Что звезды нам пророчат: гороскоп 2-8 сентября 2024 года

С первой недели сентября мы оказываемся в водовороте событий и мощном потоке разного рода информации. Две энергически мощные, воинственные планеты – Марс и Плутон, меняют знаки Зодиака, подготавливая к финальной стадии текущие агрессивные конфликты.

2 сентября Плутон возвращается последний раз в знак Козерога до 20 ноября. В этот период будут приняты глобальные решения, подведены итоги того, что было особенно актуально с марта 2023 года. Произойдет окончательное форматирование государственных систем и структур, будут обозначены основные направления в мировой экономике, международных отношениях и внешней политике многих стран.

Новолуние в Деве 3 сентября позволит перейти от теории к практике, от разговоров к конкретным действиям, включиться в работу, ответственно выполняя свои обязательства. Формируются интересные конфигурации взаимовыгодных отношений и сотрудничества в медицинской, аграрной, гуманитарной сферах.

Вечером 4 сентября Марс входит в знак Рака, где имеет статус падения, что снижает физическую активность, но увеличивает психическую силу. Полезно направить эту энергию на совершенствование собственного внутреннего мира. Транзит продлится до 4 ноября и принесет обстоятельства, при которых легче приспособиться к окружающей обстановке.

Соединение Венеры с Нисходящим Лунным Узлом и Лилит 4 и 5 сентября акцентирует самые сложные вопросы в сфере личных и деловых взаимоотношений. В эти дни многие люди вынуждены будут отдать кармические долги. Или, другими словами, через тяжелые ситуации сбросить весь тот негатив, который «тянется» за из прошлых жизней и мешает нам быть счастливыми.

7 и 8 сентября планы неожиданно меняются, возникает множество внешних ограничений, между представителями разных поколений возникают конфликты. Каждый вынужден решать проблемы самостоятельно. Выходные лучше провести как можно спокойнее, занимаясь домашними делами, рутинной работой, духовными практиками и самопознанием.

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ОВЕН

Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь приятными свиданиями. Удастся привести в порядок дом, дачу, и в этих хлопотных мероприятиях примут участие все члены вашей семьи. Отношения в семьях на редкость спокойные, теплые и гармоничные. Деньги будут зарабатываться достаточно легко. Доход может прийти в результате рисковых проектов, возможно получение дорогого подарка или премии. Есть шанс удачно вложить деньги в недвижимость.

ТЕЛЕЦ

В личной жизни все идет неплохо, планы воплощаются в жизнь. Ситуация на работе менее устойчива, чем на любовном фронте. У многих супружеских пар возникнут споры по поводу обустройства жилья или каких-то хозяйственных дел, но общие точки соприкосновения будут найдены. Берегите свой организм от травм. Кризисными станут дни Новолуния – со 2 по 4 сентября. Укрепить иммунитет помогут прогулки на свежем воздухе, крепкий сон, полноценное питание.

БЛИЗНЕЦЫ

В личной жизни в целом все по-прежнему: по крайней мере, серьезных потрясений не ожидается. Кто-то завяжет легкий, мимолетный роман, а кем-то овладеют сильные чувства, которые могут перерасти в яркую историю любви. Тем, кто не прочь посидеть на двух стульях, звезды дают совет – будьте осмотрительны и помните о том, что все тайное становится явным. Предприниматели и руководители успешно справятся с трудными мероприятиями по расширению и развитию своего дела.

РАК

Похоже, вся семья сплотилась вокруг семейного очага, и поддержку близких вы будете чувствовать буквально во всем том, чем предстоит заниматься. В этот период звезды рекомендуют вам подумать о новых целях, которые вы давно хотели реализовать. Особенно это касается профессиональной деятельности. На горизонте другая жизнь – более свободная, радостная и творческая. Ваше здоровье будет оставаться крепким, но опасность подстерегает тех, кто занимается активными видами отдыха.

ЛЕВ

Не исключены разногласия с родителями или со старшими членами семьи. Дети радуют, в их делах идет позитивная полоса, и это примирит конфликтующих между собой супругов. Разведенные и разводящиеся пары также могут вступить в конфликт, где будет затронута общая собственность, и прежде всего недвижимость, но смогут быстро его разрешить. Доходы значительно не вырастут, но расходы при этом, начнут расти стремительными темпами.

ДЕВА

Остро встаёт вопрос реорганизации предприятий, собственного бизнеса. Возможно, речь идет о наборе персонала, покупке коммерческой недвижимости, стройке, ремонте офисов и производственных помещений или благоустройстве участков. Если хотите сохранить мир и покой в семье или с романтическим партнером, уделите этому время на выходных. Не забудьте навестить родителей и прихватите детей, им будет полезно пообщаться со старшим поколением.

ВЕСЫ

Тем, кто дорожит своими отношениями, звезды рекомендуют не рубить с плеча. Напряжение возможно из-за участившихся ссор, также есть вероятность, что вы узнаете неприятную информацию о своем партнере. Разногласий станет меньше, если вы найдете общее дело, запишитесь к психологу, затеете в доме ремонт. В этот период ваше здоровье будет несколько ослабленным. Полезное фруктово-овощное питание, а также ежедневная разминка, помогут справиться с недомоганием.

СКОРПИОН

Иммунитет сильно ослаблен из-за напряженного рабочего графика в прошлые месяцы. В сентябре лучше поменьше работать и отказаться от поездок. Холостым стоит повременить с новыми знакомствами, сейчас не лучшее время для новых отношений. Влюбленные могут почувствовать желание укрепить союз, взяв на себя новые обязательства. Деньги будут уходить на супруга, детей, поездки, отдых, а еще и нужно отложить на отпуск. Вы будете только успевать закрывать прорехи в бюджете.

СТРЕЛЕЦ

В любовной сфере в начале месяца произойдет событие, которое сильно потрясет вас и заставит пересмотреть многое касательно вашего партнера. Но это касается только тех, кто только встречается. В семейных парах будет царить практически идиллия. Похоже, сентябрь повлияет на вас больше, чем лето, и ваш романтический настрой вызовет ответную реакцию партнера. Дети радуют, но на их нужды вновь потребуются деньги. На нужды ваших наследников уйдет довольно ощутимая для семейного бюджета сумма.

КОЗЕРОГ

Вы сейчас настолько заняты восхождением по карьерной лестнице, что с трудом выносите претензии своего партнера. Раздражение и желание все бросить могут одолевать вас, но это не лучшее решение. Если будете рубить с плеча, со временем пожалеете о расставании, но доверие будет уже подорвано. Укрепить отношения поможет консультация у астролога или семейного психолога. Гороскоп советует одиноким людям обратить внимание на коллегу по работе, с которым вас связывают приятельские отношения.

ВОДОЛЕЙ

Это время крупных расходов, однако все траты этого месяца носят приятный характер – можно порадовать себя, близких людей, позволить себе то, на что вы никогда не решались. В первой половине месяца возможны неожиданные, но очень приятные сюрпризы. У торговых компаний активизируются связи с коллегами из других городов или стран, есть большая вероятность поездки. Удача поджидает тех, кто занят в строительстве: рынок оживится, количество клиентов и работы увеличится.

РЫБЫ

Состояние организма будет довольно уязвимым. Возможно обострение хронических заболеваний. На работе предстоит настоящий аврал, а, кроме того, возникнут некие проблемы в бизнесе, которые придется решать. Предприниматели, хоть и потеряют некоторую сумму в финансовом плане из-за простоя, обретут понимание, куда дальше двигаться. А вот самозанятым и автономным работникам повезет больше остальных – они получат столько заказов, что будут едва успевать выполнять.

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