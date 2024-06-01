Что звезды нам пророчат: гороскоп 3-9 июня 2024 года

В течение недели нас ожидает много совершенно новых ситуаций, а в окружающем пространстве появятся незнакомые люди. В этот период активна энергия знака Близнецы, поэтому, скучно, точно не будет.

3 июня в 09:37 (gmt+3), Меркурий входит в знак Близнецы. Люди становятся гибче, не склонны фокусироваться на неприятностях, поэтому без затруднений приспосабливаются ко всем изменениям и нововведениям. В период этого транзита меньше конфликтов, больше хороших шуток и доброты.

Юпитер на год вошел в знак Близнецы, побуждая людей к саморазвитию. Легко принимаются решения относительно того, куда пойти или поехать, либо изменить город или страну проживания. Суеты становится больше, но, с другой стороны, люди мыслят масштабно и гораздо быстрее находят выход из сложных ситуаций.

6 июня новолуние в Близнецах в 15:38 (gmt+3) – это знак управления Меркурия. В ближайший лунный месяц эмоций меньше, они не мешают рациональному мышлению, а значит, интеллектуальная деятельность, обучение и работа с информацией, более эффективны.

9 июня в 07:35 (gmt+3) Марс, планета войны, входит в знак Тельца, где имеет статус второго изгнания. Но планета в этом знаке благоприятствует зарабатываю денег. Под влиянием Марса в Тельце, в своих делах и действиях большинство людей проявляют особенную настойчивость, упорство и трудолюбие.

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ОВЕН

Вам сопутствует везение в течение недели, но не расслабляйтесь – работайте, не покладая сил. Основные изменения коснутся руководителей, топ-менеджеров. Все начинания принесут хороший материальный результат, особенно в сферах коммуникации и коммерции. Партнерство с иностранными компаньонами может выйти на новый уровень. Активно будут развиваться связи с коллегами из других городов или стран, возможна удачная поездка, конструктивные встречи и договоренности.

ТЕЛЕЦ

Грамотно планируйте финансовые расходы компании, чтобы не потерять то, что вы так долго выстраивали. Проблемы могут возникнуть с документами и финансовыми отчетами. Работающие по найму в больших компаниях люди столкнутся с возросшей ответственностью, которую возлагают на них начальники. В некоторых случаях речь пойдет о повышении в должности с соответствующим увеличением зарплаты. Высоких доходов не будет, но и расходы будут минимальны.

БЛИЗНЕЦЫ

Проблемы, с которыми приходилось не раз сталкиваться в прошлом месяце, на этот раз кажутся вполне решаемыми. Финансовая ситуация довольно стабильна. Служащие получат шанс на повышение. Хотя этот процесс будет не особенно быстрым, тенденция к улучшению все-таки имеется. Все ваши мысли будут заняты работой и желанием увеличить доходы. Обстоятельства благоволят денежным проектам. Если хотите сменить место службы, соглашайтесь только на более высокооплачиваемую должность.

РАК

Незначительные недоразумения, вероятные в начале недели, не повлияют на благоприятный исход событий. Деньги будут поступать регулярно, а расходы в целом умеренны и скромны. Предприниматели смогут повысить обороты компании, но для этого придется пойти на небольшой риск. Сейчас на вашей стороне немало единомышленников, которые могут быть хорошей поддержкой в переговорах с зарубежными или иногородними коллегами, а также при решении юридических проблем.

ЛЕВ

Небольшая опасность подстерегает в дороге. Удачными будут проекты с партнерами и коллегами из других стран. Из-за финансов не стоит переживать – на жизнь вам хватит, а остальное подождет. Помимо обычных заработков, вы можете рассчитывать на большую прибыль от удачных операций с недвижимостью. Многие из вас найдут подработку, используя свое хобби и таким образом совместив полезное с приятным. Хорошая прибыль, а также интересные проекты ожидают тех, кто работает в сети Интернет.

ДЕВА

Пришло время работать в команде. Кроме минусов, здесь есть и плюс – есть возможность разделить ответственность за тяжелые решения. Поступление материальных благ будут не стабильными, однако есть вероятность привлечь инвестиции в бизнес. Вашим девизом в этом месяце должен стать – "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда". Руководствуясь им, можно многое сделать и для работы, и для семьи. В предстоящий период вы будете на подъеме, но все-таки не обольщайтесь – организм нуждается в хорошем отдыхе и детоксикации.

ВЕСЫ

В финансовом отношении этот период нейтрален. Предпринимателям и начальникам рекомендуется со вниманием отнестись к подчиненным – их ошибки могут дорого обойтись. Возможны неожиданные проблемы, вызванные оплошностями кого-то из коллег. В этот же период конкуренты, также как и происки тайных врагов, будут доставлять неудобства, но планеты защищают вас. Главное, не реагируйте на провокации, тщательно проверяйте документы, которые подписываете.

СКОРПИОН

Финансовое положение в этот период хоть и нестабильно, но с брешью в кармане вы не останетесь. Единственная проблема – прибавятся расходы на семейные нужды. Небольшая "заначка" поможет успокоить вас. В этом месяце никаких экспериментов: придется ограничиться привычными делами и двигаться только проторенными дорогами. Если чувствуете, что расти больше некуда, то смело пишите заявление на увольнение. Рассмотрите варианты удаленной работы через интернет.

СТРЕЛЕЦ

В этом месяце вам придется разрываться сразу на нескольких направлениях одновременно, а еще выбирать между отдыхом и активной работой. Поспешность и суета могут принести множество проблем, решать которые придется вам долгое время. Берите только ту работу, которая принесет вам хорошее денежное вознаграждение. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают от людей из прошлого. Молодым специалистам, стоит подумать о новых навыках, отправиться на курсы повышения квалификации.

КОЗЕРОГ

В жизни личной наступает время перемен, которым предшествуют напряженные ситуации. И прежде всего они коснутся быта. Это может быть переезд, ремонт, новый роман, рождение ребенка. Ситуация с финансами, достаточно напряженная из-за больших семейных расходов. Однако скоро все наладится, и объем поступающих денег возрастет уже на следующей неделе. Холостые мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями.

ВОДОЛЕЙ

Запишитесь на тренинг личностного роста, это поможет вам увидеть свой потенциал и обрести больше уверенности в своих силах. У многих представителей вашего знака появятся планы устроить свою жизнь иначе. Влюбленные пары могут решиться на совместное проживание, а в недалеком будущем оно станет первым шагом к счастливому брачному союзу. Огорчать вас будут имущественные споры с родственниками. Сконцентрируйтесь на творческих занятиях вместе с детьми – это поможет отвлечься от проблем.

РЫБЫ

Хорошее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной деятельности. Но, не спешите увольняться, между тем подготовьте резюме и разошлите его в разные компании. Однако, лучшим решением будет попросить повышения, предложив свои инновации для развития компании. Вашу инициативу обязательно отметят и, вполне возможно, предложат новую более высокую должность. Владельцам бизнеса стоит подготовиться к проверкам, а также к активизации старых юридических проблем.

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