместно нажитого имущества.

РАК

В профессиональной сфере и в деньгах, в целом, все благоприятно. Но события в личной жизни сопровождаются сильными вспышками эмоций, которые не угаснут до конца месяца. В этот период вам угрожает гормональный сбой, который проявится эмоционально нестабильностью, перепадами настроения, депрессией. Людям одиноким стоит учесть, что новые знакомые, появившиеся на этой неделе, вряд ли окажутся людьми надежными – они могут причинить боль, оставив о себе неприятные воспоминания.

ЛЕВ

Решительность и смелость способны развеять любые страхи, а это вам сейчас необходимо. Возьмите на вооружение пословицу: «делай, что должен и будь что будет». Для дел профессионального характера и бизнеса неделя вполне удачна. Планетарные взаимодействия способствуют вашему энергетическому подъему, быстроте и оригинальности мышления, а с таким набором качеств вы сможете обойти любого соперника и преодолеть препятствия. Не забывайте вовремя показывать вашу любовь к спутнику жизни!

ДЕВА

Помимо благоприятного течения дел в профессиональной сфере, у вас появится отличная возможность показать свои проекты широкой публике. И даже если на это придется серьезно потратиться – это того стоит. Отношения с коллегами и партнерами по бизнесу стабилизируются, возможны конструктивные переговоры, поездка, обсуждение будущих проектов и благополучная решение старых дел. Романтические отношения увлекательны и как никогда интенсивны. Отношения с дальней и ближней родней стабилизируются.

ВЕСЫ

Звезды особенно благосклонны к представителям творческих профессий – блогерам, ораторам, авторам, артистам, художникам: им обеспечена популярность и хороший доход. Несмотря на удачное течение дел в профессиональной сфере, с деньгами не все так хорошо. И дело не в низких доходах, а в расходах, превосходящих своими размерами прибыль. Неделя принесет заботы о детях, на их нужды из семейного бюджета уйдет крупная сумма. Не исключены мелкий ремонт, покупка квартиры и обустройство дома.

СКОРПИОН

Одинокие люди захотят вернуться к прежнему романтическому партнеру, но лучше отказаться от общения с несостоявшейся любовью, иначе эта попытка принесет только разочарование. Семейным парам придется постоянно доказывать свою верность комплиментами, подарками, признаниями в любви. В большей степени это относится к концу недели, когда перед каждым откроется реальная сущность его партнера. Вашими усилиями в отношениях воцарится едва уловимый, но все же мир.

СТРЕЛЕЦ

Вашему здоровью сейчас ничего не угрожает, и вы можете смело получать от жизни удовольствие, не ограничивая себя ни в чем! Большинство событий перейдет в плоскость личной жизни, а на работе будет наблюдаться полный штиль, возможен даже небольшой застой в делах. Для развития карьеры и бизнеса сейчас важно четко планировать действовать, тщательно обдумывая каждый шаг. Наемные сотрудники могут столкнуться с интригами в коллективе и конкуренцией, но, как говорится, «терпение и труд все перетрут».

КОЗЕРОГ

Лучшей стратегией станет сохранение равновесия в любых ситуациях. А они будут совершенно непредсказуемыми, бурными и стрессовыми. Ищите баланс внутри себя – вы и только вы способны справиться с самыми сильными кризисами. Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными компаниями. Высокая удача в карьере поджидает молодых, дерзких и очень динамичных людей, которые полны амбиций и желания покорять высоты. Им стоит громко заявить о себе с помощью рекламы, соцсетей, через друзей.

ВОДОЛЕЙ

Вероятны конфликты с партнерами по бизнесу, их причиной могут стать имущественные споры или вопросы разделения прибыли. Связи с коллегами из зарубежья развиваются в целом неплохо, на сегодня это направление выглядит вполне позитивно. У предпринимателей вероятны проблемы юридического характера, если они уже имели место в прошлом. Кроме этого, следует быть внимательнее к подчиненным и тщательнее проверять их работу. В финансовом отношении неделю можно назвать средней или нейтральной.

РЫБЫ

Деньги поступают в стабильном режиме, однако прорыва на материальном фронте не предвидится. Личная жизнь выходит на новый уровень и, несмотря на холода, ваше сердце полно страсти. При этом спокойствия в этой сфере не ждите: для гармоничных отношений придется много работать, тщательно выверяя свои чувства. Любовь между вами и партнером по-прежнему сильна, но градус накала настолько высок, что малейшее недоразумение способно вызвать бурю. Семейным парам стоит заняться бытовыми мероприятиями.

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