Что звезды нам пророчат: гороскоп 25-31 марта 2024 года

Неделя пройдет на убывающей Луне. Чтобы не подпортить себе карму, старайтесь установить баланс между вами и окружающими людьми, не рушить сгоряча важное и дорогое.

Весенний коридор затмений открывает Лунное затмение 25 марта и очень важно в этот день не отрываться от реальности. У каждого человека это затмение активизирует определенные натальные аспекты, планеты, астрологические дома гороскопа. При правильном использовании возможностей ближайшей недели и знании своей натальной карты, можно разобраться в сложившихся обстоятельствах, найти причинно-следственные связи прошлого с настоящим и прокачать все сферы жизни.

Полнолуние или Лунное затмение 25 марта акцентирует ось кармических узлов, поэтому каждый получит то, что заслуживает. Пока не поздно – исправьте ошибки и попросите прощения, если кого-то обидели!

27 и 28 марта – прекрасные творческие дни для представителей знаков стихии Земли (Телец, Дева, Козерог) и стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Ловите волну вдохновения и наслаждайтесь влюбленностью! Гармоничный аспект Венера-Уран усиливает воображение, способствует появлению оригинальных идей. Чтобы понять свои истинные желания, себя и романтического партнера, может потребоваться уединение.

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ОВЕН

Сложная неделя. Можете испытать разочарование и неприятные эмоции из-за больших ожиданий. Отложите амбициозные планы, как минимум, на две недели. Удерживайте внимание на главных вещах и не распыляйтесь на множество бесполезных дел. Заманчивым предложениям и обещаниям не верьте. Неделя не подходит для покупок – велик риск переплатить. Если столкнетесь с задержками, препятствиями или уходом чего-то из вашей жизни, то примите это как знак свыше.

ТЕЛЕЦ

Хорошо сконцентрироваться на завершении проекта, сдачи отчетности, окончании какого-то этапа. В течение недели можете столкнуться с препятствиями со стороны коллег и деловых партнеров. Возможно, вы кого-то очень раздражаете своими успехами и самодостаточностью. Психологический фон на работе достаточно напряженный, зато в личной жизни, в целом, все хорошо. Постарайтесь философски смотреть на повседневные заботы и ни в коем случае не реагируйте на провокации.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя подходит для расследований поиска необходимой информации, погружения в важные вопросы. Идеальное время для саморазвития, духовных практик, получения консультаций астролога или психолога. Нездоровый оптимизм и желание рискнуть могут привести к большим проблемам. Обязательно слушайте внутренний голос и не совершайте чего-го то против своей воли! Сохраняйте независимость и добрые отношения с окружающими людьми.

РАК

Инстинкт самосохранения на минимуме в течение недели, возможны обострения хронических заболеваний. Травмоопасность повышена, однако не забывайте о своих обязанностях – жалеть вас никто не будет и спросят сполна. Велика вероятность неприятных сюрпризов в любовных и финансовых вопросах. Обилие стрессовых ситуаций мешает точным расчетам и делам, где требуется внимательность, поэтому важно не торопиться и, по возможности, найти того, кто спокоен и хладнокровен.

ЛЕВ

Неделя подходит для творческой и креативной деятельности, написания текстов, создания фотосессий. Однако, не торопитесь все это показывать другим людям – только найдете еще завистников и недоброжелателей. Сейчас можно помечтать о будущем, немного расслабиться, взять отпуск на работе. После завершения весеннего сезона затмений у вас еще будет время, поэтому создавайте для себя базу будущих успехов, но пока об этом никому не рассказывайте.

ДЕВА

Позаботьтесь о своем здоровье, обратите внимание на поведение домашних животных. Не верьте обещаниям, данным в течении недели и сами воздержитесь от таковых! Постарайтесь закончить важные дела, которые долго откладывались, даже если они кажутся нудными. Можно запланировать разговор, где не нужны лишние эмоции. Из минусов недели – обстоятельства создают тревожную атмосферу, у вас отсутствует гибкость, но есть сильно желание добиться своего любой ценой.

ВЕСЫ

Не переборщите с удовольствиями во избежание неприятных последствий. Вокруг вас может оказаться много «скользких» людей. Хитрость витает в воздухе. Легко можно допустить ошибки или попасться на удочку мошенников. В течении недели вы склонны увлечься вкусненьким и сладким, перебрать с алкоголем. Остерегайтесь самообманов, вирусов и аллергии. Зато неделя подойдет для творчества. Если вы человек искусства – творите, сочиняйте, рисуйте, фотографируйте.

СКОРПИОН

Эту неделю, вряд ли, можно назвать продуктивной – возможны ошибки, часто, из-за повышенной суеты. Если хотите чего-то добиться, действуйте не напором, а по-женски (мягкостью, хитростью). Время созидать или научиться это делать. Старайтесь не спешить и будьте крайне аккуратны за рулем и в высказываниях. Отложите важные решения. Неделя благоприятна для тех, кто умеет действовать спокойно и трансформировать внутреннее напряжение в повседневные дела и творчество.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете склонны драматизировать события – чувства взвинчены, а эмоции накалены. Свои секреты храните при себе, не нужно болтать лишнего. Неделя с кармической подоплекой – затмение 25 марта покажет, где были допущены промахи. Неблагоприятное время для выступлений, разговоров с начальством, ближних и дальних поездок. Но можно решить старые проблемы и исправить ошибки. Не надейтесь на других, берите инициативу в свои руки!

КОЗЕРОГ

Могут обостриться хронические заболевания, накрыть тревожность. Хорошо избавиться от завалов и выкинуть лишнее. Остерегайтесь агрессивных людей и сами не будьте категоричны, т.к. велика вероятность грандиозных скандалов! Аккуратнее с действиями и покупками на эмоциях. Старайтесь уделить внимание родителям, детям, брачному или романтическому партнеру. Не цепляйтесь к окружающим с придирками и не выходите на важный разговор. В идеале – возьмите краткосрочный отпуск и хорошенько отоспитесь.

ВОДОЛЕЙ

Неделя подготовила форс-мажоры, энергетика наэлектризована. Лунное затмение может принести недоразумения и недопонимания с дорогими людьми. Тревожность и беспокойство будут повышены. Остерегайтесь трат и обещаний на импульсе. Прежде, чем взять в долг, помните – тратим чужие, а отдаем свои. Следите за сохранностью своих данных и никому не рассказывайте о своей личной жизни. Счастье любит тишину! Следуйте этому правилу и все у вас сложится наилучшим образом.

РЫБЫ

Интуиция и проницательность, так же, как и страсти, повышены. Начинается интересное романтическое время, когда можно устроить праздник. В профессиональной сфере не исключены торможения и неожиданные повороты дел. Зато это хорошее время для креативных людей, которые склонны действовать внезапно, ловят творческие идеи в обыденной жизни. Хорошо заниматься эзотерическими практиками, интеллектуальной деятельностью, где нужно познать глубинные смыслы.

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