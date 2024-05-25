Что звезды нам пророчат: гороскоп 27 мая - 2 июня 2024 года

С этой недели многое будет иначе. С одной стороны, появится хоть какая-то определенность по наиболее волнующим вопросам, но с другой стороны, от осознания происходящего возникает ощущение разочарования. Главное, что позволит держаться на плаву – понимать свой вектор движения и пользоваться тем, что имеете.

Первая неделя, когда после 12-ти летнего перерыва, планета Юпитер снова вошла в знак Близнецы на год. Душевное состояние улучшается, но не потому, что все получается так, как вам хочется. Скорее, причина в том, что процесс принятия и смирения с неизбежным, происходит намного легче в этот период.

28 мая гармоничная связь Меркурия и Сатурна предоставляет прекрасную возможность навести порядок в своей жизни, хотя бы на данный момент и ближайшее будущее. Повышается уровень самодисциплины, больше людей склонны мыслить критически в этот день, что позволяет решить большинство текущих вопросов.

С 29 мая по 4 июня формируется гармоничный аспект Юпитера и Плутона, который имеет долгосрочные перспективы. Цените то, что у вас есть и тех, кто рядом и получите больше! Возврата к старому не будет, поэтому смело принимайте все, что подарит вам новый транзит Юпитера представителям всех знаков Зодиака.

Работоспособность, стремление к знаниям, общественная активность, помогут оказаться в нужном месте в нужное время. Старайтесь быть интересным человеком для других людей. Дети, рожденный в конце мая – начале июня, будут иметь «аспект миллионера» в карте рождения.

2 июня – соединение Венеры и Солнца в Близнецах, также в этот день точный аспект Юпитер-Плутон. Планеты генерируют благоприятные преобразующие энергии, планомерное развитие и новые прекрасные возможности. Используйте потенциал дня, чтобы обрести популярность, завязать полезные знакомства, запустить какой-либо проект. Все, что начато думающими и ответственными людьми вначале июня, обязательно приведет к успеху.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Придется навести порядок во всех аспектах своей жизни – в работе, любви, творческих проектах. Пришла пора на всех направлениях укрепить свои тылы. Но наберитесь терпения, ведь не все будет идти так, как вы задумали. Очень продуктивное время, особенно для творческих занятий. Постарайтесь принимать все происходящее как должное, чтобы сохранить свое душевное здоровье. Стойкость и выдержка обязательно окупятся: уже к осени вы сможете отпраздновать победу.

ТЕЛЕЦ

Неделя принесет важные трансформационные события в профессиональную сферу. Вначале все может выглядеть это будет как настоящая катастрофа – увольнение, безработица, конфликты, банкротство. Однако не спешите отчаиваться: все самое интересное только начинается – старое рушится, новое строится. Подходящее время, чтобы заняться вопросами оптимизации, интеграцией цифровых технологий в рабочий процесс, укреплением партнерства с зарубежными коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ

С первых дней недели вы почувствуете, как настроение стремительно меняется в лучшую сторону. Появится шанс удачно вложиться в недвижимость, землю, офисы, склады и пр. Работающие по найму и госслужащие всерьез задумаются о смене места, но не стоит торопиться, если нет подушки безопасности. Возможно, стоит получить второе высшее или пройти курсы и освоить новую специальность. Разные взгляды на материальные вопросы станут камнем преткновения с партнерами и коллегами.

РАК

Удивительным образом вам удается сохранять безмятежное спокойствие и даже психологически исцелять окружающих. Время романтики и семейного благополучия. Во многих крепких семьях появятся дети или внуки. В финансовом отношении неделя без потрясений, если планировали крупные покупки, вложения, можно делать это смело. Именно сейчас в вашем поле зрения появятся наиболее выгодные варианты. Возможна прибыль от операций с недвижимостью, а в некоторых случаях и получение наследства.

ЛЕВ

У многих представителей вашего знака главные события этой недели произойдут именно в работе. С одной стороны, сужаются возможности дохода, но, с другой – интересный период, появляются новые знакомые, происходящее вокруг подталкивает к глубокому анализу и поиску ответов на вопросы. Во всяком случае, добровольные самоограничения – занятие полезное. Ваша физическая и интеллектуальная активность сейчас позволит завязать нужные связи, которые пригодятся для поиска новых источников заработка.

ДЕВА

На повестке дня – строительство, крупный ремонт, приобретение дома, квартиры, дачи. Или же, переезд, эмиграция, возврат на Родину. Могут возникнуть проблемы с детьми, но вы сможете их решить. Как они будут выглядеть, в общем прогнозе предсказать невозможно, но повод для беспокойства найдется. Во всех случаях на нужды детей могут уходить достаточно крупные суммы. Влюбленных также могут разделять разные интересы, увлечения, взгляды на отношения, различные системы ценностей.

ВЕСЫ

Неделя счастливых событий для большинства пар. Это период усердного труда и вполне заслуженного счастья. Планирующие переезд в другой город или другую страну будут близки к осуществлению мечты. Романтический и беззаботный период, однако, если любовь и деньги связаны между собой, то взаимные претензии по сфере финансов могут стать причиной расставания. Возможны серьезные разногласия между партнерами по браку из-за выбора жилья, оформления различных документов.

СКОРПИОН

Расходы будут превышать доходы. Стремительно меняющиеся обстоятельства заставят принимать быстрые шаги по преодолению кризиса. Вам придется многое изменить на профессиональном поприще, будьте готовы к тяжелым решениям и максимальной ответственности. Напряженная обстановка в коллективе добавит усталости, застой в бизнесе потребует терпеливого ожидания, но если вы проявите себя ярко, нестандартно и свежо, то сможете трансформировать ситуацию в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ

Придется разрываться между домом и работой, бизнесом и детьми, обучением и любимым человеком. Главная проблема – недостаток инвестиций и финансовая зависимость от других людей. Клиентов будет немного, но постоянные потребители ваших услуг останутся с вами. Если вы работаете на кого-то, но давно лелеяли надежду открыть небольшой бизнес или уйти в свободное плаванье, заняться творческими проектами, время пришло. Неделя принесет новые планы, которые реализуются впоследствии.

КОЗЕРОГ

Очень важный, но для многих неоднозначный период. Те, кто сейчас влюблен, будут чересчур эмоциональными и торопливыми. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите рвать отношения. В последствии вы сильно пожалеете об этом. Семейным представителям знака не придется страдать от скуки: бытовые хлопоты и заботы о подрастающих детях поглотят так, что вы забудете про прежние разногласия.

ВОДОЛЕЙ

Ваши доходы будут напрямую связаны с вложенными ранее усилиями. Придется серьезно потрудиться, чтобы получить приличную прибыль. Хорошее время для заработков через интернет. В личной сфере многое неожиданно наладиться. Звезды обещают встречи с благородными людьми, заключение брака, счастье и радость в партнерстве. Поэтому если в работе не клеится, то новый роман или путешествие с супругом – лучшая инвестиция на ближайшее время.

РЫБЫ

Период окажется динамичным, но также очень напряженным. Многие из вас испытают трудности в продвижении услуг компании на международном уровне, сотрудничество с иностранными партнерами может зайти в тупик. Определенный период вашей жизни явно подходит к концу и начинается совершенно новый цикл. Переход из прошлого в будущее, и он может быть совсем не простым. Дела будут идти хоть и медленно, но, верно. Остерегайтесь проектов, которые якобы обещают быструю прибыль.

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