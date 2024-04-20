Что звезды нам пророчат: гороскоп 22-28 апреля 2024 года

Первая неделя нового социального цикла, точкой отсчета которого стало соединение Юпитера и Урана в Тельце 21 апреля, что дает необычайные возможности для развития. Вначале нового 12-ти летнего периода мы почувствуем прилив жизненных сил и именно сейчас важно заложить правильные энергии.

Материальные знак Тельца находится под управлением Венеры – планета гармонии, любви и красоты. Юпитер называют планетой-благодетелем, а Уран характеризует прогресс, обновления, революционные преобразования. Начинается долгий период, когда доходы можно получать от внедрения новых методов, а успех приходит с совершенно неожиданной стороны.

Аспект соединения этих планет дает средства, при помощи которых можно сохранить и упрочить свою независимость, придерживаясь нешаблонных моделей поведения. Стимулирует прорыв из застоя и возможность исцеления на различных уровнях.

На фоне ретроградности Меркурия (1-25 апреля), многие люди будут получать приветы из прошлого. Особенно активизируются бывшие партнеры. Но лучше сейчас со всем разобраться и не нести ненужный груз в свое прекрасное будущее.

Полнолуние в Скорпионе 24 апреля способствует очищению мыслей и пространства от негатива, может дать импульс к личностным трансформациям и саморазвитию. Именно в этот энергетически мощный день важно прислушаться к себе и обратить внимание на подсказки Вселенной.

Обстоятельства недели благоприятны для поиска решений в самых безвыходных ситуациях, в это время каждый может изменить жизнь к лучшему. Важно лишь подобрать правильный ключ. Планетарные взаимодействия поддержат добровольное стремление к активности и самостоятельности, облегчат путь к достижению целей.

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ОВЕН

Непростая, но интересная неделя для вас. Это время самовыражения, что даст толчок к переменам. Важно в это не торопить события, ведь по вашему знаку перемещается ретро Меркурий. Ускорение процессов может вылиться озлобленностью на себя и других, а постоянная внутренняя борьба обеспечит трудности в самореализации. Постарайтесь качественно поработать и хорошо отдохнуть!

ТЕЛЕЦ

Неделя единения с семьей и корнями. Прекрасное время для приготовления вкусных угощений и всего, что порадует младших, а также встреч со старшими по роду, почитания памяти умерших. Многие Тельцы, склонные к самокритике и личностному росту, смогут заложить прекрасный фундамент будущих успехов. Но, главное сейчас, не принимать быстрых решений, а ко всему подходить с головой.

БЛИЗНЕЦЫ

Время самокопания, зацикленности на переживаниях и проблемах, может присутствовать страх перемен. Но это до 26 апреля, т.е. пока ваш управитель – Меркурий, в фазе ретроградного движения. Старайтесь больше времени проводить наедине с собой. Чрезвычайно полезны: медитации, здоровая еда, уход за физическим телом и эмоциональным состоянием. К концу недели жизнь заиграет новыми красками.

РАК

Подумайте обо всех сферах своей жизни, какая из них требует наибольшего внимания? Возможно, есть перекос энергий и нужно пересмотреть свой подход. Именно сейчас многие вопросы удастся решить и установить здоровый баланс между эмоциями и ответственностью, увидеть долгосрочные перспективы. Полезно отойти от традиционных форм ведения дел, и привнести в жизнь оригинальность и изобретательность.

ЛЕВ

Лидерские качества, харизма и творческий талан, позволят рвануть вперед и обойти всех своих конкурентов. Сильное время для перезагрузки, новых начинаний и возрождения. Внимательнее в партнерских отношениях, находите время для детей и брачного партнера. Слишком большая концентрация на своих желаниях, во второй половине недели может дать ограничения и напряжение в сфере взаимоотношений.

ДЕВА

Энергии планет в течении недели предоставит подходящие обстоятельства для возрождения и нового жизненного этапа. Мотивация усиливается, поэтому можно использовать весь потенциал для установления новых целей и принятия мер для их достижения. Вначале недели вы можете ощутить, что тяжело идти вперед, но это необходимо. При желании сможете горы свернуть. Прекрасная возможность зажечь в себе жизнь!

ВЕСЫ

Возможно обострение имеющегося внутреннего конфликта – интуиция говорит одно, а рассуждения диктуют другое. Стройте планы на эту неделю правильно и получайте максимум из возможного! Не откладывайте ничего на потом, но и не забывайте о семейных ценностях. Каждое ваше слово или поступок может привести к большому событию. Отложите все эксперименты на потом, особенно с внешностью.

СКОРПИОН

Скорее всего, жизненные обстоятельства или давний партнер поставит вас перед непростым выбором. Но вы интуитивно понимаете, что же действительно хотите и что нужно, для того чтобы решить эти вопросы. Можете воспользоваться сложившейся ситуацией, обернуть ее в свою пользу и удивить окружающих. Аккуратнее с эмоциями и высказываниями! Хитрость и неординарные поступки вам в помощь – это поможет выделиться из толпы.

СТРЕЛЕЦ

Становитесь подвержены эмоциональным колебаниям и перепадам настроения, что может влиять на вашу активность и самочувствие. Держите себя в руках и не выплескивайте на окружающих свой негатив. Ведь именно сейчас люди могут увидеть в вас творческую и многогранную личность, так покажите себя с лучшей стороны! Находите нестандартные решения, рассмотрите источники вдохновения в абсолютно разных вещах и привнесите в свою жизнь новое.

КОЗЕРОГ

Склонны ожидать больше, чем есть реальная возможность получить на самом деле, поэтому лучше не стоит обнадёживаться. Может ощущаться недостаток сил и мотивации: ощущение усталости и даже безразличие к активным действиям. Диссонанс в направлении и сосредоточенности энергии, дает расплывчатость и отсутствие фокуса, а это может выбить вас из колеи. К концу недели большинство трудностей исчезнут сами по себе.

ВОДОЛЕЙ

Сталкиваетесь с трудностями в планировании и осуществлении задач. Отдушину склонны искать в нескольких хобби и можете полностью в них погружаться, забывая порой о настоящей жизни. Наступило то время, когда надо учиться рассчитывать только на себя и нести за это ответственность. Вы можете контролировать ситуацию, путем отказа от старого, чувствуя энергию полной Луны, видеть дорогу к новым перспективам.

РЫБЫ

Хорошее время для пересмотра взаимоотношений с людьми в целом, плохое – для вложения финансов и крупных покупок. Попытайтесь разобраться во всем, что вам интересно, объяснить какие-то вещи себе и доказать это другим. Но не со всеми и не всегда нужно договариваться, а тем более, уступать. Как раз сейчас стоит отстаивать личное мнение. Главное не переусердствовать, ведь наш напор может не понравиться окружающим и привести к затяжным конфликтам.

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