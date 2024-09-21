Что звезды нам пророчат: гороскоп 23-29 сентября 2024 года

Тайна, страсть и трансформация – таков энергетический фон на ближайшую неделю. Если вам не хватает мотивации, чтобы начать действовать – не волнуйтесь, в ближайшие дни она появится!

Продолжается коридор затмений, помогая избавиться от старых привязок и зависимостей, что позволяет завершить прошлые циклы и начать новый путь.

23 сентября в 05:36 (gmt+3) Венера входит в знак Скорпиона, усиливая стремление проникнуть в суть вещей, взаимоотношений и чувств. Достаточно тяжелый социально-психологический климат мешает межличностным взаимодействиям, установлению прочных эмоциональных связей и взаимовыгодному развитию отношений между людьми. С другой стороны, выявляются слабые стороны взаимоотношений, с которыми необходимо работать.

24 сентября гармоничный аспект Меркурия и ретро Урана способствует появлению необычных идей, дает силу речи и мысли, легкость соображения. В этот день легче сделать большую умственную работу, что-то выгодно продать, а также кого-то перехитрить и выйти "сухим из воды".

25 сентября оппозиция Меркурия с ретро Нептуном и гармоничный аспект с ретро Плутоном усиливают психические процессы, работу бессознательного, трансформируют внутренний мир людей. Возрастает творческий потенциал, раскрывается креативное мышление, что позволяет действовать нестандартно и добиваться высоких результатов.

26 сентября в 11:09 Меркурий входит в знак Весы – транзит дарит понимание истины и красоты, продлится до 14 октября. Это время многие люди запомнят, как самый миролюбивый период. Но в этом периоде есть подводные камни. Так, например, вы должны быть готовы, что вас будут изучать со всех сторон.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Несмотря на внешний напряженный фон и тревожные настроения в обществе, вы ощутите прилив жизненных сил, желание не только самим получать удовольствие от жизни, но и радовать окружающих. Ваша харизма повышается, окружающие обращают на вас внимание, а это можно это использовать для продвижения своих проектов. Постарайтесь больше времени посвятить детям или провести время с друзьями! Возьмите максимум от этой недели и по полной заряжайтесь позитивной энергией.

ТЕЛЕЦ

Энергия по-прежнему будет вас переполнять, и вас может кидать из стороны в сторону из-за жажды кипучей деятельности. Чтобы не прослыть эксцентричной особой, лучше не ведите себя скромнее и не надевайте "все лучшее сразу"! По крайней мере, вас готовы выслушать и рассмотреть вашу точку зрения на тот или иной процесс. Ваше остроумие будет на высоте, и этим можно неплохо воспользоваться – к примеру, завязать полезное знакомство или наладить отношения с кем-то, кому вы давно симпатизируете.

БЛИЗНЕЦЫ

Расположение звезд таково, что спокойная жизнь наступит не скоро, знакомые и коллеги будут постоянно напоминать о себе. Будьте готовы к непредвиденным препятствиям, осуждением со стороны других людей. Неделя подходит для решения бюрократических вопросов, заполнения различных отчетов, переоформления документов. А идеальным планом на выходные будет отдых: отложитt любые несрочные дела и, по возможности, предаqntcm "ничегонеделанию" без каких-либо угрызений совести. Поработать вы еще успеете!

РАК

Неделя богата на события сложные и преобразующие. Весь этот период вы будете готовы на многое, чтобы обрести высокий общественный статус. Вас будет преследовать желание обладать роскошными вещами и дорогими брендами. Но, не растрачивайте свои ресурсы – сбережения вам скоро пригодятся! Если вдруг вы почувствуете острую необходимость взять кредит, чтобы приобрести последнюю модель айфона, лучше перевести дух и взвесить все за и против, а не идти на поводу у своих материальных желаний.

