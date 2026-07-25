Что звезды нам пророчат: гороскоп 27 июля-2 августа 2026 года

Гороскоп 27 июля-2 августа 2026 года / © Associated Press

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27 июля Солнце в секстиле с Ураном в тот же день открывает дороги к свободе. Пространство расширяется, появляются альтернативы, которые раньше не были заметны. Это аспект, который помогает увидеть привычные вещи под другим углом и принять решение, которое давно назревало, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

29 июля — кульминация месяца. День, в котором сходятся сразу два мощных процесса. Соединение Солнца с Юпитером усиливает жизненную энергию и открывает перспективы, а полнолуние в Водолее подсвечивает тему свободы, независимости и принадлежности к чему‑то большему. То, что было начато в январе, начинает проявляться — как результат, как понимание, как точка роста.

На этом фоне неделя с 29 июля по 2 августа проходит под знаком ясности и обновления. События складываются быстрее, чем обычно, но не хаотично — скорее, как логичное продолжение того, что уже было заложено.

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Солнце соединяется с Юпитером — редкий, щедрый аспект, который усиливает внутренний ресурс, уверенность и способность расширять границы возможного. Это момент, когда решения принимаются легче, а перспективы становятся шире.

Полнолуние в Водолее подсвечивает тему свободы, принадлежности к группе, участия в чем‑то большем, чем личные задачи. То, что было заложено в январе, начинает показывать результат. Это точка ясности: видно, что работает, а что требует пересмотра.

После яркого начала недели наступает период осмысления. Энергия не падает, но становится более направленной. Хорошее время для того, чтобы закрепить решения, сделанные накануне, и обозначить следующий шаг.

Всё, что связано с коллективными проектами, сотрудничеством, объединением усилий, получает дополнительный импульс.

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31 июля — стабилизация. Хороший момент для практических шагов — оформление документов, рабочие процессы, планирование. Инициативы, связанные с творчеством или самовыражением, получают спокойную, но устойчивую поддержку.

Первые дни августа — время для свежих идей, нестандартных решений, пересмотра привычных схем. Если что‑то давно просилось на обновление — сейчас легко увидеть альтернативу. Подходят

Овен

Ситуации складываются так, что вы чувствуете внутренний импульс действовать смелее. Пространство вокруг реагирует на вашу инициативу, и многое начинает двигаться быстрее. Хороший момент для шагов, которые требуют решительности и ясного намерения. Личная траектория выходит на первый план.

Телец

Обстоятельства подталкивают к укреплению того, что уже приносит устойчивый результат. Вы спокойно выстраиваете процессы, опираясь на собственный темп и внимательность к деталям. Подходит для практичных решений и шагов, которые создают надёжную основу. Опора на собственный ритм становится ключевой.

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Близнецы

Вокруг появляется больше идей, чем обычно, и вы легко находите новые маршруты. Общение становится живым, насыщенным, и помогает быстро продвигаться вперёд. Подходит для интеллектуальных проектов и расширения круга интересов. Интеллектуальная подвижность становится ведущей.

Рак

Неделя направляет внимание на внутренние ресурсы, семейные отношения, романтику. Вы ясно видите, что стоит сохранить, а что отпустить. Хорошее время для укрепления личных границ, пересмотра обязательств и восстановления внутреннего равновесия. Личная территория становится центральной.

Лев

Обстоятельства усиливают вашу способность влиять на происходящее. Вы чувствуете уверенность и готовы проявиться ярче, чем обычно. Подходит для шагов, которые требуют лидерства, инициативы и ясного направления. Сила проявления выходит на первый план, и окружающие реагируют на вашу уверенность.

Дева

Всё вокруг стремится к упорядочиванию, и вы легко приводите дела в рабочий вид. Период подходит для структурирования, планирования и системных решений, которые создают ясность и экономят силы. Вы видите, что требует внимания, и спокойно приводите процессы в рабочий вид. Рациональная ясность становится ключевой.

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Весы

Неделя проявления лидерских качеств, запуска новых направлений и укрепления позиций. Это период приносит вдохновение и желание проявить себя в том, что приносит удовольствие. Все складывается наилучшим образом для нового творческого шага. Подходит для проектов, где важна эстетика, стиль и индивидуальный подход.

Скорпион

Пришло время укрепить фундамент — эмоциональный или бытовой. Подходит для решений, которые создают ощущение защищённости и порядка. Глубинная устойчивость становится центральной. Дом, семья и личное пространство выходят на первый план. Окружающие вас люди создаеют атмосферу защищённости.

Стрелец

Неделя подходит для решений, которые восстанавливают психологический комфорт. Вы легко находите нужные слова, быстро договариваетесь и чувствуете, что информация работает на вас. Деловые встречи, переговоры, обучение и любые задачи, где важна гибкость мышления, приносят максимальный эффект. Свободный обмен идеями становится ведущим.

Козерог

Материальные и внутренние ресурсы требуют внимания. Вы сможете увидеть, что приносит реальную пользу, а что является воронкой потерь. Это время практических шагов, расчётов, стратегических решений и работы с ценностями. Общение становится ключевым инструментом продвижения. Свободный обмен идеями выходит на первый план.

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Водолей

Неделя даёт ощущение ясности. Собственная система приоритетов становится ключевой. Вы видите собственный путь без лишнего шума и готовы двигаться дальше. Подходит для личных решений, обновления направления и пересмотра того, что давно требовало внимания. Индивидуальная свобода выходит на первый план.

Рыбы

Хорошее время для того, чтобы завершить старые процессы, отпустить лишнее и восстановить внутренний ресурс. Подходит для отдыха, работы с тишиной, интуицией и глубинными состояниями. Внутреннее обновление и обретение свободы становится центральным. Лучшая неделя, чтобы подготовиться к новому жизненному повороту.

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