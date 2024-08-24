Что звезды нам пророчат: гороскоп 26 августа - 1 сентября 2024 года

Неделя с кармическим окрасом. Нас поджидают кризисные моменты и проверка на прочность. Но, если не хотите спуститься на ступень вниз, придется взять себя в руки и преодолеть трудности. Берегите отношения и финансы!

26 и 27 августа – благоприятные дни, пользуйтесь нахлынувшим вдохновением! Ночью могут сниться интересные красочные сны. Можно поработать со снами и получить ответ на волнующий вопрос. Уже с понедельника необходимо выстраивать баланс между личными потребностями и интересами общественности. Наполнить себя позитивной энергией поможет творчество.

Начало недели многим принесет приятные неожиданности, встречи с неординарными личностями и романтические знакомства. Но помните о том, что новое увлечение может испортить существующие взаимоотношения. Черная Луна соединяется с Заходящим Лунным Узлом, поднимая кармические вопросы. Также это соединение заставляет нас переложить ответственность, прятаться за чужими спинами.

28 августа Венера в оппозиции с ретро Нептуном, а Меркурий выходит из ретро фазы – день напряженный, возникнут новые проблемы, которыми придется заняться. Людям с хроническими заболеваниями нужно позаботиться о здоровье. Старайтесь быть гибче. Не нужно проявлять излишний напор и хамить. Даже правда, сказанная в лоб может спровоцировать неприятности и ссоры. Твердолобость и упрямство добавят неприятностей.

29 августа в 16:23 Венера входит в знак своего управления – Весы. С этого дня небесная погода налаживается, а четкость и рациональность помогут добиться желаемого.

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ОВЕН

Будьте готовы к большому количеству событий, суете, необходимости общаться, много размышлять над происходящим и принимать решения. В подобной обстановке будет нелегко сосредоточиться на своих желаниях и свободном проявлении себя во внешнем мире. К концу недели вам захочется новых ощущений, поэтому собрав котомку из опыта, полученного ранее, вы отправляетесь нарабатывать новый. Но учитывайте и то, что придется взять с собой невыполненные уроки прошлого.

ТЕЛЕЦ

Обязательно воспользуйтесь первой половиной недели для самых важных дел. В это время попробуйте обратиться к руководству, либо подать документы в инстанции, образовательные учреждения. Замечайте детали, оперируйте фактами и законодательной базой. Проявляйте деловой подход, и вы найдете ресурс, который наполнит вас. Вторая половина недели будет нервозной, особенно это касается материальной стороны жизни. Есть риск столкнуться с неприятностями или поссориться.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя разноплановая: где-то вас поджидает удача и полезные знакомства, а где-то разочарования и ошибки. Возможны неприятные новости, ссоры, вскрытие нелицеприятной информации из прошлого. Откажитесь от безрассудных действий, проявляйте ответственность, используйте воображение и изобретательность, и тогда этот период откроет возможности. Новые предложения берите «на подумать». Хорошее время для духовных практик. Если вы умеете красиво говорить – пользуйтесь этим.

РАК

Напомнят о себе события начала августа. Страсти будут бурлить – попробуйте направить эту творческую энергию в правильное русло. Важные мероприятия теперь будут реализованы в полной мере. Хорошо повторно выставлять объявления, корректировать резюме. Минус недели – активизация мошенников, обманы, риск отравлений и инфекций. Сосредоточьтесь на работе, пересматривайте планы и финансовые стратегии. Серьезных манипуляций со внешностью не планируйте, а уходовые процедуры будут актуальны.

ЛЕВ

Неделя начнется на позитиве, на романтической волне, когда можно произвести желаемое впечатление на окружающих. В середине данного периода настроения поменяются. Всплывут неприятные эмоции, захочется доказательства любви партнера, ярких чувств. Это время запомнится пылкими сценами, публичными заявлениями, финансовыми изменениями, непредсказуемыми действиями, сюрпризами и неожиданными событиями. Но завершение недели принесет успокоение и материальное удовлетворение.

ДЕВА

Хорошее время для творчества, отдыха, праздника, любви и общения с детьми. Пользуйтесь этим временем для реализации задумок. Могут появиться новые предложения по работе. Выбор лучше сделать в сторону нового, того, что еще нужно познавать, нарабатывать навыки, чему-то учиться. Будьте честны с собой – признайтесь, что предыдущие цели и установки не прижились. Также неделя благоприятна для всех, кто испытывает страсть к своему делу. Ищите то, что вас зажигает, и счастливые шансы не заставят себя долго ждать.

ВЕСЫ

Очень важная для вас неделя, принесет непредвиденные обстоятельства, к которым придется быстро адаптироваться. Этот период заставит поразмышлять или что-то изменить в сферах и ситуациях, связанных с вашим чувством собственного достоинства. Переход Венеры в знак Весы может влиять на ваши решения или убеждения, в ответ на глобальные мировые события. Например, вы можете решиться на переезд или смену профессии. Вы больше не хотите быть «сильной и независимой» или наоборот, «идеальной и семейной».

СКОРПИОН

Для многих Скорпионов это может быть трудный период, полный борьбы и «тушения пожаров». Глубоко личные и даже эгоистичные темы выходят на первый план. В течение недели хорошо бы задать себе вопросы, на которые обычно не хватает времени. Поэтому на последнюю неделю августа не стоит возлагать больших надежд. Могут всплыть детские комплексы, появиться партнер из прошлого, с которым связаны неприятные воспоминания. Все в комплексе подталкивает вас к серьезным жизненным изменениям.

СТРЕЛЕЦ

Проявляйте аккуратность при активностях, соблюдайте технику безопасности. Поспешность и раздражительность могут привести к травмам и нервному стрессу. События этой недели испытывают вас на прочность. Слушайте интуицию и действуйте по ситуации. А лучше возьмите отпуск на неделю и отправьтесь к морю или в горы – в зависимости от того, как вы любите отдыхать. В спокойной обстановке посмотрите на свои планы под другим углом – проявите оригинальность.

КОЗЕРОГ

Не нужно потакать своим слабостям, в том числе желанию все контролировать. Хорошо придерживаться активной позиции и уметь договариваться. Неделя благоприятна для обучения, реализации творческих идей. Информация будет запоминаться быстрее. Можно строить планы, но они должны быть реальными и разбиты на этапы. Если у вас есть мечта, то в течение недели отличное время, если уж не реализовать, то хотя бы продвинуться в ее направлении. Многие земные желания могут быть достигнуты упорным трудом.

ВОДОЛЕЙ

Вы можете ощутить в себе необузданность желаний, эгоизм. Ожидается продолжение любовных драм, начатых еще вначале августа. Неожиданно всплывут ошибки, любимый человек и окружающие вас люди припомнят неосторожно брошенные фразы. Будет трудно противостоять влиятельным людям и обстоятельствам. Но есть и положительный момент – если приложить максимум сил и быть терпеливее в отношениях с другими людьми, можно добиться успеха в работе и продвинуться в карьере.

РЫБЫ

Сложно достичь компромисса и найти союзников. Лучше избегать публичной деятельности и общения с теми, кто вам не нравится. Активизируются конкуренты и соперники, вас могут провоцировать сделать то, что не прибавит вам пользы. Планетарные аспекты заставят вас еще глубже окунуться в скрытые страхи, тревоги, обиды. Если есть возможность, проведите время с любящими вас людьми – с детьми, родителями. Концентрируйтесь с энтузиазмом на своих целях и своих истинных желаниях! Самостоятельно вы сделаете гораздо больше, чем в коллективе.

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