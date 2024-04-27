Что звезды нам пророчат: гороскоп 29 апреля-5 мая 2024 года

Всю неделю медленная планета – Плутон находится в фазе стационарности, разворачиваясь в ретро движение, что усиливает трансформационные процессы в мировом сообществе. Эмоциональный накал психологических связей между людьми, повышенная критичность, наличие повышенного интереса ко всему тайному и запретному – особенности этого периода.

С 29 апреля с 13:33 Венера перемещается по знаку Тельца, где имеет статус управления. Транзит подчеркивает чувственную и материалистичную составляющую нашей жизни. Венера – планета любви, удовольствия и красоты, а Телец – знак Зодиака, управляющий материальными благами, ценностями и физическим комфортом.

30 апреля в 17:33 воинственный Марс входит в знак своего владения – Овен, усиливая активность по всем жизненным областям, а также стремление к личной и духовной свободе, независимости и самостоятельности. Пробивная сила на максимуме в период транзита Марса по Овну, большинство начинаний принесут первые результаты в достаточно короткие сроки.

1 мая – день конфликтов, причина которых ревность, деньги, собственнические чувства. Венера в напряжении с Плутоном дает мощное давление подсознания на желания, поэтому интеллектуальная работа, разговоры на важные темы, вряд ли, будут успешны. Лучше всего провести этот день в уединении, занимаясь любимым делом. Или, как минимум, избегайте контактов с токсичными людьми,

3 мая Марс и Плутон в гармоничном аспекте, это две планеты, дающие энергию. Марс символизирует действие и активность, а Плутон – власть. Планетарные взаимодействия в этот день способствуют групповой активности, эффективной коллективной работе, хорошей регенерации.

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ОВЕН

Сложный и необычный период. Вам, неисправимому трудоголику, звезды рекомендуют вплотную заняться личной жизнью. Словом, впереди интересная неделя, но эмоционально затратная. Ваша профессиональная активность сейчас на очень высоком уровне. Не бойтесь рисковать – звезды на вашей стороне. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается частной торговлей, экспортом или перевозками. Предприниматели получат хорошую прибыль и смогут заложить фундамент для крупных проектов.

ТЕЛЕЦ

Возможны проблемы с проверяющими органами, но если у вас все в порядке, то и бояться нечего. Вы достигли определенных успехов в своей работе, но это еще не предел. Вам открываются новые возможности завоевать новые вершины, если будете больше показывать свои старания. Время от времени нужно напоминать о себе, предлагая интересные решения производственных вопросов. Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными партнерами. Значительных расходов потребует семья, дети, родные.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы сейчас слишком заняты своей карьерой, поэтому нередко от вашей занятости на работе страдают близкие. Постарайтесь больше времени проводить с семьей или любимым человеком. Уделите внимание детям, займитесь с ними полезным делом, и ваши усилия дадут отличные результаты. Укрепить любовные отношения сможет интересная поездка. Если вы в паре и давно откладываете решение о вступлении в брак, то сейчас лучший период, чтобы сделать этот шаг. Возможны конфликты с родственниками из-за наследства или других финансовых вопросов.

РАК

Неделя домашних хлопот. Возможно, вам не особо хочется заниматься рутинными делами, но, как говорится, время пришло! Любовные отношения не сильно беспокоят вас сейчас, поскольку в этой сфере все стабильно. Появляется много забот и хлопот, но место для романтики все-таки стоит найти. Не стоит отказываться от свиданий, обязательно уделяйте этому время. Одиноким людям стоит обратить внимание на знакомого, который давно испытывает к вам симпатию. Семейные пары наконец-то достигнут пика гармонии и наслаждения друг другом.

ЛЕВ

Не упускайте ни одного предложения для дополнительного заработка. Работа будет кипеть, и признание ваших заслуг не заставит себя ждать. К концу недели вы сможете завершить самые сложные проекты, а также помочь коллегам. Руководство оценит ваше упорство и трудолюбие, предложив выгодную командировку или повышение. Деньги будут поступать из различных источников: партнеров по бизнесу, друзей, супругу. Есть возможность занять большую сумму у друзей или в банке. Дети будут радовать своими успехами в учебе.

ДЕВА

Если в прошлом были обиды и недоразумения с любимым человеком, в этот период удастся их преодолеть. Наслаждайтесь сегодняшним днем и общением друг с другом. К концу недели ожидаются большие расходы, но и доходы заметно увеличатся. Стоит менять работу только в случае более выгодного предложения. Удачными будут проекты, в которых участвуют иностранные партнеры. Предпринимателям придется побороться с жесткой конкуренцией. На помощь придет друг или хороший знакомый.

ВЕСЫ

Неделя подарит вам не только избыток энергии, но еще и умение направить силы в правильное русло. А с вашим упорством вам не страшны никакие преграды! Вы получите немало выгодных предложений, однако не все из них будут долгосрочными. Тем не менее, вам удастся хорошо заработать и подняться по карьерной лестнице. Предприниматели смогут сделать шаг в расширении своего бизнеса. Служащие могут рассчитывать на предложение о новой работе или повышение на старом месте.

СКОРПИОН

Возможно, ситуация в профессиональной сфере повлечет за собой необходимость переезда или командировок. Главной заботой этого периода станет важнейшая задача, связанная с какой-то коммерческой собственностью, возможно, с землей или офисом. В этом случае придется решать ряд организационных задач, но благодаря дисциплине и трудолюбию вы со всем этим отлично справитесь. У молодых специалистов речь пойдет о повышении в должности или же о дополнительных обязанностях.

СТРЕЛЕЦ

Это достаточно интересное время для личной жизни. Многие из тех, кто давно одинок, смогут встретить судьбоносного партнера. Возможно также возобновление отношений с прежней пассией, проживающей далеко от вас. Здесь стоит расставить все точки над «и», чтобы не повторить старых ошибок. Хорошей новостью для самозанятых станет повышение доходов от профессиональной деятельности. Расходов хотя и много, особенно на потребности семьи, но доходы покроют их, и вы останетесь с плюсом.

КОЗЕРОГ

В этот период у вас будет достаточно сил, чтобы выполнить все задуманное. На повестке дня у вас много хозяйственных забот: обустройство дома, ремонт, приобретение или покупка недвижимости. В некоторых случаях возможно также получение наследства от родственников. Отношения в семьях в целом стабильны, но возникнут трения из-за финансовых вопросов и сложностей в воспитании детей. Планеты советуют парам, чьи чувства немного остыли, отправиться в дальнюю поездку – это самый верный путь к обновлению отношений.

ВОДОЛЕЙ

Вы готовы, пожалуй, к самому важному шагу, который переведет вас на новый уровень. Впереди позитивная и ответственная неделя – не упустите свою удачу! Вы получите хорошую поддержку от друзей и знакомых. Большое количество предложений потребует взвешенного решения. Главным достижением на профессиональном поприще можно считать укрепление отношений с коллегами. Хорошую прибыль принесет бизнес и работа на госслужбе. Большинство расходов будет связано с семьей – детьми и пожилыми родителями.

РЫБЫ

Новые деловые связи, завязанные в это время, помогут вам в далекой перспективе. Сотрудничество с коллегами из других городов или стран развиваются с переменным успехом. Проблемы возможны у бизнесменов, чьи интересы связаны с зарубежными инвесторами. Понадобится надежное плечо и верное партнерство, чтобы достичь желанных результатов. Одиноким людям звезды обещают интересные знакомства, которые перерастут в бурный роман. Отношения с дальними родственниками укрепятся после долгих лет разлуки.

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