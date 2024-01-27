Что звезды нам пророчат: гороскоп 29 января - 4 февраля 2024 года

Уран выходит из ретро фазы, а с 31 января продолжает свое движение директно. Положительный показатель – выход из состояния застоя и неопределенности. Поступающая информация и обстоятельства недели помогают понять закономерность происходящих событий и заглянуть в будущее.

События развиваются достаточно быстро – Уран и Марс в гармоничном аспекте помогают определить правильный вектор приложения усилий. Действия выверены и точны, способствуют достижению целей. Прекрасное время для начинаний. В политической, в экономической, в сфере безопасности будет происходить что-то очень важное и глобальное. Очень важные первые три дня текущей недели.

Период убывающей Луны начался с 26 января, но текущая неделя несет благоприятные энергии для эффективной работы, решения насущных проблем. Хорошее время для планирования и конкретных действий, поэтому получайте максимум от каждого дня!

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ОВЕН

Пришло время выйти из привычных рамок и изучать мир. Ваш управитель Марс, находясь в гармоничных аспектах с другими планетами, дарит вам дух свободы и творчества, способствует изобретательности и удачному стечению обстоятельств. Не стесняйтесь брать инициативу в свои руки. Это поможет сложить о вас хорошее мнение и укрепить репутацию. Постарайтесь не спешить, а то наделаете ошибок. Неделя хороша для четкой сконцентрированной работы, посещения официальных инстанций.

ТЕЛЕЦ

Идите уверенно по направлению к своей цели. Можно планировать вопросы, касающиеся недвижимости. Выход Урана из ретро движения в вашем знаке Зодиака, конечно, добавит непредсказуемости, оголит нервы и накалит страсти. Ваши запросы увеличатся. Вам будет казаться, что вы достойны большего. Действуйте спокойно и не уходите от реальности. Прежде, чем что-то сделать – успокойтесь и посмотрите на ситуацию без эмоций. Все важные решения лучше решить в первой половине недели.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине недели возможно продолжение или обновление старых обид и недопонимания. Хорошее время для использования родственных и дружеских связей начинается после среды. Если вы чувствуете, что жизнь идет по кругу и вам сложно вырваться за пределы ограничивающего пространства и состояния, не переживайте – в конце недели все изменится решительно в лучшую сторону. Если вы давно мечтали научиться петь, рисовать или выучить иностранный язык, то записывайтесь на мастер-классы и курсы.

РАК

Будьте очень внимательны при решении важных задач. Вскроются ошибки и недочеты прошлой недели. В течении недели ощущается сонливость, поэтому легко допустить ошибки, попасться на обман или разочароваться в людях. Но если не давать себе лениться, то предстоящая неделя пройдет плодотворно. Полагайтесь на здравый смысл, придерживайтесь логического подхода, распорядка дня, ставьте перед собой цели. Если вы не возьмете инициативу в свои руки, то рискуете многое потерять.

ЛЕВ

Поднимаются обиды и неприятные воспоминания, велик риск попасть под давление других людей. Будьте гибкими и умейте подстроиться под ход событий дня, поменяв планы, при необходимости. Если услышите в свой адрес болезненную критику, то помните, что это зависть и злоба. Если вас пытаются обесценить, то не обращайте внимание. Продолжайте то, чем занимаетесь. Суббота и воскресенье идеально подходят для расслабления. Большие ожидания и грандиозные дела перенесите на следующую неделю.

ДЕВА

Ваши действия будут более ответственны и нацелены на конкретный результат. Укрепляйте дружеские отношения. Заводите новые знакомства, помиритесь с родственниками. Неделя прекрасно подходит для совместных творческих проектов и начинаний с единомышленниками, взаимовыгодного сотрудничества. Именно благодаря дружеской поддержке вам будет проще достичь собственных целей. Думайте о своем будущем и старайтесь делать для него что-то уже сейчас. Неделя закончится оптимистично.

ВЕСЫ

Не спешите браться за важные дела, поскольку возможны трудности сосредоточением. Самоуверенность может привести к переоценке возможностей. С другой стороны, период благоприятен для общения, встреч и реализации творческих идей. Также это прекрасное время для обучения, особенно иностранных языков и погружения в юридические тонкости. Перегружать себя работой не нужно, поскольку вам понадобятся силы для плодотворной работы уже в середине февраля. Постарайтесь не закрывать глаза на детали.

СКОРПИОН

Тех, кто успел проработать ошибки – исправить, переделать, обдумать, помириться, восстановить старые связи, впереди ждет успешное продвижение. Неприятностей, задержек и беспорядка станет меньше. Однако, не торопитесь врываться в деловой процесс, отложите это на следующую неделю. Не беритесь за несколько дел одновременно – сейчас следует сосредоточиться на одной конкретной цели. Уже скоро привычный ритм жизни и рабочих процессов восстановится естественным путем, и вы будете довольны.

СТРЕЛЕЦ

Удача ждет активных и оптимистично настроенных личностей, способных брать ответственность за свою жизнь. Даже если важных дел сейчас нет, займитесь спортом и приведите тело в форму. Посвятите неделю обучению, переговорам или поиску нужной информации. Ваш жизненный темп подходит не всем, поэтому чтобы не разругаться, постарайтесь держать себя в руках: откажитесь от критики и придирок в адрес других людей. А вот приятные слова и комплименты поднимут настроение окружающим и добавят вам популярности.

КОЗЕРОГ

Проведите неделю приятно и найдите баланс между семейными ценностями и карьерой, целями. Займитесь творчеством, хобби, соберитесь семьей или устройте фотосессию. Этот период обещает надолго остаться в памяти. Поднимутся вопросы, касающиеся семьи и дома. Например, тема недвижимости или взаимоотношения с близкими. В любых делам вам дается поддержка свыше и сопутствуют удачные обстоятельства. Прекрасное и позитивное время для перемен в собственном образе, вплоть до самых смелых трансформаций.

ВОДОЛЕЙ

Получайте новые впечатления, встречайтесь со статусными людьми, посещайте курсы для собственного развития, ходите на выставки и в театры! Вполне возможна судьбоносная встреча, которая полностью преобразует вашу жизнь в лучшую сторону. Вы можете почувствовать желание купить дорогую, брендовую вещь, которая укрепит ваш статус в обществе, но, все же, старайтесь экономить. Деньги вам понадобятся для полезных покупок и решения вопросов уже в скором времени. В отношениях развивайте уважение к партнеру.

РЫБЫ

Подавляйте в себе желание действовать на эмоциях. Важные дела лучше отложить из-за большой вероятности заблуждений. Трудно будет понять цель своих действий. Зато неделя прекрасна для творческой деятельности и романтических встреч. Не стесняйтесь обращаться к родственникам и знакомым за помощью! Ваша сила влияния на людей значительно возрастает. Однако обдумайте, прежде чем что-то сказать или сделать, придерживайтесь распорядка, чтобы не потерять заслуженную репутацию.

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