ЛЕВ

Непредсказуемый и, одновременно, удивительный период! В начале недели вы склонны воспринимать происходящее вокруг так, как будто бы ваша жизнь – это сплошной квест! Но, в любой области жизни вам будет сопутствовать везение, и все будет получаться удивительно легко и быстро. Так что пользуйтесь жизнерадостной энергией этой недели и принимайтесь за любые вопросы, даже за те, которые, как вам казалось, решить невозможно. В материальных делах – без изменений в лучшую сторону.

ДЕВА

Не высказывайте претензий и не выясняйте отношения с любимым человеком, если он есть. А если нет – не флиртуйте в соцсетях и не открывайте сайты знакомств. Никакая романтика в течение недели, как это ни печально, до добра не доведет. Но вашей личной энергии достаточно для того, чтобы проявить инициативу в профессиональной сфере. Смело идите к начальству и берите в нагрузку дополнительный проект, занимайтесь реализацией собственных идей в любой интересующей вас области.

ВЕСЫ

Хорошее время для того, чтобы записаться на курсы повышения квалификации. Или отправиться в поездку, командировку, которую давно планировали. Общение как по профессиональным вопросам, так и с близкими людьми клеиться не будет. А в любом, даже мало-мальски простом деле будут возникать непредвиденные препятствия. Наиболее благоприятна самостоятельная деятельность, уединенная физическая работа, а также активный отдых. В этом случае эффект будет заметен уже к середине текущей недели.

СКОРПИОН

Звезды не будут приветствовать никакой инициативы, а чересчур активные могут, наоборот, нарваться на серьезные неприятности. Обстоятельства недели уводит ваш разум в абстракции, побуждая мыслить какими-то эфемерными категориями. Деятельность, связанная с конкретикой и концентрацией будет даваться вам особенно тяжело. Зато любые креативные поступки будут привлекать к вам внимание других людей, что позволит найти новые способы воплощения своей мечты в реальность.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете склонны выставлять напоказ свои переживания, предпочитая открытому разговору "додумывания" за собеседников. Если у вас появятся вопросы к близкому человеку, лучше выйти на прямой диалоги развеять все сомнения. Планетарные аспекты дают вам способность налаживать полезные связи и с их помощью добиваться своих целей. Вам будет свойственны легкость на подъем и изобретательность. А для успеха вам нужно постараться быть на виду, вращаться в разных кругах и заводить всевозможные знакомства.

КОЗЕРОГ

Единственное, что может омрачать этот период – неумение доводить начатое до конца. А также капризы родных, любимых, дорогих вам людей. Напряженный энергетический фон недели добавляем вам импульсивности и желания отстаивать свою точку зрения до последнего. В течение недели лучше не заниматься денежными вопросами, не планировать серьезных манипуляциями, связанных со здоровьем. Зато посещение салона красоты и стрижка волос пройдут замечательно и принесут много положительных эмоций.

ВОДОЛЕЙ

Желание быть в центре внимания может спровоцировать агрессивные выпады и ненужные домыслы со стороны конкурентов и недоброжелателей. Задеть ваше самолюбие проще простого, поэтому старайтесь не реагировать на любые критические замечания в ваш адрес. В уже знакомом коллективе, на работе, вам удастся организовать командную работу и добиться неплохих результатов. Также, неделя благоприятна для того, чтобы переделать все накопившиеся за долгое время дела, до которых обычно "руки не доходят".

РЫБЫ

Эмоции будут захлестывать, страсти – кипеть, а разговоры заканчиваться бурным выяснением отношений. Одиноким полезно начать думать об изменениях на личном фронте, поэтому можно обновить анкету на сайте знакомств и активно общаться в социальных сетях. А тем, кто состоит в отношениях, имеет смысл хотя бы немного порадовать романтического партнера и устроить ужин при свечах или выбраться вдвоем на пикник. Также неделя подходит для важных жизненных преобразований, оформления документов за рубежом, дальних путешествий.

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