Что звезды нам пророчат: гороскоп 20-26 мая 2024 года

В этот период звезды рекомендуют подумать о целях, которые давно хотели реализовать. На горизонте новый жизненный этап, поэтому важно довести давние дела до логического завершения.

20 мая Солнце в 15:59 по киевскому времени входит в знак Близнецы на месяц – время интеллектуального всплеска, общения, поездок. Легче дается обучение, развитие личных проектов, поскольку у людей пробуждается интерес к знаниям. Подходящий период, чтобы заявить о своих амбициях, добиться успеха, исполнить мечту.

23 мая в 15:53 полнолуние в Стрельце, а в 22:30 Венера, планета взаимоотношений и денег, входит в знак Близнецы. Яркий и позитивный день, эмоций много и все они усиливают оптимизм и веру в светлое будущее! Полнолуние в Стрельце все только усилит и преумножит, поэтому заранее позаботьтесь о создании комфортных условий для себя и своих близких.

26 мая 00:15 Юпитер меняет знак Зодиака – из Тельца переходит в знак Близнецы до 9 июня 2025 года. Если в общем, начинается не самый благоприятный период для денежной сферы, но при этом транзит способствует расширению контактов, получению важных документов и разного рода сертификатов, успешному прохождению курсов повышения квалификации, защите диссертаций.

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ОВЕН

Вам сопутствует удача в коммерческой, торговой и интеллектуальной деятельности. Это хорошее время для проведения переговоров, подписания документов и заключения сделок. Предприниматели и руководители успешно справятся с трудными мероприятиями по расширению и развитию своего дела. Возможно, речь идет о наборе персонала, покупке коммерческой недвижимости, стройке, ремонте офисов и производственных помещений или благоустройстве участков.

ТЕЛЕЦ

В финансовом плане неделя похожа на предыдущие: доходы значительно не вырастут. При этом расходы начнут расти– деньги будут уходить на супруга, детей, поездки, отдых, а еще и нужно отложить на отпуск. Вы будете только успевать закрывать прорехи в бюджете. У работников торговых компаний активизируются связи с коллегами из других городов или стран, есть большая вероятность поездки. Вполне возможно, вам удастся решить все вопросы сотрудничества уже до конца месяца.

БЛИЗНЕЦЫ

Удача поджидает тех, кто занят в строительстве: рынок оживится, количество клиентов и работы увеличится. Служащим, хоть и придется терпеть некоторые неудобства, но и результат будет отличным: в виде повышения зарплаты или неких перспектив на будущее. Завершение недели обещает стать запоминающейся – Юпитер войдет в ваш знак Зодиака, поэтому впереди год творческих успехов, везения и полезных знакомств. Будьте уверены, что период транзита Юпитера по Близнецам произойдет что-то прекрасное.

РАК

Начинается интересное время, когда удастся предъявить свои достижения коллегам, а также широкой публике. В личной сфере грядут перемены. Коснутся они прежде всего семейных: начнется стройка, переезды, какие-то пертурбации с жильем. И здесь вы успеете гораздо больше, чем планировали в начале пути. Решать конечно же вам, но и о мнении партнера не забывайте. Одинокие познакомятся с интересными персонажами, которые не станут судьбоносными, однако подарят положительное настроение в процессе общения.

ЛЕВ

Это идеальное время для пересмотра уже существующих отношений и, возможно, выхода их на новый уровень. Родителям необходимо забыть о своих амбициях, чтобы позаботиться о психологическом здоровье своих детей. Молодым людям захочется обновлений, новых эмоций, ярких чувств. Удачное время для новых знакомств, любовных интриг и бурных, страстных романов. Вашему здоровью серьезные проблемы не угрожают, но возможно есть необходимость сдать общий анализ крови, ЭКГ, проверить давление.

ДЕВА

Грядущая неделя – безмятежное время, которое можно охарактеризовать словами из названия известного фильма – «Ешь, молись, люби». Позвольте себе расслабиться – вы это заслужили! Очень романтичный и спокойный период во многих отношениях. Однако тем, кто давно в паре или браке, стоит быть осторожнее. Соблазн может быть очень велик, а потому стоит думать не столько о настоящем, сколько о последствиях своих поступков. Отношения в семье относительно безоблачны. Проблемы возникают только на почве разделения власти и финансов.

ВЕСЫ

Это время крупных расходов, однако все траты этой недели носят приятный характер – можно порадовать себя, близких людей, позволить себе то, на что вы никогда не решались. В первой половине периода возможны неожиданные, но очень приятные сюрпризы: подарки, премии, а также и выигрыш в лотерею. Небольшие проблемы с родственниками не омрачат неделю, но давние споры желательно завершить сейчас. Возможны обустройство дома, мелкий ремонт и другие мероприятия, связанные с недвижимостью.

СКОРПИОН

Влюбленные союзы пройдут проверку прочности, благодаря испытанию верностью и способности идти на компромиссы. А вот одиноким людям не стоит рассчитывать на серьезные союзы – лучше посвятить время личностному росту. Отношения с ближними родственниками заметно улучшатся, и главную роль в этом как раз сыграют дети, внуки. На работе предстоит настоящий аврал, а кроме того, возникнут некие проблемы в бизнесе, которые придется решать. Те, кто давно без работы, смогут подыскать перспективное место с хорошим доходом.

СТРЕЛЕЦ

Вы здоровы, энергичны, обаятельны и даже более привлекательны, чем в остальное время. Небольшие эпизоды усталости и недомогания возможны, но на общем фоне прекрасного настроения они будут мимолетными. Предприниматели, хоть и потеряют некоторую сумму в финансовом плане из-за простоя, обретут понимание, куда дальше двигаться. А вот самозанятым и автономным работникам повезет больше остальных – они получат столько заказов, что будут едва успевать выполнять.

КОЗЕРОГ

Хорошо смогут заработать те, кто не боится рутины и готов трудиться 24 часа в сутки. Упорство и отказ от развлечений поможет вам получить неплохую прибыль. По итогам месяца вы останетесь довольны достигнутыми результатами. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить долгожданное повышение по службе. Но не спешите соглашаться на первое же предложение – внимательно изучайте условия. Могут быть подводные камни, которых вы не увидите.

ВОДОЛЕЙ

Все в вашей жизни стремительнее и стремительнее развивается. И вы не в состоянии контролировать движущиеся процессы, остается только довериться Вселенной. Юпитер за прошедший год принес вам немало напряженных стечений обстоятельств, но с 26 мая общий фон меняется и многое будет получаться значительно легче. Сотрудничество с коллегами из других стран уже не будет напряженным, поэтому включите свое обаяние, и сможете получить инвестиции или участие в интересном проекте.

РЫБЫ

Судьбоносный период – так что не складывайте руки, а стройте новые планы. Начинается новый этап в профессиональной деятельности, и он будет более материальный. Пришла пора заняться расширением своего дела, а также и то, что деньги на это найдутся. Переговоры на эту тему возможны в течение недели, а ближе к концу мая или уже в июне результат окажется положительным. В личной жизни все идет неплохо. Дружные пары вместе обсуждают планы на будущее, и, возможно, они связаны с улучшением прежнего жилья или с приобретением нового.

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