Что звезды нам пророчат: гороскоп 26 февраля - 3 марта 2024 года

Календарная зима подходит к своему завершению, а впереди долгожданная весна и лето. Но последние дни февраля запомнятся надолго важными заявлениями политиков и других людей, участвующих в управлении мировыми процессами. А это повлияет на жизнедеятельность многих людей и целых государств.

Напряженный аспект Марса с Юпитером 26 – 27 февраля дает склонность к слишком энергичному и импульсивному поведению, безрассудству, опрометчивости и нетерпеливости, что способствует увеличению количества недоброжелателей и врагов. Натолкнувшись на препятствия, важно отойти на шаг назад, а не стремиться в раздраженном состоянии во что бы то ни стало достичь желаемого. Это поможет избежать неприятностей и сохранить собственную репутацию.

28 – 29 февраля соединение Меркурия с Сатурном и с Солнцем в Рыбах. В эти дни возможно ощущение постоянно возникающих препятствий в выражении и реализации своих желаний. Многие люди столкнутся с необходимостью делать выбор между физической, эмоциональной, интеллектуальной и духовной сферами. Каждому человеку придется понять задачу, которую ставят перед ним планеты на этой неделе. Прежде чем подписывать какие-либо документы, постарайтесь их хотя бы изучить.

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ОВЕН

Планетарные взаимодействия дают энергию для достижения желаемого. Если есть цель и вы на ней сконцентрированы, спокойно и просто выражаете свои мысли, то легко сможете достичь взаимопонимания с окружающими и найти союзников. Хорошая восприимчивость и рациональный взгляд на жизнь благоприятствует реализации своих умозаключений на практике. В личной жизни также происходит что-то важное, влияющее положительно на ваше эмоциональное состояние.

ТЕЛЕЦ

Могут неожиданно проявиться художественные способности, дизайнерский талант, склонность к вязанию, шитью, моделированию одежды. Именно сейчас можно перевести свое хобби в источник заработка, начать собственный бизнес и в скором времени обрести финансовую независимость. В семейной жизни, романтических взаимоотношениях не все так гладко, как хотелось бы. На этой неделе, как никогда, важно не переносить эмоциональное состояние и личные проблемы в деловую сферу.

БЛИЗНЕЦЫ

Обостряется чутье на прибыльные сделки, поэтому удается достичь стабильности в денежной сфере. В случае необходимости вы можете вступать в борьбу за сохранение своего социального положения, если столкнетесь с нечестной конкурентной борьбой. Терпение в профессиональных делах, практический подход к решению вопросов, организаторский талант, позволяет навести порядок во всех жизненных областях. Богатство идей и трезвость рассудка позволяет обрести влияние на окружающих.

РАК

Хорошие и творческие взаимоотношения с окружающими людьми способствуют организации новых проектов, объединению в группы и сообщества. Прекрасное время для планирования личной жизни, расширения семьи, ближних и дальних переездов. Стабильный, но несколько сумбурный распорядок дня немного утомляет, но сейчас вы хорошо приспосабливаетесь к требованиям ситуации. Динамичность и оригинальность в реакциях могут привлекать к вам всеобщее внимание.

ЛЕВ

Быстрота реакций, эмоциональная контактность, легкость освобождения от прошлых впечатлений позволяет занять лидерские позиции. Новаторские идеи и чутье открывает перед вами выгодные возможности, дает шансы для улучшения финансовой и домашней ситуации. Подсознательные озарения влияют на формирование решений, позволяют созидательно использовать свою волю, управляя своим воображением. Подходящее время для того, чтобы обновить практические дела и мир чувств.

ДЕВА

Вы ловко планируете повседневные дела, гармонично приспосабливаетесь к господствующим течениям. Обстоятельства позволяют применить необычные способности психики, имеющиеся знания для конкретной деятельности. При правильном использовании возможностей можете достичь общественной популярности, стабильности в финансовой сфере. Если вы чувствуете какой-то дисбаланс, приложите все силы для установления равновесия и ни в коем случае не примеряйте на себе роль жертвы.

ВЕСЫ

Великолепное чутьё придаёт всему, что вы делаете, особый шарм, поэтому всё, созданное вами, отличается своей исключительностью. Сейчас вы ощущаете окружающий мир более гармоничным и сознательным, чем он есть на самом деле, и можете создавать соответствующую атмосферу в своем окружении. Если стремитесь обрести популярность, получить общественное признание, используйте возможности этой недели по максимуму. Есть шанс найти романтического партнера, если эта тема для вас актуальна.

СКОРПИОН

Большое воображение в области трансцендентального и сильная эмоциональная восприимчивость помогает чувствовать других людей. Возможно раскрытие паранормальных способностей. Прошлые знания, накопленные в подсознании, дают необычную информацию. Неделя идеально подходит для того, чтобы создать прочную связь с семьей. Гармония между сознанием и подсознательными желаниями, ощущениями и чувствами, способствует повышению качества жизни.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятное время для поиска и установления сотрудничество с другими людьми. Если вы занимаетесь работой, приносящей эмоциональное удовлетворение, то возможно продвижение по карьере. Как минимум, для профессионального роста будет подготовлена почва. Хорошее умение выражать свои мысли устно и письменно позволяет вам быть душой компании. Складываются подходящие обстоятельства для торговли и общественной работы, открытие бизнеса, взаимоотношений с иностранцами.

КОЗЕРОГ

Умение держать чувства под контролем разума, выгодно выделяет вас на фоне окружающих. Возможны многочисленные поездки, частый обмен мнениями с другими людьми, что в итоге приведет к успешному продвижению своих проектов и упрочнению положению в социуме. Чрезмерная снисходительность может привести к тому, что вашими чувствами станут пользоваться другие люди. Вы сможете смело бороться и решительно побеждать, не разрушая ни людей, ни обстоятельства.

ВОДОЛЕЙ

Ваша эмоциональность сильна, но в то же время гармонична. В обращении с окружающими старайтесь быть обходительны, тактичны, глубоко и тонко реагируете на их поступки. Вы можете достичь успеха благодаря помощи и поддержке иностранных партнеров. Большая энергия и склонность к риску повышают вашу конкурентоспособность. Продуктивность вашей деятельности достаточно высока, но следите за режимом труда и отдыха, чтобы сохранить свое физическое и психическое здоровье.

РЫБЫ

Неделя наполнена неожиданными сюрпризами. Особую радость вы переживаете благодаря напряжению чувств, обусловленному стремлением к идеальной цели. В любовной сфере происходят яркие события, ваши чувства способны заставить забыть благоразумие и осторожность. Старайтесь придерживаться профессионального и конструктивного взаимодействия с партнерами, избегая эмоциональных проявлений. Залог успеха – терпение и готовность к достижению компромиссов.

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